Bayern Munich chính thức đăng quang Bundesliga sớm 4 vòng

TPO - Bayern Munich chính thức lên ngôi vô địch Bundesliga mùa giải 2025/26 sau chiến thắng ấn tượng trước Stuttgart trên sân Allianz Arena vào đêm 19/4.

Dù bất ngờ bị đối thủ chọc thủng lưới trước ở phút 21, Hùm xám vẫn cho thấy bản lĩnh của đội bóng số một nước Đức khi tạo nên màn ngược dòng đầy thuyết phục để khép lại cuộc đua vô địch sớm. Bayern không mất nhiều thời gian đáp trả. Chỉ 10 phút sau bàn thua, đội bóng xứ Bavaria ghi liền 3 bàn thắng, xoay chuyển hoàn toàn cục diện.

Đầu tiên, Raphael Guerreiro ghi bàn ở phút 31, sau đó Nicolas Jackson "nổ súng" vào phút 33. Đến phút 37, Alphonso Davies hoàn tất chuỗi thăng hoa bằng bàn ấn định thế trận, đưa Bayern tiến một bước dài tới chức vô địch.

Nên nhớ Bayern ngược dòng chỉ trong hiệp 1 với đội hình dự bị. Những nhân tố chính như Neuer, Kane, Olise, Upamecano… đều không ra sân từ đầu, nhường chỗ cho một đội hình đá chính lạ lẫm với Nicolas Jackson, Ito, Guerreiro…

Sang hiệp 2, Bayern ung dung thi đấu mà không gặp quá nhiều áp lực. Đội hình phụ của họ đưa trận đấu về đích với tỷ số 4-2, người ghi bàn thứ 4 cho Bayern là Kane. Anh lập công phút 52, vài phút sau khi vào sân thay người. Cuối trận, đội khách gỡ thêm 1 bàn.

Chiến thắng vừa qua không chỉ mang ý nghĩa 3 điểm đơn thuần mà còn giúp Bayern chính thức giành Đĩa bạc Bundesliga. Trước vòng đấu này, đội bóng của HLV Kompany đã có 76 điểm, tạo khoảng cách lên tới 12 điểm so với Borussia Dortmund. Với thêm 3 điểm trước Stuttgart, Bayern chắc chắn trở thành nhà vô địch của bóng đá Đức dù mùa giải vẫn còn 4 vòng.

Danh hiệu quốc nội tiếp tục khẳng định sức mạnh và sự ổn định của Bayern Munich ở mùa giải năm nay. Đáng chú ý, đội bóng này vừa nới rộng khoảng cách về số lần giành Đĩa bạc với Dortmund lên 10 (35 và 25 lần).

Không những thế, họ cũng thể hiện phong độ cao tại đấu trường châu Âu khi vượt qua Real Madrid với tổng tỷ số 6-4 để giành quyền vào bán kết Champions League, nơi họ sẽ chạm trán PSG. Điều đó mở ra cơ hội để đại diện Bundesliga hướng tới một mùa giải thành công rực rỡ trên nhiều mặt trận.