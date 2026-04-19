Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Trực tiếp Man City vs Arsenal, 22h30 ngày 19/4: Trước giờ phán quyết

Trọng Đạt
Tiểu Phùng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Khi Arsenal chững lại ở giai đoạn quyết định, Man City lại vào guồng quen thuộc. Khoảng cách 6 điểm và thi đấu ít hơn một trận không còn là rào cản lớn, và đại chiến tại Etihad có thể định hình cục diện Premier League.

screen-shot-2026-04-19-at-152106.png

Giấc mơ “ăn bốn” của Arsenal vẫn còn được nhắc đến, nhưng Man City, đội bóng vốn nổi tiếng với khả năng bứt tốc vào giai đoạn quyết định, đang âm thầm hướng tới một cú ăn ba quốc nội đầy bất ngờ, đồng thời tỏ ra đặc biệt nguy hiểm trong vai kẻ bám đuổi khi đối thủ của Mikel Arteta có dấu hiệu hụt hơi.

Sau khi đã giành Carabao Cup và chỉ còn cách việc bảo vệ FA Cup đúng 180 phút, Man City tận dụng tối đa những cú sảy chân gần đây của Arsenal để rút ngắn khoảng cách xuống còn 6 điểm và đá ít hơn một trận. Cuộc đua vô địch vì thế đang nóng lên theo cách ít ai ngờ tới cách đây vài tuần.

Chuyến làm khách trên sân Chelsea là minh chứng rõ ràng cho bản lĩnh của thầy trò Pep Guardiola. Dù hiệp một thi đấu chưa thực sự thuyết phục, Man City vẫn biết cách bùng nổ sau giờ nghỉ. Tiền đạo trẻ Nico O'Reilly tiếp tục lên tiếng với bàn thắng thứ 6 trên mọi đấu trường kể từ đầu tháng 2, thành tích tốt nhất đội trong giai đoạn này.

Chiến thắng 3-0 ngay tại Stamford Bridge cũng là trận thắng thứ ba liên tiếp mà Man City giữ sạch lưới, ghi tới 9 bàn trong chuỗi phong độ ấn tượng. Thống kê tháng 4 càng củng cố niềm tin: tỷ lệ thắng 79,5% cùng trung bình 2,51 điểm/trận, con số cao nhất của họ trong các tháng thi đấu ít nhất 10 trận tại Premier League.

Trái ngược hoàn toàn, tháng 4 lại là “vùng trũng phong độ” của Arsenal dưới thời Arteta. Tỷ lệ thắng chỉ đạt 42,3%, trung bình 1,54 điểm/trận, thấp nhất trong các giai đoạn của họ tại giải đấu.

Thất bại 1-2 trước AFC Bournemouth cuối tuần trước là minh họa rõ nét. Các bàn thắng của Eli Junior Kroupi và Alex Scott đã khiến quả penalty của Viktor Gyokeres trở nên vô nghĩa. Đó không chỉ là cú sảy chân về điểm số, mà còn cho thấy những vết rạn trong hệ thống vận hành của Arsenal.

Việc lọt vào bán kết Champions League mùa thứ hai liên tiếp phần nào giúp họ giữ lại thể diện, nhưng trận hòa 0-0 nhạt nhòa trước Sporting Lisbon không đủ để tạo cú hích tinh thần. Chỉ 1 chiến thắng trong 5 trận gần nhất trên mọi đấu trường cho thấy sự mệt mỏi đang bào mòn đội hình trẻ của Arteta.

Dẫu vậy, Arsenal vẫn có điểm tựa nhất định: họ đang bất bại 5 trận liên tiếp trước Man City tại Premier League, sau quãng thời gian từng thua liền 12 trận trước đối thủ này.

Trong bối cảnh Man City buộc phải thắng để tiếp tục nuôi hy vọng lật ngược cuộc đua, còn Arsenal chỉ cần không thua để giữ lợi thế, thế trận tại Etihad hứa hẹn sẽ giằng co và đầy toan tính.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD

#Premier League #Man City #Arsenal #cúp quốc nội #đua vô địch #Champions League

