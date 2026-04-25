Văn hóa

Giới trẻ TPHCM diện áo dài diễu hành hướng về Quốc Tổ Hùng Vương

Ngô Tùng

TPO - Tham gia sự kiện hướng về ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, nữ sinh Phạm Nguyễn Uyên Phương (Trường Đại học Hoa Sen) bày tỏ niềm tự hào khi được khoác lên bộ trang phục truyền thống của Việt Nam và tham gia buổi diễu hành.

2t8a8806.jpg
Ngày 25/4, sự kiện diễu hành Tiên thường tuần du năm 2026 diễn ra sinh động, cuốn hút tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn (phường Sài Gòn, TPHCM), hướng đến ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 Âm lịch).
2t8a8831.jpg
Nằm trong khuôn khổ Lễ hội Sắc màu văn hóa lần 2, sự kiện là hoạt động diễu hành Việt phục kết hợp nghi thức rước lễ﻿ và dâng hương Vua Hùng, mở ra hành trình đưa văn hóa Việt hòa mình vào đời sống đương đại.
2t8a8762.jpg
Buổi diễu hành thu hút hơn 600 người tham gia là các nghệ sĩ, nghệ nhân trẻ và các bạn sinh viên. Trong trang phục và các vật dụng ngày xưa, các bạn trẻ tham gia vào khối diễu hành đại diện đơn vị, hội đoàn như Hội Di sản văn hóa TPHCM, Bảo tàng Biệt động Sài Gòn - Gia Định, Thủy Trung Nguyệt, Nam Ngọc Hiên...
2t8a8969.jpg
2t8a9067.jpg
2t8a8831.jpg
Các khối mang theo các lễ vật đặc trưng của vùng miền, địa phương như bánh chưng, bánh dày, bánh in... dâng lên Quốc Tổ Hùng Vương.
2t8a8936.jpg
Hoạt động văn hóa thú vị đã thu hút sự tham gia của một số người nước ngoài. Dù khác biệt ngôn ngữ, đặc trưng văn hóa, bạn bè quốc tế vẫn yêu chuộng và hòa vào không gian văn hóa giàu bản sắc của Việt Nam.
2t8a9016.jpg
2t8a8774.jpg
2t8a8817.jpg
2t8a8942.jpg
Hàng trăm bạn trẻ tham gia diễu hành trước sự theo dõi của nhiều người tham quan, vui chơi ở Thảo Cầm Viên.
2t8a9000.jpg
2t8a9099.jpg
Sau hành trình diễu hành trong khuôn viên Thảo Cầm Viên, các khối tập trung trước Đền thờ Vua Hùng để thực hiện nghi lễ﻿ báo công và dâng cúng Quốc Tổ Hùng Vương.

2t8a9117.jpg
2t8a9105.jpg
2t8a9163.jpg
Các đoàn, khối dâng lên Quốc Tổ Hùng Vương những lễ vật đặc trưng của các vùng miền, địa phương, thể hiện lòng tôn kính, tri ân với công đức của các vị tiền nhân.
2t8a8828.jpg
Anh Dương Hưng Thịnh - thành viên ban tổ chức chương trình Tiên thường tuần du - cho biết sự kiện là tâm huyết của nhiều người nhằm hướng về Quốc Tổ Hùng Vương, đồng thời còn là dịp tri ân, báo công những thành quả của dân tộc, của người trẻ đến các bậc tiền nhân.
2t8a8993.jpg
Là thành viên tham gia khối nghi lễ và vui mừng khi đóng góp một phần vào sự kiện văn hóa này, bạn Lê Mỹ Linh (sinh viên năm 3 ngành Truyền thông, Đại học Văn Hiến) nhìn nhận văn hóa Việt Nam là nền văn hóa đa dạng. Nữ sinh từng tham gia các hoạt động diễu hành Việt phục như Bách hoa bộ hành hay Tóc xanh vạt áo trong hai năm qua.
2t8a9179.jpg
Bản thân yêu thích các hoạt động văn hóa, bạn Phạm Nguyễn Uyên Phương (sinh viên Đại học Hoa Sen) bày tỏ niềm phấn khởi khi khoác lên mình bộ cổ phục.
2t8a8899.jpg
“Mình cảm thấy tự hào khi được khoác lên bộ trang phục truyền thống của Việt Nam và tham gia buổi diễu hành”, nữ sinh từng góp mặt trong đội hình nữ du kích miền Nam tham gia diễu binh trong sự kiện A50 tròn một năm trước.
2t8a9047.jpg
2t8a8800.jpg
2t8a9037.jpg
2t8a9018.jpg
Buổi diễu hành không chỉ là hành động tưởng nhớ, tri ân tổ tiên mà còn mang đến màn giới thiệu, quảng bá một lát cắt văn hóa đặc sắc, riêng có của dân tộc, để lại những ấn tượng và tình cảm đẹp trong lòng người dân và du khách.
2t8a9172.jpg
Bạn trẻ lưu lại khoảnh khắc đẹp với bộ cổ phục Việt mà mình vừa tham gia sự kiện. Ảnh: Ngô Tùng.
