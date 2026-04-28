Khởi tố 8 đối tượng rửa tiền cho đường dây lừa đảo xuyên quốc gia

Minh Đức

TPO - Công an Ninh Bình khởi tố 8 bị can về tội “Rửa tiền” liên quan đường dây lừa đảo xuyên quốc gia với dòng tiền giao dịch hàng tỉ đồng.

Ngày 28/4, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình (Phòng Cảnh sát hình sự) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 8 đối tượng thường trú tại Hải Phòng, Đồng Nai, Tây Ninh về tội “Rửa tiền”, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

screen-shot-2026-04-28-at-165706.png
8 bị can trong vụ án.

Các bị can bị khởi tố gồm: Vũ Huy Anh (SN 2004), Đoàn Việt Anh (SN 2003), Nguyễn Hoàng Lập (Sn 2003), Lê Bách Minh (SN 2003), Lê Bảo Hoàng Minh (SN 2003) cùng trú tại TP Hải Phòng; Phạm Đình Phú (SN 2004, trú tại phường Tân Triều, tỉnh Đồng Nai), Nguyễn Thị Hồng Thắm (SN 2008; trú tại xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh), Hà Văn Cần (SN 1996, trú tại xã Văn Chấn, tỉnh Lào Cai).

Kết quả điều tra ban đầu của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình xác định các đối tượng này làm việc tại một tổ chức lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng ở Campuchia. Trước khi sang Campuchia, 8 đối tượng đã mở nhiều tài khoản ngân hàng tại Việt Nam rồi sang Campuchia cho công ty thuê các tài khoản ngân hàng để sử dụng vào giao dịch chuyển, nhận tiền từ hoạt động phạm tội có được, nhằm mục đích che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của tài sản. Mỗi khi có tiền từ hoạt động phạm tội chuyển đến tài khoản ngân hàng thì 8 đối tượng sẽ thực hiện thao tác chuyển toàn bộ số tiền đó đến tài khoản của các đối tượng khác theo chỉ đạo của công ty lừa đảo. Sau thời gian điều tra xác minh, thu thập tài liệu chứng cứ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình đã phối hợp Công an TP Hồ Chí Minh bắt giữ các đối tượng khi vừa từ Campuchia trở về Việt Nam.

Quá trình đấu tranh, Cơ quan CSĐT cũng đã tổ chức phối hợp chặt chẽ với các Cục nghiệp vụ Bộ Công an, Cục phòng, chống rửa tiền và các Ngân hàng có liên quan để xác minh các giao dịch bất thường, rà soát dòng tiền và xác định vai trò của từng đối tượng có liên quan.
Qua đó, bước đầu đã xác định được 15 bị hại bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản với nhiều hình thức khác nhau như, tham gia chương trình góp vốn để hưởng phúc lợi của công ty, đổi tiền ngoại tệ để kinh doanh mua bán, giả danh công an, cảnh sát nước ngoài lừa đảo du học sinh… Tổng số tiền đã chuyển tiền đến các tài khoản ngân hàng của nhóm đối tượng gần 4 tỉ đồng.

Điều tra dòng tiền chảy qua tài khoản của các đối tượng từ tháng 8 đến tháng 11/2025, Cơ quan CSĐT phát hiện khoảng 100 tài khoản có tổng giá trị giao dịch lên đến nhiều tỉ đồng với tần suất giao dịch cả ngày lẫn đêm

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe