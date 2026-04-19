Hơn 300 vận động viên thi leo lên ngọn núi cao gần 3.000 mét tại Lai Châu

TPO - Sáng 19/4, tại bản Sin Suối Hồ, xã Sin Suối Hồ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức Giải leo núi tỉnh Lai Châu lần thứ IV năm 2026 với chủ đề “Chinh phục đỉnh Tả Liên Sơn – 2.996m”.

Nghi lễ chào cờ được tổ chức trang nghiêm trước giờ xuất phát. Ảnh: BLC

Giải đấu thu hút 307 vận động viên đến từ 22 tỉnh, thành phố trong cả nước tham gia. Các vận động viên xuất phát từ bản Sin Suối Hồ, chinh phục cung đường leo núi dài 8,88km hướng lên đỉnh Tả Liên Sơn. Các vận động viên tham gia thi đấu được chia thành 3 nhóm tuổi gồm: từ 16–35 tuổi, 36–45 tuổi và 46–60 tuổi, áp dụng cho cả nam và nữ.

Ngay từ sáng sớm, các vận động viên đã chuẩn bị đầy đủ hành trang, tạo không khí sôi nổi trước giờ xuất phát. Ảnh: BLC

Hành trình chinh phục đỉnh núi cao 2.996m đặt ra nhiều thử thách cho các vận động viên khi phải vượt qua địa hình dốc đứng, trơn trượt và phức tạp. Trên suốt cung đường, các vận động viên còn có cơ hội trải nghiệm vẻ đẹp của rừng nguyên sinh, chiêm ngưỡng những triền núi rực rỡ sắc hoa đỗ quyên đặc trưng của vùng cao Tây Bắc.

Tham dự giải có ông Lê Đức Dục – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành và địa phương trong tỉnh.

Ban Tổ chức xây dựng cơ cấu giải thưởng đa dạng, tạo động lực thi đấu cho các vận động viên ở mọi lứa tuổi. Ở mỗi nhóm tuổi sẽ trao các giải cá nhân nam, cá nhân nữ; đồng thời có các giải đồng đội nam, đồng đội nữ. Bên cạnh đó, các giải Nhất, Nhì, Ba toàn đoàn cũng được trao cho những đơn vị có thành tích xuất sắc. Ngoài giải thưởng chính thức, giải năm nay còn nhận được sự đồng hành, tài trợ từ nhiều doanh nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng tổ chức.

Mặc dù điều kiện thời tiết không thuận lợi, các vận động viên vẫn nỗ lực khắc phục khó khăn, thi đấu hết mình, góp phần tạo nên dấu ấn nổi bật của giải.

Giải leo núi tỉnh Lai Châu lần thứ IV năm 2026 không chỉ là hoạt động thể thao ý nghĩa mà còn góp phần quảng bá hình ảnh, tiềm năng và thế mạnh du lịch của địa phương. Qua đó, từng bước hình thành các sản phẩm du lịch thể thao đặc thù, thu hút du khách, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội. Đồng thời, giải đấu cũng góp phần tăng cường gắn kết giữa thể thao và du lịch, khuyến khích xã hội hóa hoạt động thể thao, phát hiện và bồi dưỡng các vận động viên có năng khiếu, nâng cao chất lượng thể thao thành tích cao của tỉnh Lai Châu.