Khởi tố đối tượng cầm cố vàng giả, chiếm đoạt hơn 1,6 tỷ đồng

Minh Đức

TPO - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đinh Văn Cường (SN 1994, trú tại xã Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Kết quả giám định, số vàng Cường cầm cố phần đều là hợp kim bạc (Ag), đồng (Cu).

Theo tài liệu điều tra, từ ngày 2/2 - 4/4, Cường sử dụng tên giả là Đỗ Văn Nam, quê ở Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình và có 6 lần đến một cửa hàng kinh doanh vàng ở xã Yên Từ, tỉnh Ninh Bình để bán, cầm cố tổng cộng 12 chiếc kiềng đeo cổ, 22 chiếc lắc tay vàng (tổng trọng lượng là 112 chỉ vàng), với tổng số tiền hơn 1,6 tỷ đồng.

screen-shot-2026-04-27-at-172837.png
Cường tại Cơ quan điều tra.

Thấy Cường liên tiếp đến cầm cố trang sức vàng với số lượng lớn, chủ tiệm vàng nghi ngờ đối tượng có hành vi bất minh và đã trình báo cơ quan công an.

Tiếp nhận tin trình báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình đã phối hợp với Công an xã Yên Từ khẩn trương điều tra, xác minh, truy xét diện đối tượng.

Ngày 4/4, Cường tiếp tục đến tiệm vàng đề nghị được cầm cố 2 kiềng vàng đeo cổ, mỗi kiềng 5 chỉ và nhận số tiền 150 triệu đồng thì bị cảnh sát bắt quả tang, thu giữ 2 kiềng vàng đeo cổ và toàn bộ số kiềng đeo cổ, lắc tay vàng mà đối tượng đã nhiều lần cầm cố trước đó.

Tại cơ quan công an, Cường khai nhận, toàn bộ số trang sức kiềng đeo cổ, lắc tay vàng mà đối tượng mang đến hiệu vàng cầm cố đều là vàng giả; được đặt mua từ một tài khoản mạng xã hội zalo.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã ra quyết định trưng cầu giám định tại Viện khoa học hình sự Bộ Công an và kết quả giám định cho thấy, phần kim loại đều là hợp kim bạc (Ag), đồng (Cu). Các mẫu có màu vàng là do được mạ vàng hoặc được phủ chất màu vàng không chứa vàng kim loại.

Vụ án đang tiếp tục được điều tra, mở rộng.

