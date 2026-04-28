Xã hội

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà thăm, tặng quà tại Lào Cai

Thành Đạt - Văn Đức

TPO - Ngày 28/4, tại tỉnh Lào Cai, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà cùng đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026) và 140 năm Ngày Quốc tế Lao động 1/5.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà ân cần thăm hỏi nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai, các gia đình chính sách, người có công với cách mạng.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm chăm lo đời sống nhân dân; tập trung phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát. Các chính sách đối với giai cấp công nhân, người lao động, người có công, người nghèo và các đối tượng bảo trợ xã hội tiếp tục được ưu tiên, nhằm bảo đảm đời sống người dân ngày càng được nâng lên.

33210.jpg
33209.jpg
Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà thăm hỏi, tặng quà cho người có công tại Lào Cai. Ảnh: Hoàng Hữu.

Phó Thủ tướng cho biết, từ ngày 1/7, Chính phủ điều chỉnh chính sách an sinh xã hội, tăng 8% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng đối với các đối tượng chính sách xã hội, người có công với cách mạng trên địa bàn. Cùng với đó, việc triển khai "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ tiếp tục được đẩy mạnh, qua đó góp phần lan tỏa sâu sắc đạo lý "Uống nước nhớ nguồn".

33205.jpg
Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu. Ảnh: Hoàng Hữu.

Nhân dịp này, đoàn công tác đã trao 200 suất quà tới các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, hộ nghèo, đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại các xã Trấn Yên, Lương Thịnh, Hưng Khánh, Quy Mông, Việt Hồng.

Trước đó, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đã đến thăm, tặng quà thương binh 4/4 Đoàn Đình Thành, trú tại tổ dân phố Đồng Tâm, phường Yên Bái; thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Hà Thị Hao, trú tại thôn Khe Hao, xã Quy Mông. Tại các gia đình, Phó Thủ tướng ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống; mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, là tấm gương để thế hệ sau học tập, noi theo.

33207.jpg
33206.jpg
Đoàn công tác đã trao 200 suất quà tới các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, hộ nghèo, đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Hoàng Hữu

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể địa phương tiếp tục quan tâm, chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần đối với người có công với cách mạng trên địa bàn.

#Chính sách an sinh xã hội #Chăm lo đời sống người dân #Phát triển kinh tế - xã hội #Chương trình tặng quà nhân dịp lễ #Quan tâm người có công #Chương trình đẩy mạnh tìm kiếm hài cốt liệt sĩ #Hưởng ứng ngày Thương binh - Liệt sĩ #Chương trình hỗ trợ hộ nghèo và đoàn viên khó khăn #Chủ đề kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam #Chủ đề kỷ niệm 140 năm Ngày Quốc tế Lao động #Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà #Lào Cai #Gia đình chính sách #Người có công #An sinh #51 năm Ngày Giải phóng miền Nam #Thăm hỏi hộ nghèo

