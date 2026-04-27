Dòng người xúc động viếng, tiễn biệt ông Vũ Ngọc Hoàng

Sáng 27/4, rất nhiều đoàn của cơ quan, chính quyền, tổ chức, cùng người dân đã đến viếng hương, tiễn biệt ông Vũ Ngọc Hoàng tại nhà riêng, số 1A Huyền Trân Công Chúa, phường Bàn Thạch (TP. Đà Nẵng).

Người dân thương tiếc, tiễn biệt ông Vũ Ngọc Hoàng



Đoàn người xếp hàng, thành kính dâng hương nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Vũ Ngọc Hoàng, nhiều người không giấu được xúc động.

Ông Nguyễn Sự, nguyên Bí thư Thành ủy Hội An cùng nhiều người tới sớm để dâng hương tiễn biệt, ông cẩn thận ghi vào sổ tang: "Vô cùng thương tiếc anh Vũ Ngọc Hoàng - Người lãnh đạo trí tuệ - Người anh kính mến".

Trong câu chuyện của những người ở lại, ông Vũ Ngọc Hoàng được biết đến là người nặng tình với quê hương, trong công tác có nhiều sáng kiến, suy nghĩ đột phá, dám chịu trách nhiệm để đổi mới, tinh thần cải cách và cống hiến hết mình cho sự phát triển của quê hương, đất nước.

TS Vũ Ngọc Hoàng sinh năm 1953, quê quán làng Khương Mỹ, xã Tam Xuân, huyện Núi Thành, Quảng Nam (cũ), nay là xã Tam Xuân, thành phố Đà Nẵng.

Ông từng là Ủy viên Trung ương Đảng các khóa X, XI. Từ tháng 8/2001 đến tháng 2/2008, ông Vũ Ngọc Hoàng giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam (cũ). Tháng 2/2011, ông là Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương (nay là Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương).

Tháng 8/2019 ông giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam; Tháng 12/2020, tại Đại hội lần thứ II nhiệm kỳ 2020-2025 do Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam tổ chức, ông được bầu làm Chủ tịch Hiệp hội này.

Ông Vũ Ngọc Hoàng đã được Đảng và Nhà nước tặng thưởng: Huy hiệu 30, 40, 45 năm tuổi Đảng; Huân chương Độc lập hạng Nhì; Huân chương Lao động hạng Nhì, hạng Ba; Huy chương “Vì sự nghiệp Văn hóa quần chúng”; Huy chương “Vì sự nghiệp Lao động - Thương binh và Xã hội”; Huy chương “Vì sự nghiệp Thanh tra Việt Nam”; Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Đông Y”; Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Bảo hiểm xã hội”...

