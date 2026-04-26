Khoảnh khắc hàng nghìn người hòa giọng cùng 200 nhạc công

TPO - Hàng nghìn khán giả nán lại đến phút cuối Giao hưởng Non Sông, hòa mình vào không gian giao hưởng - đương đại giàu cảm xúc. Trong khoảnh khắc cao trào, ranh giới sân khấu - khán đài được xóa nhòa, khán giả cùng dàn nghệ sĩ gồm 200 người hòa ca, tạo nên dàn nhạc giao hưởng "khổng lồ" giữa không gian phố đi bộ.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt Giao hưởng Non Sông được tổ chức tại phố đi bộ Trần Nhân Tông, Công viên Thống nhất, Hà Nội vào tối 25/4. Chương trình quy tụ gần 200 nghệ sĩ, trong đó có sự góp mặt của nhiều tên tuổi nổi bật ở các dòng nhạc khác nhau như rapper Đen, NSƯT Vũ Thắng Lợi, ca sĩ Hoàng Hải, Hương Tràm, Hoàng Quyên, Hồng Duyên, Dàn nhạc Giao hưởng Quân đội (MSO) cùng Nhóm Áo Lính, Hợp xướng MUCA và dàn Quân nhạc MUCA.

Dưới sự chỉ đạo nghệ thuật và tổng đạo diễn của nhạc sĩ Hồ Trọng Tuấn, cùng sự tham gia của nhạc sĩ Đỗ Bảo trong vai trò đạo diễn âm nhạc và nhạc trưởng Lê Phi Phi, đêm nhạc được xây dựng như một hành trình cảm xúc xuyên suốt thông qua 5 chương: Nhắc nhớ và tự hào, Tình yêu & quê hương, Chúng ta, Tôi và Việt Nam vươn mình.

Từ những tiết mục hào hùng tái hiện ký ức dân tộc, chương trình dần chuyển sang những lát cắt trữ tình, rồi bùng nổ ở những phần cao trào hiện đại, tạo nên một mạch cảm xúc liền mạch nhưng không kém phần bất ngờ.

Ngay từ phần mở đầu, không khí hùng tráng đã được thiết lập với những lớp hòa âm dày, mạnh, mang đậm âm hưởng sử thi. Âm nhạc lúc này góp phần đưa người nghe trở về với lịch sử hào hùng. Với phần mở đầu gồm các tiết mục: Overture: Tráng ca non sông, Fantasia: Tự nguyện, tổ khúc Bước chân trên dải Trường Sơn - Trên đỉnh Trường Sơn ta hát, giao hưởng Bài ca thống nhất đã khắc họa rõ nét tinh thần của những cuộc chiến, khơi dậy niềm tự hào và xúc cảm sâu lắng trong lòng khán giả.

Sau loạt tiết mục hùng tráng, chương trình lắng lại với những tiết mục trữ tình. Giọng hát giàu tự sự của NSƯT Vũ Thắng Lợi, ca sĩ Hồng Duyên, Hoàng Quyên mang lại sự cân bằng, giúp không gian giao hưởng trở nên gần gũi, kể những câu chuyện quê hương, gia đình một cách nhẹ nhàng mà thấm sâu.

Các tiết mục nổi bật trong phần này là Mẹ yêu con, Tình em, liên khúc Bến xuân - Đàn chim Việt, Hát về anh, Đưa cơm cho mẹ đi cày... Những khúc tình ca khép lại với giao hưởng Quảng Bình quê ta ơi được làm mới với hình thức khí nhạc kết hợp hợp xướng, mở rộng không gian âm thanh và nâng cảm xúc lên một tầng cao mới.

Chương trình chuyển sang sắc thái tươi sáng với Fantasia: Việt Nam ơi mùa xuân đến rồi, trước khi bùng nổ với liên khúc Mệnh lệnh trái tim - Vì nhân dân quên mình. Càng về cuối, chương trình càng trở nên sôi động với sự xuất hiện của những yếu tố đương đại. Các tiết mục kết hợp giữa pop và giao hưởng mang đến sự trẻ trung, có thể kể đến tiết mục của Hoàng Hải (Một vòng Việt Nam) và Hương Tràm (Còn gì đẹp hơn).

Sự xuất hiện của rapper Đen tạo nên điểm nhấn cho chương trình. Nam rapper mang đến cho khán giả Thủ đô những ca khúc làm nên tên tuổi mình như: Mang tiền về cho mẹ, Nấu ăn cho em, Đi về nhà. Ngoài ra, Đen cũng có những phút giao lưu và gửi tặng món quà nhỏ là những phút ngẫu hứng, rap chay cho khán giả.

Ở phần cuối chương trình, các nghệ sĩ: Vũ Thắng Lợi, Hoàng Hải, Hương Tràm, Hồng Duyên, Hoàng Quyên cùng đồng ca Việt Nam tinh hoa tiếp tục đẩy cao trào cho chương trình, trước khi khép lại bằng Việt Nam tự hào bước tiếp tương lai và Hát mãi khúc quân hành.

Đặc biệt, một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của đêm diễn là khoảnh khắc hàng nghìn khán giả cùng nghệ sĩ dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Lê Phi Phi đã hòa giọng, hát vang ca khúc Hát mãi khúc quân hành. Không còn khoảng cách giữa sân khấu và khán đài, hàng nghìn người cùng hòa giọng, vỗ tay theo nhịp, tạo nên một dàn nhạc giao hưởng "khổng lồ".

Khoảnh khắc này không chỉ gây ấn tượng về mặt thị giác và thính giác, mà còn mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc. Khi khán giả trở thành một phần của dàn nhạc, họ không chỉ lắng nghe câu chuyện lịch sử, mà còn trực tiếp tham gia vào việc kể lại câu chuyện ấy bằng chính cảm xúc của mình.

Với điểm nhấn là khoảnh khắc hàng nghìn người cùng hòa ca, tạo nên dàn giao hưởng "khổng lồ”, chương trình là minh chứng cho sức mạnh của âm nhạc khi chạm tới cộng đồng và trở thành tiếng nói chung. Những giai điệu vang lên không chỉ để thưởng thức, mà còn để gợi nhớ, khơi dậy niềm tự hào và tiếp thêm động lực viết tiếp câu chuyện về một Việt Nam đang vươn mình mạnh mẽ.

