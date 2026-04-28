Mỹ xem xét đề xuất mới của Iran, lo ngại chiến thuật câu giờ

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bàn bạc với nhóm cố vấn an ninh quốc gia về đề xuất mới từ Iran, trong bối cảnh cuộc chiến vẫn ở thế giằng co và nguồn cung năng lượng từ khu vực suy giảm.

Tấm áp phích ở trung tâm thủ đô Tehran của Iran mô tả tình hình eo biển Hormuz. (Ảnh: Reuters)

Các nguồn tin Iran tiết lộ đề xuất mới nhất của Tehran bao gồm tạm gác vấn đề chương trình hạt nhân của nước này cho đến khi chiến tranh kết thúc và các mâu thuẫn vận tải biển ở vùng Vịnh được giải quyết. Điều này khó có thể làm Washington hài lòng, vì Mỹ cho rằng các vấn đề hạt nhân phải được xử lý ngay từ đầu.

Ngoại trưởng Marco Rubio tin rằng Iran đang tìm cách kéo dài thời gian. “Chúng ta không thể để họ làm vậy”, ông nói trong cuộc phỏng vấn với Fox News.

“Họ là những nhà đàm phán rất giỏi, rất giàu kinh nghiệm. Chúng ta phải đảm bảo rằng bất kỳ thỏa thuận nào đạt được đều phải ngăn chặn dứt khoát việc họ tiến tới sở hữu vũ khí hạt nhân vào bất kỳ thời điểm nào”, ông Rubio nhấn mạnh.

Các nguồn tin từ Pakistan cho biết nỗ lực thu hẹp khác biệt giữa Mỹ và Iran vẫn tiếp tục, dù chưa có hoạt động ngoại giao trực tiếp nào diễn ra sau khi Tổng thống Trump hủy chuyến đi của các đặc phái viên tới Islamabad vào cuối tuần qua.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi đã tới Islamabad 2 lần vào cuối tuần, sau đó thăm Oman và sang Nga gặp Tổng thống Vladimir Putin.

Tại Nga, ông Araqchi nói với các phóng viên rằng chính ông Trump đã đề nghị đàm phán vì Mỹ chưa đạt được mục tiêu nào.

Ngày 27/4, ông Trump họp với nhóm an ninh quốc gia.

“Đã có một cuộc thảo luận sáng nay mà tôi không muốn nói trước, và các bạn chắc chắn sẽ sớm nghe trực tiếp từ tổng thống về vấn đề này”, người phát ngôn Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết.

Các nguồn tin cấp cao Iran tiết lộ đề xuất mà ông Araqchi mang tới Islamabad bao gồm việc đàm phán theo từng giai đoạn, trong đó vấn đề hạt nhân sẽ được gác lại ở giai đoạn đầu.

Bước đầu tiên là chấm dứt cuộc chiến do Mỹ và Israel tiến hành chống Iran, đồng thời đưa ra bảo đảm rằng Washington không thể khởi động lại cuộc chiến. Sau đó, các bên sẽ giải quyết vấn đề phong tỏa của Mỹ và tương lai của eo biển Hormuz.

Các cuộc đàm phán sau đó sẽ bàn đến nhưng vấn đề khác, bao gồm chương trình hạt nhân, trong đó Iran vẫn tìm kiếm sự công nhận của Mỹ đối với quyền làm giàu uranium cho mục đích mà họ khẳng định là hòa bình.

Trong khi đó, tình hình tại eo biển Hormuz vẫn bế tắc. Dữ liệu theo dõi tàu cho thấy ít nhất 6 tàu chở dầu của Iran đã buộc quay đầu trong những ngày gần đây do lệnh phong tỏa của Mỹ, cho thấy tác động rõ rệt của cuộc chiến đối với giao thông hàng hải.

Ngày 27/4, Bộ Ngoại giao Iran lên án việc Mỹ thu giữ các tàu chở dầu liên quan đến Iran là “hợp pháp hóa trắng trợn hành vi cướp biển và cướp có vũ trang trên biển”.

Trước chiến tranh, mỗi ngày có từ 125 đến 140 tàu qua lại eo biển này, nhưng trong ngày qua chỉ có 7 tàu đi qua, và không có tàu nào chở dầu ra thị trường toàn cầu.

Trong bối cảnh tỷ lệ ủng hộ giảm, ông Trump đối mặt với áp lực trong nước phải chấm dứt cuộc chiến không được lòng dân. Trong khi đó, dù suy yếu về quân sự, Iran vẫn có đòn bẩy nhờ khả năng kiểm soát hoạt động vận tải tại eo biển Hormuz.

Khi hai bên vẫn còn cách xa nhau trong quan điểm về các vấn đề như chương trình hạt nhân của Iran và quyền tiếp cận eo biển Hormuz, giá dầu đã quay đầu tăng trở lại trong ngày 27/4, lên mức cao nhất trong 2 tuần.