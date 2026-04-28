Xã hội

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Phiên họp thứ nhất Hội đồng Quốc phòng và An ninh nhiệm kỳ 2026-2031

Phiên họp thứ nhất Hội đồng Quốc phòng và An ninh nhiệm kỳ 2026-2031 góp phần nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo xử lý vấn đề chiến lược về quốc phòng, an ninh, đối ngoại, bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

97612ab7-8393-49fb-a3a5-6419428d14a1.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Sáng 28/4, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, đã chủ trì Phiên họp thứ nhất Hội đồng Quốc phòng và An ninh nhiệm kỳ 2026 - 2031, sau khi Quốc hội khóa XVI phê chuẩn các thành viên Hội đồng nhiệm kỳ mới.

Đây là phiên họp mở đầu có ý nghĩa quan trọng, diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang tập trung triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; bộ máy Nhà nước nhiệm kỳ mới đã được kiện toàn, bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu rất cao về giữ vững ổn định chính trị, tăng cường quốc phòng, bảo đảm an ninh và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Tại Phiên họp, Hội đồng xem xét, thảo luận và cho ý kiến đối với ba nội dung trọng tâm: Báo cáo tổng kết việc thực hiện Quy chế hoạt động của Hội đồng nhiệm kỳ 2021-2026 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2026- 2031; Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng nhiệm kỳ 2026-2031; Dự thảo Chương trình hoạt động toàn khóa của Hội đồng nhiệm kỳ 2026-2031.

Phiên họp thống nhất nhận thức rằng Hội đồng Quốc phòng và An ninh là thiết chế hiến định đặc biệt, gắn với những vấn đề hệ trọng của quốc gia, dân tộc; có chức năng, nhiệm vụ xem xét, quyết nghị những vấn đề đặc biệt quan trọng liên quan đến quốc phòng, an ninh và bảo vệ Tổ quốc.

Trong tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp, khó dự báo; cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn gay gắt; các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống đan xen, yêu cầu đặt ra đối với Hội đồng là phải chủ động nghiên cứu, đánh giá, dự báo, chuẩn bị từ sớm, từ xa, không để đất nước bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Phiên họp thứ nhất Hội đồng Quốc phòng và An ninh, nhiệm kỳ 2026 - 2031. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Các ý kiến tại Phiên họp tập trung đánh giá khách quan, toàn diện kết quả thực hiện Quy chế hoạt động của Hội đồng nhiệm kỳ 2021-2026; làm rõ những kết quả đã đạt được, đồng thời thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế về cơ chế phối hợp, chế độ thông tin, báo cáo, phương thức chuẩn bị nội dung, chất lượng nghiên cứu, dự báo, tham mưu và xử lý các vấn đề liên ngành, liên lĩnh vực.

Trên cơ sở đó, Hội đồng cho ý kiến về phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2026-2031, bảo đảm hoạt động thiết thực, hiệu quả theo đúng chức năng, thẩm quyền theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.

Đối với Dự thảo Quy chế hoạt động nhiệm kỳ mới, Hội đồng nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm rõ nguyên tắc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ cơ chế phối hợp, rõ chế độ làm việc; đồng thời có tính chủ động, linh hoạt, kịp thời trong xử lý những vấn đề phát sinh từ thực tiễn.

Đối với Chương trình hoạt động toàn khóa, Hội đồng xác định những vấn đề trọng tâm, chiến lược, hệ trọng thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng; bảo đảm tính bao quát nhưng không dàn trải, có trọng tâm, trọng điểm, phát huy vai trò định hướng và dự báo chiến lược.

Phiên họp thứ nhất Hội đồng Quốc phòng và An ninh nhiệm kỳ 2026- 2031 đã thành công tốt đẹp, đặt nền tảng quan trọng cho việc tổ chức hoạt động của Hội đồng trong cả nhiệm kỳ, góp phần nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo xử lý các vấn đề chiến lược về quốc phòng, an ninh, đối ngoại, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

TTXVN
