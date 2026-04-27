Có người chiến thắng Ai là triệu phú

TPO - Cựu tư vấn viên IT Roman Dubowski đã trở thành người thứ 7 giành được giải thưởng một triệu bảng Anh trong chương trình “Who Wants To Be A Millionaire” của Anh. Đây là phiên bản gốc của game show "Ai là triệu phú" trên Đài truyền hình Việt Nam (VTV).

Daily Mail đưa tin ông Roman Dubowski, chuyên gia tư vấn công nghệ thông tin đã nghỉ hưu, có màn thể hiện xuất sắc trong chương trình Who Wants To Be A Millionaire vào tối 26/4 (giờ địa phương) và trở thành người chiến thắng thứ bảy kể từ khi game show ăn khách này phát sóng lần đầu vào năm 1998.

Ông Dubowski xuất hiện trong tập mở màn mùa thứ 35 của chương trình do MC/nhà báo kỳ cựu Jeremy Clarkson dẫn dắt. Trước đó, đài ITV (Anh) đã hé lộ có hai thí sinh chạm tới câu hỏi 15 - câu hỏi cuối cùng trong bộ câu hỏi của game show đố vui này, trị giá một triệu bảng Anh (1,35 triệu USD).

Ông Roman Dubowski đi vào lịch sử chương trình Ai là triệu phú bản gốc với chiến thắng đầy thuyết phục. Ảnh: ITV

Hành trình chinh phục thử thách của ông Dubowski không quá suôn sẻ. Ông gặp khó khăn ở mốc 1.000 bảng Anh khi được hỏi về thành phần quan trọng còn thiếu trong sốt mayonnaise. Tại đây, ông sử dụng quyền trợ giúp “Hỏi ý kiến khán giả” và nhận được đáp án là “C. Lòng đỏ trứng”.

Đáng nói, Dubowski suýt nữa bỏ qua câu trả lời chính xác vì trải nghiệm cá nhân. Ông kể: “Tôi từng mua bánh mì kép trứng mayonnaise trước đây. Khi câu hỏi được đặt ra, tôi nghĩ, ‘Nếu có món bánh mì kẹp trứng mayonnaise, tại sao chúng ta lại gọi nó như vậy trong khi mayonnaise vốn đã có trứng rồi?’. Khoảnh khắc không chắc chắn đó lướt qua đầu bạn và nó nặng cả nghìn bảng Anh. Nếu tôi làm sai, tôi sẽ ra về tay trắng. Điều đó gần như là sự xấu hổ và nhục nhã”.

Người chơi tiếp tục bị làm khó ở câu hỏi 4.000 bảng Anh. Ông buộc phải dùng quyền “Gọi điện cho người thân” để nhờ chị gái giải đáp hộ câu hỏi: “Trong số các thương hiệu thời trang sau, thương hiệu nào được thành lập tại Nhật Bản? A: Zara, B: Uniqlo, C: Urban Outfitters, D: FatFace”.

May mắn một lần nữa mỉm cười với Dubowski khi chị gái biết đáp án và lập tức hỗ trợ ông vượt qua thử thách.

Sau đó, mọi chuyện diễn ra suôn sẻ với người chơi. Ông tự mình vượt qua hàng loạt chủ đề như thần thoại, sân khấu, Harry Potter, cũng như các câu hỏi thuộc sở trường lịch sử và địa lý.

Trước khi đến câu hỏi cuối cùng, Dubowski tiết lộ dự định dùng tiền thưởng để sửa sang nhà cửa, bao gồm làm căn bếp mới. Ông nói đùa với số tiền thưởng hiện tại, ông hoàn toàn có thể làm tới hai căn bếp.

Ở câu hỏi 250.000 bảng, Roman tự tin trả lời câu về thần thoại Hy Lạp: “Trong số những nhân vật thần thoại Hy Lạp sau, ai không nổi tiếng vì đã tiêu diệt quái vật? A: Theseus, B: Persius, C: Adonis, D: Bellerophon”.

Sự dứt khoát của người chơi khiến MC Jeremy ấn tượng đến mức thốt lên: “Này, tôi hơi phấn khích rồi đấy. Chúng ta đang có cuốn bách khoa toàn thư sống mặc áo sơ mi ở đây!”.

Câu hỏi 500.000 bảng là: “Được trao lần đầu năm 1901, giải Nobel Vật lý đầu tiên vinh danh phát hiện nào? A: Điện báo không dây, B: Tia X, C: Bức xạ vũ trụ, D: Cơ học lượng tử”.

Trong khi Jeremy tỏ ra hồi hộp, Dubowski gần như không cần suy nghĩ mà đưa ra đáp án cuối cùng là “Tia X”.

Sau vài phút nghỉ để phát quảng cáo, Dubowski bước vào câu hỏi cuối cùng với hai quyền trợ giúp chưa sử dụng: 50/50 và Hỏi người dẫn chương trình.

Câu hỏi cuối cùng là: “Được sử dụng từ năm 1876, logo thương hiệu nào được mô tả trong tiểu thuyết Ulysses của James Joyce, cũng như xuất hiện trong các tác phẩm của Manet và Picasso? A: Bass Ale, B: The Famous Grouse, C: Coca-Cola, D: Stella Artois”.

Người chơi cho biết “có linh cảm trong đầu” nhưng chọn cách an toàn là sử dụng quyền trợ giúp “50/50”, còn lại hai đáp án A: Bass Ale và B: Coca-Cola.

Đến lúc này, cựu tư vấn viên IT tin chắc đáp án là Bass Ale khi nhớ lại một bức tranh của Manet có hình logo thương hiệu này. Ông quyết định không dùng quyền lợi cuối cùng và chọn luôn đáp án A.

Sự tự tin khiến khán giả trường quay sửng sốt đó đã giúp ông Dubowski giành chiến thắng một cách đầy thuyết phục. Ông có được tấm séc trị giá một triệu bảng Anh của chương trình nổi tiếng.

Ông Dubowski không sử dụng quyền trợ giúp hỏi MC mà vẫn dễ dàng trả lời đúng câu hỏi thứ 15. Nguồn: YouTube.

Khi pháo hoa giấy rơi xuống, ông Dubowski vẫn giữ vẻ bình tĩnh và cho biết bản thân “vẫn chưa tin được”. Ông nói thêm người đầu tiên báo tin là chị gái.

“Tôi chỉ nhắm đến 32.000 hoặc 64.000 bảng. Kết quả như vậy đã là tuyệt vời rồi. Tôi chưa bao giờ thực sự nghĩ đến việc trúng một triệu bảng Anh. Nó thay đổi cuộc đời, nhưng tôi không muốn nó thay đổi con người mình. Nó xóa bỏ hoàn toàn áp lực tài chính. Đó mới là điều tạo nên khác biệt lớn nhất”, ông chia sẻ.

Ông Dubowski dự định dùng tiền thưởng để chuyển nhà sau hơn 30 năm sống trong nhà cũ, đồng thời tận hưởng nhiều chuyến du lịch hơn khi nghỉ hưu.

“Tôi vốn đã nghĩ đến chuyện chuyển nhà. Số tiền này cho tôi cơ hội làm điều đó vào đúng thời điểm trong cuộc đời mình”, ông nhấn mạnh.

Ông Dubowski đã nộp đơn đăng ký tham gia chương trình ba lần trong hơn hai thập kỷ. Đối với ông, chỉ riêng việc được xuất hiện trên sóng truyền hình đã là thành tựu. Ông kêu gọi những người đang nghĩ đến việc đăng ký hãy thử sức, vì có thể điều bất ngờ đang chờ đợi họ phía trước.

Ông Dubowski dự định đổi nhà mới sau khi có một triệu bảng Anh. Ảnh: ITV

Vào đầu tháng 4, ITV tiết lộ có hai thí sinh chạm tới câu hỏi một triệu bảng trong mùa giải kịch tính nhất của Who Wants To Be A Millionaire từ trước tới nay. Ngoài ra, theo nhà đài, một người khác sẽ chịu một trong những thất bại nặng nề nhất lịch sử chương trình.

Judith Keppel là người đầu tiên giành giải thưởng vào năm 2000, tiếp theo là David Edwards và Robert Brydges vào năm sau đó.

Pat Gibson trở thành người chiến thắng vào năm 2004 và mất thêm hai năm nữa mới có người kế nhiệm, Ingram Wilcox. Người vượt qua 15 câu hỏi thứ sáu là Donald Fear vào năm 2020.

Trong số đó, năm người chiến thắng khi game show được dẫn dắt bởi Chris Tarrant. Chỉ một người đạt giải cao nhất khi Jeremy tiếp quản vai trò MC vào năm 2018.

Who Wants To Be A Millionaire được sáng tạo bởi công ty Celador của Anh vào năm 1998. Chương trình được bán bản quyền ra nhiều quốc gia trên thế giới. Việt Nam mua format này và sản xuất thành Ai là triệu phú trên VTV, bắt đầu phát sóng từ năm 2005.

Đến nay, chưa có người chơi nào chinh phục được toàn bộ câu hỏi của Ai là triệu phú.

Gần đây nhất, vào tối 24/3, anh Nguyễn Trường Giang (33 tuổi, ở Hà Nội) xuất sắc vượt qua 14 câu hỏi của chương trình, kỷ lục trong lịch sử 20 năm Ai là triệu phú. Bước vào câu hỏi số 15 - mốc 250 triệu đồng và cũng là câu hỏi cuối, Trường Giang lựa chọn dừng lại.