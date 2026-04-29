Tổng thống Mỹ Trump nhận thông điệp mới từ Iran

Trong một bài đăng trên Truth Social ngày 28/4, ông Trump viết: "Iran vừa thông báo với chúng tôi rằng họ đang trong tình trạng sắp sụp đổ. Họ muốn chúng tôi mở eo biển Hormuz càng sớm càng tốt, khi họ cố gắng giải quyết vấn đề về bộ máy lãnh đạo của mình (mà tôi tin rằng họ sẽ làm được)”.
Tổng thống Trump không nói rõ Iran đã gửi thông điệp này cho ông bằng cách nào.
Với tỷ lệ ủng hộ giảm sút, ông Trump phải đối mặt với áp lực trong nước để chấm dứt cuộc chiến mà Mỹ và Israel đã khơi mào ở Iran.
Tuy nhiên, hy vọng khôi phục các nỗ lực hoà bình đã giảm dần kể từ khi ông Trump hủy bỏ chuyến thăm của đặc phái viên Steve Witkoff và con rể Jared Kushner tới Pakistan - quốc gia đóng vai trò trung gian hòa giải.
Trong khi đó, Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi đã có chuyến thăm Pakistan, Oman và Nga vào cuối tuần.
Các quan chức cấp cao giấu tên của Iran nói với Reuters, rằng đề xuất do ông Araqchi mang đến Pakistan vào cuối tuần qua nêu rõ các cuộc đàm phán sẽ diễn ra theo từng giai đoạn, và vấn đề hạt nhân sẽ được gác lại ngay từ đầu.
Giai đoạn đầu tiên đòi hỏi phải chấm dứt cuộc chiến giữa Mỹ và Israel nhằm vào Iran, đồng thời đảm bảo Mỹ sẽ không khơi lại cuộc chiến.
Tiếp đến, các nhà đàm phán sẽ giải quyết việc Hải quân Mỹ phong tỏa hoạt động thương mại trên biển của Iran và số phận của eo biển Hormuz, mà Iran muốn mở lại dưới sự kiểm soát của mình.
Chỉ sau đó, các cuộc đàm phán mới xem xét các vấn đề khác, bao gồm cả tranh chấp kéo dài về chương trình hạt nhân của Iran, trong đó Iran vẫn đang tìm kiếm sự công nhận từ phía Mỹ về quyền làm giàu uranium của mình.
Ngày 27/4, Tổng thống Mỹ Trump đã họp với các cố vấn an ninh về đề xuất của Iran. Nhưng ông Trump được cho là muốn các vấn đề hạt nhân được giải quyết ngay từ đầu.
Người phát ngôn quân đội Iran ngày 28/4 cho biết, đối với nước này, “tình hình hiện tại vẫn được coi là chiến tranh, và việc theo dõi tình hình đang diễn ra liên tục”.
“Nếu đối phương có hành động mới, họ sẽ phải đối mặt với những công cụ, phương pháp và đấu trường mới”.