Đội nào rớt hạng V.League?

TPO - SHB Đà Nẵng nhà bầu Hiển đang đứng cuối bảng xếp hạng với nguy cơ rớt hạng khá cao nếu xét cả thế và lực.

SHB Đà Nẵng cần sự động viên kịp thời của bầu Hiển để bứt khỏi đáy bảng xếp hạng V.League?

Mùa trước SHB Đà Nẵng đã có cú đào thoát ngoạn mục khi vươn lên khỏi đáy bảng trước khi giành suất trụ hạng nhờ vượt qua Trường Tươi Đồng Nai ở trận play-off. Nếu Công Phượng không đá hỏng quả phạt 11m ở trận đấu trên, SHB Đà Nẵng đã có thể rơi khỏi V.League bất chấp những nỗ lực động viên của bầu Hiển.

Sự sa sút của đội sông Hàn đã diễn ra nhiều mùa giải qua, và vẫn chưa thấy dấu hiệu cải thiện. Thật khó cứ để tình trạng lay lắt qua từng mùa giải kéo dài. Nhưng năm nay thế của SHB Đà Nẵng càng yếu hơn.

PVF-CAND đứng nỗ lực bứt lên, đặc biệt sau trận hoà trước Công an Hà Nội ở vòng trước. Thanh Hoá dù gặp khó khăn do sự vắng mặt của bầu Đoan nhưng lại giàu ý chí chiến đấu và không có dấu hiệu buông xuôi.

Nhìn đi nhìn lại, SHB Đà Nẵng đang thất thế nhất, cả về điểm số cũng như tương quan với các đối thủ trong cuộc đua trụ hạng. Những ồn ào xoay quanh chiếc ghế của HLV Lê Đức Tuấn có thể khiến nội bộ đội bóng bị phân tâm.

Hơn thập niên làm bóng đá, bầu Hiển vẫn được ví von có bàn tay của vua Midas, chạm đâu là ra vàng ở đó. Mùa trước, sự động viên kịp thời của ông Hiển đã giúp SHB Đà Nẵng và Quảng Nam vượt khó.

Ở giai đoạn then chốt hiện tại, có lẽ SHB Đà Nẵng lại cần sự sâu sát hơn của bầu Hiển trước khi đội bóng lâm vào thế khó xoay chuyển.

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn