Giới trẻ TPHCM diện áo dài diễu hành hướng về Quốc Tổ Hùng Vương

TPO - Tham gia sự kiện hướng về ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, nữ sinh Phạm Nguyễn Uyên Phương (Trường Đại học Hoa Sen) bày tỏ niềm tự hào khi được khoác lên bộ trang phục truyền thống của Việt Nam và tham gia buổi diễu hành.
Hàng trăm bạn trẻ tham gia diễu hành trước sự theo dõi của nhiều người tham quan, vui chơi ở Thảo Cầm Viên.
Các đoàn, khối dâng lên Quốc Tổ Hùng Vương những lễ vật đặc trưng của các vùng miền, địa phương, thể hiện lòng tôn kính, tri ân với công đức của các vị tiền nhân.
Buổi diễu hành không chỉ là hành động tưởng nhớ, tri ân tổ tiên mà còn mang đến màn giới thiệu, quảng bá một lát cắt văn hóa đặc sắc, riêng có của dân tộc, để lại những ấn tượng và tình cảm đẹp trong lòng người dân và du khách.