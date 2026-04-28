Bí thư Hà Nội Trần Đức Thắng tiếp tục kiểm tra thực địa, thúc tiến độ dự án trọng điểm

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng cùng đoàn công tác đã kiểm tra thực địa tiến độ thi công tại các dự án: Dự án nhà tái định cư N01, tại ô đất D17, khu đô thị mới Cầu Giấy; Dự án thành phần của đường Vành đai 3,5; Dự án đầu tư đường giao thông bao quanh khu tưởng niệm danh nhân Chu Văn An với tuyến đường 70 (đường Phan Trọng Tuệ).

Đoàn công tác của thành phố Hà Nội kiểm tra thực địa Dự án thành phần của đường Vành đai 3,5. Ảnh: Quang Thái/HNM.

Phát biểu chỉ đạo tại các điểm kiểm tra, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng ghi nhận, các chủ đầu tư, nhà thầu đã nỗ lực thi công những công trình, dự án trọng điểm của thành phố. Tuy nhiên, so với yêu cầu, các đơn vị chức năng phải quyết tâm và nỗ lực cao hơn nữa, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ các dự án, công trình.

Tại Dự án đường Vành đai 3,5, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng cho biết, những hạng mục chậm tiến độ là tồn tại cục bộ cần sớm tháo gỡ. Các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư cần rà soát toàn tuyến, xử lý dứt điểm các vướng mắc về mặt bằng, vốn và tổ chức thi công; khắc phục ngay tình trạng triển khai cắt khúc, thiếu đồng bộ.

Đối với các đoạn chưa hoàn tất thủ tục đầu tư, Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu chốt rõ tiến độ; đồng thời, đồng thời giao Văn phòng Thành ủy phối hợp với Văn phòng UBND thành phố và các đơn vị liên quan ban hành thông báo kết luận chỉ đạo, nêu rõ các mốc tiến độ hoàn thành để làm căn cứ kiểm tra, giám sát và đánh giá việc thực hiện của các đơn vị, địa phương gắn với trách nhiệm người đứng đầu.

Bí thư Hà Nội cũng yêu cầu khẩn trương tổ chức họp với các địa phương liên quan để xây dựng phương án tổng thể về giải phóng mặt bằng và tái định cư; huy động tối đa các nguồn lực, kể cả quỹ nhà và quỹ đất hiện có, có thể bố trí tái định cư liên vùng nếu cần. Mục tiêu đặt ra là phấn đấu hoàn thành giải phóng mặt bằng trong tháng 9/2026.

Cùng với đó, các đơn vị phải triển khai ngay công tác đấu thầu, lựa chọn nhà thầu để tổ chức thi công, bảo đảm tiến độ đồng bộ. Các đoạn cấp bách phải được bố trí vốn ngay từ nguồn dự phòng ngân sách thành phố, bảo đảm toàn tuyến được triển khai đồng bộ, hiệu quả.

Kiểm tra thực địa Dự án đầu tư đường giao thông bao quanh Khu tưởng niệm danh nhân Chu Văn An với tuyến đường 70, đường Phan Trọng Tuệ, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng yêu cầu các đơn vị liên quan chốt rõ tiến độ giải phóng mặt bằng, thi công và quyết toán hợp đồng BT; không để dự án tiếp tục kéo dài sau nhiều năm chậm trễ.

Cụ thể, phường Kiến Hưng phải bàn giao phần mặt bằng còn lại trước ngày 1/5; phường Thanh Liệt hoàn thành xử lý các trường hợp còn vướng trước ngày 15/5; phường Hà Đông phải bàn giao toàn bộ mặt bằng chậm nhất ngày 30/5.

Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu các phường phối hợp chặt chẽ, tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân; đồng thời thực hiện đầy đủ quy trình pháp lý đối với các trường hợp đủ điều kiện cưỡng chế. Quan điểm chỉ đạo là phải bảo đảm đúng quy định nhưng cũng phải quyết liệt, dứt điểm, không để mặt bằng tiếp tục là điểm nghẽn của dự án.

Đối với chủ đầu tư và nhà thầu, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng yêu cầu sau khi có mặt bằng phải khẩn trương tổ chức thi công; phối hợp ngay với các đơn vị liên quan để xử lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật, trong đó có các tuyến điện cao thế 110kV, 220kV. Mốc tiến độ được chốt là hoàn thành toàn bộ nút giao trước ngày 31/12/2026.