Bẫy 'việc nhẹ lương cao' bủa vây thiếu nữ vùng cao

TPO - Sau 6 giờ khẩn trương vào cuộc, Công an xã Khâu Vai (Tuyên Quang) đã kịp thời ngăn chặn trường hợp một thiếu nữ 15 tuổi đang theo học tại một trường THCS trên địa bàn định bỏ học đi theo lời dụ “việc nhẹ lương cao”.

Ngày 27/4, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, Công an xã Khâu Vai vừa kịp thời ngăn chặn em V.T.M (15 tuổi) rời khỏi địa phương, do liên quan đến dụ dỗ từ cạm bẫy "việc nhẹ lương cao".

Theo đó, khoảng 8h30 ngày 22/4, lực lượng công an được tin báo từ Trường THCS Cán Chu Phìn về việc em M rời khỏi địa phương một cách bất thường. Sau 6 giờ vào cuộc truy tìm, đến 14h cùng ngày, tổ công tác đã phát hiện M đang ở địa phận tỉnh Cao Bằng.

Sau 6 giờ truy tìm, lực lượng Công an tìm thấy em V.T.M bàn giao cho gia đình.

Theo Công an Tuyên Quang, trước đó vào các ngày 12 và 13/4, Công an xã Tùng Vài cũng kịp thời ngăn chặn 4 em rời khỏi địa phương, đi theo lời dụ “việc nhẹ lương cao”. Các em đều 16 tuổi, học sinh lớp 8 của nhà trường Trường Trung học cơ sở xã Tùng Vài. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Tùng Vài đã triển khai lực lượng xác minh, kịp thời đưa các em bàn giao cho gia đình.

Sự vào cuộc nhanh chóng cho thấy vai trò chủ động của lực lượng Công an cơ sở trong bảo đảm an ninh trật tự tại địa bàn; kịp thời hỗ trợ, bảo vệ người dân, nhất là trẻ em trong các tình huống nguy hiểm.

Công an xã Tùng Vài bàn giao các em cho gia đình.

Vụ việc xảy cũng cho thấy một thực trạng đáng báo động, tại một số địa bàn vùng sâu, vùng xa các đối tượng xấu lợi dụng sự nhẹ dạ, thiếu hiểu biết của trẻ em, đặc biệt là trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số để dụ dỗ, lôi kéo tham gia các hoạt động tiềm ẩn nguy cơ xâm hại sức khỏe, tinh thần và sự phát triển toàn diện của các em.

Các đối tượng sẽ tiếp cận các em từ mạng xã hội như Facebook, Zalo và giới thiệu, dẫn dụ “việc nhẹ, lương cao”. Trước lời mời chào hấp dẫn, các em rất dễ tin tưởng và sập bẫy các đối tượng đã giăng ra.

Trước thực trạng này, Công an Tuyên Quang khuyến cáo các bậc phụ huynh và nhà trường cần tăng cường quản lý, giáo dục con em trong việc sử dụng mạng xã hội; phối hợp chặt chẽ cơ quan Công an nâng cao nhận thức, kịp thời phát hiện những biểu hiện bất thường.