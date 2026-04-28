Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae sắp thăm chính thức Việt Nam

Thu Loan

TPO - Nhận lời mời của Thủ tướng Lê Minh Hưng, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 1 - 3/5, Bộ Ngoại giao thông báo.

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ hai nước tiếp tục đạt được những tiến triển vượt bậc trên nhiều lĩnh vực. Tin cậy chính trị được tăng cường, giao lưu, tiếp xúc cấp cao và các cấp được đẩy mạnh trên các kênh Đảng, Nhà nước, Quốc hội. Lãnh đạo cấp cao hai nước thường xuyên thực hiện các chuyến thăm và tiếp xúc tại các diễn đàn quốc tế và khu vực

Nhật Bản hiện là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam. Hợp tác địa phương, văn hóa, kết nối nguồn nhân lực và giao lưu nhân dân giữa hai nước ngày càng mật thiết và hiệu quả.

Nhật Bản là nước tài trợ ODA và là đối tác hợp tác lao động lớn nhất, nhà đầu tư số 3, đối tác du lịch và thương mại lớn thứ 4 của Việt Nam.

Kim ngạch thương mại giữa Việt Nam với Nhật Bản luôn tăng trưởng ổn định, cân bằng, hiện đạt khoảng 52 tỷ USD (năm 2025), tăng gấp đôi so với năm 2014 (27,4 tỷ USD). Tháng 1/2026, kim ngạch thương mại song phương đạt 4,87 tỷ USD, tăng 27,7% so với cùng kỳ năm 2025.

Tính lũy kế đến cuối tháng 1 năm nay, Nhật Bản có 5.722 dự án đầu tư có hiệu lực tại Việt Nam với tổng mức đầu tư đạt 78,9 tỷ USD, đứng thứ 3/153 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam.

Nhật Bản là nước cung cấp vốn vay bằng đồng yen cho Việt Nam lớn nhất, tổng giá trị vay tính đến hết năm tài khóa 2025 là khoảng 2.550 tỷ yen (tương đương hơn 23 tỷ USD), chiếm hơn 26% tổng vốn ký kết vay nước ngoài của Chính phủ.

Hợp tác trong các lĩnh vực khác diễn ra sôi động và đạt nhiều kết quả nổi bật.

