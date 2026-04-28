Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc tặng quà gia đình chính sách ở Bắc Ninh

TPO - Chiều 28/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc cùng đoàn công tác thăm, tặng quà các gia đình chính sách, người có công, công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Lê Xuân Lợi báo cáo khái quát về tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Ninh. Theo đó, chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống cho người có công, giảm nghèo được tỉnh triển khai đầy đủ, kịp thời. Tỉnh Bắc Ninh phấn đấu đến hết năm 2027 không còn hộ nghèo.

Bắc Ninh cũng đặc biệt quan tâm đến công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm lo người có công với cách mạng. Toàn tỉnh Bắc Ninh đang quản lý gần 285 nghìn hồ sơ người có công, trong đó gần 40 nghìn người có công và thân nhân người có công đang hưởng trợ cấp hằng tháng.

Tại chuyến thăm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc cùng thành viên đoàn công tác đã trao tổng số 214 suất quà của Trung ương tặng các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Bắc Ninh. Trong đó, có 64 suất trực tiếp trao tặng các đối tượng thuộc địa bàn các xã Yên Phong, Văn Môn, Tam Giang, Tam Đa, Yên Trung.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc và các đồng chí lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh thăm, tặng quà gia đình thương binh.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh, với vị thế là trung tâm công nghiệp công nghệ cao, cực tăng trưởng trọng yếu của vùng Thủ đô và hàng đầu cả nước, tỉnh Bắc Ninh phải tiên phong, đi đầu, vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu đặt ra.

Bắc Ninh tiếp tục tổ chức triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết chiến lược của Trung ương, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I với chương trình hành động đồng bộ xuyên suốt.

Đồng thời, tỉnh Bắc Ninh duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, phấn đấu đạt và vượt mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 10%/năm trở lên trong giai đoạn 2026 - 2030. Tỉnh Bắc Ninh xác lập mô hình tăng trưởng mới lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, nguồn lực văn hóa làm động lực chính.

Tỉnh Bắc Ninh phải tiên phong, mẫu mực trong thực hiện tăng trưởng kinh tế gắn với tiến bộ, công bằng xã hội, triển khai hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, chăm lo các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, công nhân và người lao động trên địa bàn.