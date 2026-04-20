Thiêng liêng, hoành tráng lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao TPHCM lần thứ I

Ngô Tùng

TPO - Buổi lễ được tổ chức công phu, quy mô, kết hợp hài hòa giữa nghi thức trang trọng và chương trình nghệ thuật đặc sắc, hiện đại diễn ra tại Công viên Bờ sông Sài Gòn.

Tối 19/4, lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) TPHCM lần I, năm 2026 diễn ra tại Công viên Bờ sông Sài Gòn, phường An Khánh, mở ra những ngày thi đấu thể thao hấp dẫn của đông đảo vận động viên. Buổi lễ được tổ chức công phu, quy mô, kết hợp hài hòa giữa nghi thức trang trọng và chương trình nghệ thuật đặc sắc, hiện đại.
Với chủ đề “Vươn cao cùng thành phố”, Đại hội TDTT TPHCM lần thứ I diễn ra trong tháng 4 và tháng 5/2026 với quy mô 44 môn và 832 nội dung thi đấu, với hơn 6.5.00 vận động viên tham gia tranh tài.
Điểm nhấn trong đêm khai mạc đại hội là nghi thức xin lửa thiêng﻿ và rước đuốc truyền thống từ Bến Nhà Rồng (phường Xóm Chiếu) đến nơi tổ chức lễ khai mạc - Công viên Bờ sông Sài Gòn.
Sau khi tiếp nhận ngọn đuốc truyền thống từ ông Nguyễn Nam Nhân - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM, Phó Trưởng Ban tổ chức Đại hội TDTT TPHCM lần thứ I, vận động viên Pencak silat Nguyễn Tấn Sang (Huy chương Vàng SEA Games 33 năm 2025) cùng các vận động viên tiêu biểu của thành phố đã rước đuốc từ Bến Nhà Rồng đến Công viên Bờ sông Sài Gòn. Tiếp đó, ngọn đuốc được các vận động viên tiêu biểu trao cho Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường để thắp sáng xuyên suốt đại hội.
Phát biểu chào mừng đại hội, ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Chủ tịch UBND TPHCM - khẳng định TDTT không chỉ nâng cao sức khoẻ, tầm vóc, thể lực, đời sống tinh thần của nhân dân mà còn góp phần bồi đắp ý chí, kỷ luật, tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn lên của mỗi con người, mỗi cộng đồng, mỗi địa phương và của cả đất nước.
VĐV Phan Vân Anh (vận động viên môn bóng ném phường Chợ Lớn) hứa thi đấu trung thực, hết mình với tinh thần thể thao đoàn kết và trong sáng. Trọng tài Nguyễn Đắc Thịnh (trọng tài môn bóng ném) tuyên thệ chấp hành nghiêm của quy định của Ban tổ chức đại hội, điều hành đúng luật thi đấu hiện hành với tinh thần trong sáng, trung thực, công bằng, kiên quyết và không thiên vị.
Trong đêm khai mạc, các khối vận động viên đại diện cho 168 phường, xã, đặc khu trên địa bàn thành phố cùng đoàn Bộ Tư lệnh thành phố và Công an thành phố đã diễu hành ra mắt tại đại hội.
Các đoàn diễu hành mang theo niềm tự hào, quyết tâm thi đua, góp phần làm nổi bật hình ảnh con người TPHCM năng động, kỷ luật, đoàn kết và giàu khát vọng.
Trước đó, các nghệ sĩ và bạn trẻ đã góp phần mang đến tổ khúc nghệ thuật chào mừng vô cùng đặc sắc, hoành tráng ngay trong không gian sân khấu lễ khai mạc.
Các tiết mục văn hóa - thể thao được dàn dựng, trình diễn công phu với sự tham gia của hàng ngàn nghệ sĩ, vận động viên, bạn trẻ.
Bầu không khí trẻ trung, sôi nổi lan tỏa tại buổi khai mạc đại hội, thể hiện ý chí quyết tâm, nỗ lực cho kỳ đại hội đặc biệt.
Các vận động viên sẵn sàng tranh tài sôi nổi tại đại hội.
Vận động viên Muay Nguyễn Trần Duy Nhất cùng các vận động viên bày tỏ sự hào hứng, quyết tâm với đại hội. Ảnh: Ngô Tùng
