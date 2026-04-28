Sau khi thay đổi kháng cáo, cựu Phó chánh án được đề nghị cho hưởng án treo

TPO - Sau khi thay đổi nội dung kháng cáo, ông Phạm Tấn Hoàng (cựu Phó chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng) được Viện Kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử chuyển từ 36 tháng tù giam sang tù treo.

Bị cáo đều được đề nghị giảm án

Chiều 28/4, đại diện Viện Kiểm sát nêu quan điểm luận tội đã đề nghị Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm giảm từ 1 - 2 năm tù cho bị cáo Phạm Việt Cường (cựu Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng). Trước đó, cấp sơ thẩm phạt ông Cường 7 năm tù tội “Nhận hối lộ”.

Tương tự, gần 20 bị cáo khác có đơn kháng cáo cũng được Viện Kiểm sát đề nghị giảm án từ 6 tháng đến 30 tháng tù; một số được chuyển từ án tù giam sang tù treo hoặc án bằng thời hạn tạm giam, trả tự do ngay tại tòa.

Bị cáo Phạm Việt Cường.

Như bị cáo Phạm Tấn Hoàng (cựu Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng) được Viện Kiểm sát đề nghị xử phạt 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Tòa cấp sơ thẩm cuối năm ngoái phạt ông Hoàng 36 tháng tù.

Tại phiên tòa hôm nay, ông Hoàng xin thay đổi kháng cáo, mong tòa xem xét giảm nhẹ, để sớm trở về với gia đình.

Đơn kháng cáo trước đó của ông Hoàng gửi tới tòa bày tỏ thắc mắc về khoản 80 triệu đồng bị quy kết nhận hối lộ từ đồng nghiệp song phần khai mạc phiên, ông nhận “mình đã sai”, nên chủ động nộp khắc phục 80 triệu đồng.

Dù trình bày bản thân bị đột quỵ nhiều lần, có nhiều bệnh nền nhưng ông Phạm Tấn Hoàng vẫn đứng vững, trả lời rành rọt câu hỏi của Chủ tọa.

Viện Kiểm sát cáo buộc ông Hoàng nhận 220 triệu đồng, liên quan đến việc giải quyết 2 vụ án, đưa ra quyết định tố tụng có lợi cho người đưa hối lộ. Tại phiên sơ thẩm, bị cáo chỉ thừa nhận 1 vụ, còn 1 vụ thì phủ nhận.

Vụ việc ông Hoàng không thừa nhận hành vi liên quan đến bản án về tranh chấp hợp đồng đặt cọc. Cả tòa sơ thẩm là TAND huyện Vĩnh Linh (cũ) và tòa phúc thẩm là TAND tỉnh Quảng Trị (cũ) đều tuyên bị đơn thua kiện. Do đó, bị đơn đề nghị giám đốc thẩm theo hướng hủy các bản án này.

Cáo buộc xác định, tháng 11/2023, bị đơn tìm gặp bị cáo Bùi Thị Phương, cựu cán bộ Chi cục THADS huyện Vĩnh Linh (cũ), nhờ tìm người có thẩm quyền can thiệp giúp. Phương gọi điện cho bà Nguyễn Thị Nga, khi đó là phó trưởng phòng thuộc TAND cấp cao tại Đà Nẵng. Bà Nga đồng ý và yêu cầu đưa 135 triệu đồng.

Sau khi nhận tiền, bà Nga đưa cho ông Hoàng 80 triệu đồng để nhờ cậy. Tháng 1/2024, phiên giám đốc thẩm do ông Hoàng làm chủ tọa đã tuyên bản án đúng như mong muốn của phía bị đơn.

Cựu Phó chánh án 4 lần "thả tim" sau tin nhắn nhờ giúp đỡ

Tại tòa sơ thẩm, bà Nga khai nhắn tin qua Zalo cho ông Hoàng với nội dung "trường hợp này là bạn em nó nhờ, anh nghiên cứu xem có căn cứ không". Ngược lại, ông Hoàng cho rằng không nhận được lời nhờ vả nào. Cựu phó chánh án nói, bà Nga là đồng nghiệp, việc gửi tin nhắn là quyền của bà Nga, nhưng ông không bận tâm, cũng không trả lời gì, nói chung không lưu tâm đến chuyện nhờ vả.

Ảnh chụp được Kiểm sát viên công bố cho thấy ông Hoàng được lưu danh bạ với tên bà Nga gửi lịch xét xử kèm kháng nghị và lời nhờ, ông Hoàng đã xem tin nhắn, đồng thời có tương tác bằng biểu tượng trái tim, "không phải 1 lần, mà là 4 lần".

Các bị cáo trong vụ án.

Theo kiểm sát viên, đây là chứng cứ điện tử khách quan chứng minh ông đã nhận, đã xem, đã tương tác. Bà Nga sau đó chụp màn hình cuộc trò chuyện với ông Hoàng, gửi cho Phương kèm lời nhắn "Anh ok rồi"...

Nội dung vụ án xác định, từ tháng 3/2022 - 5/2024, hai ông Phạm Tấn Hoàng, Phạm Việt Cường và các bị cáo là thẩm phán, kiểm sát viên, luật sư, chấp hành viên, thư ký, công chức, một số cá nhân liên quan của TAND cấp cao tại Đà Nẵng, TAND huyện thuộc Thừa Thiên Huế và Gia Lai cũ, Viện KSND cấp cao tại Đà Nẵng, Cơ quan Thi hành án dân sự và một số cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có hành vi "môi giới hối lộ, đưa hối lộ, nhận hối lộ" với tổng số tiền hơn 11 tỷ đồng.

Việc hối lộ nhằm giải quyết nhiều vụ án hình sự, dân sự, kinh doanh thương mại theo hướng “có lợi” cho người đưa hối lộ.

Tòa sơ thẩm đánh giá hành vi của các bị cáo đặc biệt nghiêm trọng, gây nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến hoạt động của các cơ quan tiến hành tố tụng; xâm phạm đến uy tín, danh dự của các cơ quan tư pháp và các cơ quan, tổ chức có liên quan; gây giảm sút, mất niềm tin vào công lý, gây bức xúc, bất bình trong dư luận nhân dân.