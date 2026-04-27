Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Người đàn ông thản nhiên ngồi ăn khi tiếng súng vang lên tại tiệc báo chí Nhà Trắng

Minh Hạnh

TPO - Khi tiếng súng vang lên, các khách mời tại buổi dạ tiệc của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng lập tức chui xuống gầm bàn hoặc nấp sau ghế. Nhưng một người đàn ông vẫn bình thản ngồi ăn salad, và hình ảnh ấy lập tức gây xôn xao mạng xã hội.

Người đàn ông nói trên được xác định là Michael Glantz, đại diện của Creative Artists Agency. Trả lời báo giới, Glantz nói rằng khi sự việc xảy ra, ông hoàn toàn không lo lắng.

“Sinh ra và lớn lên ở New York, điều đó không làm tôi sợ hãi chút nào”, ông nói.

Khoảnh khắc ông Michael Glantz thản nhiên ngồi ăn dù mọi người nấp dưới gầm bàn. (Nguồn: X)

Glantz cũng cho biết, ông cảm thấy an toàn vì trong khán phòng có đông đảo nhân viên an ninh. Do đó, ông không nghĩ đến việc rời khỏi chỗ ngồi của mình.

“Trước hết, tôi bị đau lưng”, ông nói với tờ New York Times. “Tôi không thể nằm xuống sàn, và nếu tôi có nằm xuống, họ sẽ phải gọi người đến để đỡ tôi dậy”.

“Thứ hai, tôi là người cực kỳ kỹ tính về vệ sinh. Không đời nào tôi lăn lê với bộ vest mới của mình trên sàn nhà bẩn thỉu”.

Quyền Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Todd Blanche cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump và các quan chức chính quyền có thể là mục tiêu chính bị nhắm đến trong vụ xả súng tại bữa tiệc báo chí tối 25/4.

Nghi phạm, Cole Tomas Allen (31 tuổi), đã bị khống chế sau khi bắn trúng một nhân viên mật vụ tại cửa kiểm soát.

Tổng thống Trump gợi ý lên lịch tổ chức lại bữa tiệc báo chí khác trong vòng 30 ngày, nhưng tăng cường an ninh. “Tôi hy vọng chúng ta sẽ tổ chức lại bữa tiệc” ông nói trong cuộc phỏng vấn với CBS. “Chúng ta nên lên lịch trong vòng 30 ngày, nhưng họ sẽ có an ninh vòng ngoài lớn hơn”.

Minh Hạnh
Straitstimes
#Mỹ #xả súng #tiệc báo chí #Nhà Trắng #Tổng thống Mỹ Donald Trump

