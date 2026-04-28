Nhân viên ngân hàng chiếm đoạt gần 1,7 tỷ đồng bằng chiêu lừa 'đáo hạn'

TPO - Từ chiêu lừa đáo hạn ngân hàng và chuyển nhượng đất, một nữ nhân viên ngân hàng tại Bình Dương cũ đã chiếm đoạt gần 1,7 tỷ đồng của nhiều bị hại.

Ngày 28/4, TAND TPHCM đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Phạm Thị Mai (SN 1982, ngụ Bình Dương, nay là TPHCM) 16 năm tù về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Chiếm giữ trái phép tài sản”.

Bị cáo Phạm Thị Mai tại phiên tòa ngày 28/4.

Theo HĐXX, căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, đủ cơ sở khẳng định bị cáo Phạm Thị Mai đã phạm tội như cáo trạng đã truy tố. Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm quyền sở hữu tài sản của người khác. HĐXX xử lý nghiêm để răn đe và phòng ngừa chung.

Theo cáo trạng, Mai từng làm việc trong lĩnh vực ngân hàng, có hiểu biết về quy trình tín dụng nên tạo dựng lòng tin với nhiều người. Lợi dụng mối quan hệ quen biết, bị cáo này đưa ra thông tin gian dối về việc cần tiền “đáo hạn ngân hàng” hoặc có cơ hội nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất giá rẻ để huy động tiền.

Từ tháng 5 đến tháng 6/2023, Mai đã nhiều lần vay tiền của ông Trần A. với lý do đáo hạn ngân hàng và chuyển nhượng thửa đất. Tin tưởng, ông A. chuyển nhiều khoản tiền qua tài khoản của Mai, tổng cộng gần 1 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Mai không thực hiện cam kết mà sử dụng vào mục đích cá nhân, không có khả năng hoàn trả.

Ngoài ra, bị cáo Mai còn vay 700 triệu đồng của một người quen khác với cùng thủ đoạn. Sau khi nhận tiền, Mai tiếp tục không trả mà tìm cách trì hoãn, né tránh. Tổng số tiền Mai bị cáo buộc chiếm đoạt trong các vụ việc là hơn 1,6 tỷ đồng.

Không dừng lại ở đó, cuối năm 2024, Mai còn bị xác định liên quan đến hành vi chiếm giữ trái phép gần 400 triệu đồng của một phụ nữ khác thông qua giao dịch chuyển khoản ngân hàng. Dù bị yêu cầu hoàn trả nhiều lần, Mai vẫn không thực hiện.