Man City đánh bại Arsenal, ngôi đầu Ngoại hạng Anh cực nóng

Trọng Đạt
Tiểu Phùng
TPO - Haaland ghi bàn quyết định đem lại chiến thắng 2-1 cho Man City trước Arsenal. Kết quả giúp Man City giành 67 điểm, rút ngắn cách biệt xuống 3 điểm với Arsenal nhưng còn 1 trận chưa đấu.

foul Hết giờ! Man City 2-1 Arsenal

90+7': Chiến thắng của Man City khiến cuộc đua vô địch trở nên cực kỳ căng thẳng khi hai đội gần như ngang bằng, nhưng rõ ràng đà tâm lý đang nghiêng về phía thầy trò Pep Guardiola sau một trận đấu giàu cảm xúc và kịch tính.

report Bù giờ!

90': Hiệp 2 có 7 phút bù giờ.

report Hai đội liên tiếp thay người

88': Man City: Phil Foden vào sân thay Cherki.

Sau đó, Savinho và Nico Gonzalez tiếp tục vào sân thay Doku và Rodri.

Arsenal: Viktor Gyökeres vào sân thay cho Martin Zubimendi.

report Thẻ vàng liên tiếp được rút ra

85': Haaland và Gabriel đều nhận thẻ vàng sau tình huống căng thẳng vừa rồi.

report Hai đội xô xát trên sân

83': Haaland tranh chấp với Gabriel, rồi sau đó có hành động đẩy người trung vệ của Arsenal. Căng thẳng lập tức leo thang khi Gabriel húc đầu vào Haaland.

Ngay sau đó, Rodri lao tới can thiệp, và cầu thủ hai đội của Man City và Arsenal đều nhập cuộc, tạo nên vụ xô xát trên sân.

report Silva chơi tập trung

78': Trossard phất đường bóng dài, tạo cơ hội cho Kai Havertz băng xuống đối mặt khung thành. Hàng thủ của Man City bị kéo giãn hoàn toàn, nhưng đội trưởng Bernardo Silva đã lùi về cực nhanh và can thiệp kịp thời.

report Arsenal thay 2 người

74': Trossard và Ben White vào sân thay thế Eze và Mosquera.

report Cột dọc cứu thua cho Man City

72': Odegaard treo bóng từ quả đá phạt về cột xa, nơi Gabriel băng vào trong tư thế không bị kèm. Cú đánh đầu của trung vệ Arsenal chạm người O'Reilly rồi đổi hướng, dội trúng cột dọc khung thành Man City.

Kai Havertz lao vào đá bồi, nhưng các cầu thủ Man City đã kịp thời lăn xả cản phá.

report Haaland rách áo

67': Erling Haaland tranh chấp với Gabriel và bị kéo rách áo, nhưng trọng tài không thổi phạt.

Tiền đạo của Man City buộc phải rời sân trong giây lát để thay áo.

goal VÀO!!! Haaland nâng tỷ số lên 2-1 cho Man City

65': O'Reilly dâng cao bên cánh trái, phối hợp ăn ý Doku trước khi căng ngang vào trong cho Rodri.

Tiền vệ người Tây Ban Nha thực hiện động tác bỏ bóng đầy tinh tế, mở ra khoảng trống để chân sút số một của Man City, Erling Haaland, băng vào dứt điểm gọn gàng vào góc xa, nâng tỷ số lên 2-1 cho Man City.

report Eze suýt ghi siêu phẩm

61': Eze tung cú sút xa cực kỳ táo bạo, bóng dội trúng cột dọc khung thành Man City.

report Arsenal đòi phạt đền

53': Gabriel tung đường chọc khe để Kai Havertz băng xuống đối mặt khung thành.

Tiền đạo người Đức ngã xuống sau pha tranh chấp với Khusanov, nhưng trọng tài Anthony Taylor không cắt còi, và VAR cũng không can thiệp.

Một tình huống gây tranh cãi lớn, khi Arsenal tin rằng cầu thủ Man City xứng đáng nhận thẻ đỏ.

report Haaland sút trúng cột dọc

48': Cherki từ tình huống phạt góc treo bóng cực kỳ khó chịu buộc thủ môn Raya phải đấm bóng giải nguy.

Gabriel phá bóng khồn dứt khoát, vô tình mở ra cơ hội cho Khusanov tung cú dứt điểm, nhưng nỗ lực này đã bị chặn lại.

Bóng bật ra đúng vị trí của Erling Haaland, và tiền đạo của Man City dứt điểm đưa bóng trúng cột dọc.

substitution Hiệp 2 bắt đầu

46': Arsenal thay người. Gabriel Martinelli vào thay Madueke.

time Bù giờ!

45': Hiệp 1 có 1 phút bù giờ!

report Cherki lại khiến hàng thủ Arsenal chao đảo

42': Trong tình huống phản công nhanh của Man City, Cherki có bóng ở rìa vòng cấm. Anh một lần nữa ngoặt bóng loại bỏ Gabriel rồi chọc khe cho Semenyo dứt điểm. Tuy nhiên, Hincapie đã có pha lăn xả xuất sắc, chặn đứng cơ hội nguy hiểm của đội chủ nhà.

yellow Thẻ vàng đầu tiên!

36': Mosquera trở thành cầu thủ đầu tiên bị cảnh cáo với pha kéo áo Doku lộ liễu.

report Raya cứu thua

33': Từ tình huống phạt góc, Guehi bật cao đánh đầu, nhưng bóng đi đúng vị trí của David Raya, và thủ môn Arsenal dễ dàng ôm gọn.

report Cơ hội cho Haaland

27': O’Reilly chọc khe cho Doku ở cánh trái, trước khi cầu thủ này căng ngược vào trong cho Erling Haaland trong tư thế khá thoải mái. Tuy nhiên, tiền đạo của Man City dứt điểm một chạm, đưa bóng đi không chính xác.

report Trận đấu diễn ra với tốc độ cao

21': Erling Haaland chọc khe sang cánh phải cho Semenyo băng xuống, nhưng cầu thủ chạy cánh của Man City lại trượt chân đúng vào khoảnh khắc quyết định.

goal VÀO!!! Kai Havertz gỡ hòa 1-1 cho Arsenal

18': Donnarumma nhận bóng sát đường biên ngang nhưng hoàn toàn không nhận ra Kai Havertz đang áp sát với tốc độ rất cao.

Thủ môn của Man City sút bóng lên… thẳng vào người tiền đạo người Đức, và bóng bật ngược trở lại, bay vào lưới đội chủ nhà.

goal VÀO!!! Cherki mở tỷ số cho Man City

16': Cherki nhận bóng rồi khéo léo loại bỏ hàng thủ Arsenal, trước khi đặt lòng tinh tế, đưa bóng găm vào góc xa khung thành đối phương.

report Không được!

11': Declan Rice chọc khe cho Kai Havertz băng xuống bên trái vòng cấm, tung cú dứt điểm từ góc sút tốt, nhưng bị Nunes chặn lại.

report Cơ hội cho Mosquera

7': Quả phạt góc của Declan Rice tìm đúng vị trí của Mosquera trong thế không bị kèm, nhưng cú đánh đầu của hậu vệ Arsenal lại đi chệch cột dọc Man City.

report Bóng dội cột dọc khung thành Arsenal

5': Từ đường chuyền của O'Reilly, Cherki tung cú sút đưa bóng chạm tay Gabriel rồi tìm đến cột dọc khung thành Arsenal.

report Nguy hiểm

3': Arsenal cố gắng triển khai bóng ngay bên phần sân nhà, nhưng chịu sức ép nghẹt thở từ Man City.

Thủ môn Arsenal buộc phải phá bóng lên, trong tình huống Erling Haaland suýt kịp áp sát để cướp bóng.

start Trận đấu bắt đầu

1': Man City ra sân trong trang phục áo xanh da trời - quần trắng truyền thống, trong khi Arsenal xuất hiện với trang phục áo đỏ - quần trắng quen thuộc.

Đội khách Arsenal giao bóng.

report Hai đội khởi động
report Những sự thay đổi đáng chú ý

Man City giữ nguyên đội hình sau màn vùi dập Chelsea tuần trước.

Trong khi đó, HLV Mikel Arteta đã tạo ra một vài bất ngờ trong đội hình xuất phát của Arsenal. "Vua phá lưới" Viktor Gyokeres với 18 bàn mùa này phải ngồi dự bị, nhường chỗ cho Kai Havertz, người mới chỉ có lần đá chính thứ hai trong mùa giải. Eberechi Eze xuất phát ở vị trí cánh trái, trong khi Martin Odegaard trở lại sau chấn thương.

report Đội hình xuất phát Arsenal

Raya; Mosquera, Saliba, Gabriel, Hincapie; Zubimendi, Rice, Odegaard; Madueke, Havertz, Eze

report Đội hình xuất phát Man City

Donnarumma, Nunes, Khusanov, Guehi, O'Reilly, Rodri, Bernardo, Cherki, Semenyo, Doku, Haaland.

Giấc mơ “ăn bốn” của Arsenal vẫn còn được nhắc đến, nhưng Man City, đội bóng vốn nổi tiếng với khả năng bứt tốc vào giai đoạn quyết định, đang âm thầm hướng tới một cú ăn ba quốc nội đầy bất ngờ, đồng thời tỏ ra đặc biệt nguy hiểm trong vai kẻ bám đuổi khi đối thủ của Mikel Arteta có dấu hiệu hụt hơi.

Sau khi đã giành Carabao Cup và chỉ còn cách việc bảo vệ FA Cup đúng 180 phút, Man City tận dụng tối đa những cú sảy chân gần đây của Arsenal để rút ngắn khoảng cách xuống còn 6 điểm và đá ít hơn một trận. Cuộc đua vô địch vì thế đang nóng lên theo cách ít ai ngờ tới cách đây vài tuần.

Chuyến làm khách trên sân Chelsea là minh chứng rõ ràng cho bản lĩnh của thầy trò Pep Guardiola. Dù hiệp một thi đấu chưa thực sự thuyết phục, Man City vẫn biết cách bùng nổ sau giờ nghỉ. Tiền đạo trẻ Nico O'Reilly tiếp tục lên tiếng với bàn thắng thứ 6 trên mọi đấu trường kể từ đầu tháng 2, thành tích tốt nhất đội trong giai đoạn này.

Chiến thắng 3-0 ngay tại Stamford Bridge cũng là trận thắng thứ ba liên tiếp mà Man City giữ sạch lưới, ghi tới 9 bàn trong chuỗi phong độ ấn tượng. Thống kê tháng 4 càng củng cố niềm tin: tỷ lệ thắng 79,5% cùng trung bình 2,51 điểm/trận, con số cao nhất của họ trong các tháng thi đấu ít nhất 10 trận tại Premier League.

Trái ngược hoàn toàn, tháng 4 lại là “vùng trũng phong độ” của Arsenal dưới thời Arteta. Tỷ lệ thắng chỉ đạt 42,3%, trung bình 1,54 điểm/trận, thấp nhất trong các giai đoạn của họ tại giải đấu.

Thất bại 1-2 trước AFC Bournemouth cuối tuần trước là minh họa rõ nét. Các bàn thắng của Eli Junior Kroupi và Alex Scott đã khiến quả penalty của Viktor Gyokeres trở nên vô nghĩa. Đó không chỉ là cú sảy chân về điểm số, mà còn cho thấy những vết rạn trong hệ thống vận hành của Arsenal.

Việc lọt vào bán kết Champions League mùa thứ hai liên tiếp phần nào giúp họ giữ lại thể diện, nhưng trận hòa 0-0 nhạt nhòa trước Sporting Lisbon không đủ để tạo cú hích tinh thần. Chỉ 1 chiến thắng trong 5 trận gần nhất trên mọi đấu trường cho thấy sự mệt mỏi đang bào mòn đội hình trẻ của Arteta.

Dẫu vậy, Arsenal vẫn có điểm tựa nhất định: họ đang bất bại 5 trận liên tiếp trước Man City tại Premier League, sau quãng thời gian từng thua liền 12 trận trước đối thủ này.

Trong bối cảnh Man City buộc phải thắng để tiếp tục nuôi hy vọng lật ngược cuộc đua, còn Arsenal chỉ cần không thua để giữ lợi thế, thế trận tại Etihad hứa hẹn sẽ giằng co và đầy toan tính.

#Premier League #Man City #Arsenal #cúp quốc nội #đua vô địch #Champions League

