Nhiều bệnh nhân được cứu từ một người hiến tạng chết não

TPO - Nghĩa cử hiến tạng từ một bệnh nhân chết não tại Bệnh viện Trung ương Huế đã mang lại cơ hội sống cho 6 người bệnh nặng, với các ca ghép tim, gan, thận và giác mạc được thực hiện đồng loạt.

Ngày 29/4, Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, đơn vị vừa thực hiện thành công 6 ca ghép mô, tạng từ một người hiến chết não cho 6 bệnh nhân mắc bệnh nặng. Các ca ghép gồm tim, gan, hai thận và hai giác mạc, được triển khai với sự tham gia của gần 200 cán bộ, nhân viên y tế thuộc nhiều chuyên khoa lâm sàng và cận lâm sàng.

Bệnh viện Trung ương Huế thực hiện thành công 6 ca ghép tim, gan, thận và giác mạc từ người hiến chết não.

Người hiến mô, tạng là anh M.Đ.T (44 tuổi, trú TP. Huế). Trước đó, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng chấn thương sọ não nặng do tai nạn, hôn mê sâu, tiên lượng tử vong. Dù được điều trị tích cực, tình trạng lâm sàng không cải thiện. Sau khi hội đồng chuyên môn xác nhận bệnh nhân chết não, gia đình đã đồng ý hiến mô, tạng để cứu người.

Ngay sau đó, Hội đồng Ghép tạng Bệnh viện Trung ương Huế báo cáo Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia nhằm lựa chọn những bệnh nhân phù hợp trong danh sách chờ ghép. Sau nghi thức mặc niệm tri ân người hiến tạng, các ê-kíp y bác sĩ đồng loạt triển khai lấy và ghép mô, tạng tại 5 phòng mổ.

Các bệnh nhân dần hồi phục sức khỏe, có thể ăn uống nhẹ sau khi vừa được Bệnh viện Trung ương Huế ghép mô, tạng.

Sau các ca ghép, tình trạng sức khỏe của các bệnh nhân tiến triển tốt. Bệnh nhân ghép tim là anh D. (41 tuổi) đã tỉnh táo, ăn uống được, chức năng tim ổn định, phân suất tống máu EF trên 60%. Bệnh nhân ghép gan là ông S. (64 tuổi) tỉnh táo, ăn uống bình thường, chức năng gan phục hồi tốt, chỉ số bilirubin máu trở về mức bình thường.

Hai bệnh nhân ghép thận là anh P. (34 tuổi) và anh C. (30 tuổi) đều tỉnh táo, chức năng thận cải thiện rõ rệt, lượng nước tiểu ổn định. Đặc biệt, hai bệnh nhân ghép giác mạc từng mất thị lực hoàn toàn do loét giác mạc nặng đã phục hồi một phần thị giác và được xuất viện.

GS.TS Phạm Như Hiệp - Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế, chia sẻ: “Ở thời điểm một sự sống buộc phải dừng lại, chúng tôi đã nỗ lực để những sự sống khác được mở ra một cách trọn vẹn nhất”.

Theo lãnh đạo bệnh viện, chỉ trong vòng một tuần, đơn vị đã thực hiện thành công tổng cộng 14 ca ghép mô, tạng, gồm 1 ca ghép tim, 1 ca ghép gan, 10 ca ghép thận và 2 ca ghép giác mạc.

Bệnh viện bày tỏ sự tri ân sâu sắc tới người hiến mô, tạng và gia đình vì nghĩa cử cao đẹp đã biến nỗi đau mất mát thành hy vọng sống cho nhiều người bệnh.