Điều tra vụ xe máy đâm trực diện nhau khiến 3 người chết ở Gia Lai

TPO - Cú va chạm mạnh giữa hai xe máy tại Km1592+650, Quốc lộ 14 (đoạn thuộc tổ 10, phường Thống Nhất, Gia Lai) khiến 3 người bị thương nặng, sau đó tử vong trên đường đi cấp cứu.

Ngày 27/4, Công an phường Thống Nhất (Gia Lai) xác nhận, cơ quan chức năng của tỉnh đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông giữa hai xe máy khiến 3 người tử vong vừa xảy ra trên địa bàn.

Địa điểm xảy ra vụ tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1h30 ngày 26/4, anh S.Th. (trú làng Bới, xã Chư Păh) điều khiển xe máy trên Quốc lộ 14, hướng từ Pleiku đi xã Chư Păh.

Tuy nhiên, khi đến Km1592+650, Quốc lộ 14 (đoạn thuộc tổ 10, phường Thống Nhất), xe anh S.Th. đã va chạm với xe máy của anh B. (20 tuổi) và J. (20 tuổi, cùng trú làng Nhiêng, xã Biển Hồ, Gia Lai) chạy hướng ngược chiều. Cú va chạm mạnh khiến cả 3 người bị thương nặng, sau đó tử vong trên đường đi cấp cứu.

Sau khi xảy ra vụ việc, Công an phường Thống Nhất đã phân công lực lượng bảo vệ hiện trường, phối hợp cùng các cơ quan chức năng khám nghiệm, điều tra, làm rõ vụ tai nạn.