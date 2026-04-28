Hai người bị bỏng nặng khi dùng bình gas thui thịt chó

Thu Hiền

TPO - Trong lúc dùng bình gas để hơ thịt chó, 2 người đàn ông ở xã Tân An (Nghệ An) bất ngờ bị lửa phụt trúng người, gây bỏng nặng. Đáng chú ý, sau tai nạn, nạn nhân còn đổ xăng lên vùng da bị bỏng khiến thương tích thêm nghiêm trọng.

Ngày 28/4, Trung tâm Y tế Tân Kỳ (Nghệ An) cho biết, vừa tiếp nhận 2 bệnh nhân trong tình trạng bỏng nặng nhiều vùng trên cơ thể.

Theo đó, sáng cùng ngày, anh L.V.N và anh P.V.L (trú xã Tân An) sử dụng bình gas để hơ (hui) thịt chó. Trong quá trình thao tác, do đặt bình gas gần nguồn lửa nên khi mở van đã xảy ra hiện tượng phụt lửa, gây bỏng trực tiếp.

Các bác sĩ xử lý vết bỏng cho bệnh nhân.

Các bệnh nhân bị bỏng ở vùng đầu, mặt, cổ cùng hai tay và hai chân, diện tích bỏng khoảng 38% cơ thể. Đặc biệt, sau khi bị bỏng, nạn nhân còn đổ xăng lên vùng da tổn thương khiến tình trạng bỏng trở nên nghiêm trọng hơn.

Ngay sau khi nhập viện, các bác sĩ đã tiến hành cấp cứu, xử lý vết bỏng theo đúng phác đồ chuyên môn và theo dõi sát để hạn chế biến chứng.

Qua vụ việc, các bác sĩ khuyến cáo người dân tuyệt đối không sử dụng bình gas để đốt, thui thực phẩm; không đặt bình gas gần nguồn lửa, bếp than hoặc khu vực có nhiệt độ cao.

Hai người đàn ông bị bỏng gần 40% khi dùng bình gas thui thịt chó.

Người dân cần kiểm tra van, dây dẫn trước khi sử dụng và dùng bình gas đúng mục đích, đúng hướng dẫn kỹ thuật. Khi xảy ra cháy, nổ hoặc bỏng cần nhanh chóng ngắt nguồn gas, đưa nạn nhân ra khỏi khu vực nguy hiểm và gọi cấp cứu.

Các bác sĩ cũng lưu ý, khi bị bỏng không bôi xăng, dầu, nước mắm hay kem đánh răng lên vết thương. Cần làm mát vùng bỏng bằng nước sạch trong khoảng 15 – 20 phút và nhanh chóng đưa nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất để được xử trí kịp thời.

