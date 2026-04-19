Trực tiếp Man City vs Arsenal, 22h30 ngày 19/4: Trước giờ phán quyết

TPO - Khi Arsenal chững lại ở giai đoạn quyết định, Man City lại vào guồng quen thuộc. Khoảng cách 6 điểm và thi đấu ít hơn một trận không còn là rào cản lớn, và đại chiến tại Etihad có thể định hình cục diện Premier League.

Giấc mơ “ăn bốn” của Arsenal vẫn còn được nhắc đến, nhưng Man City, đội bóng vốn nổi tiếng với khả năng bứt tốc vào giai đoạn quyết định, đang âm thầm hướng tới một cú ăn ba quốc nội đầy bất ngờ, đồng thời tỏ ra đặc biệt nguy hiểm trong vai kẻ bám đuổi khi đối thủ của Mikel Arteta có dấu hiệu hụt hơi.

Sau khi đã giành Carabao Cup và chỉ còn cách việc bảo vệ FA Cup đúng 180 phút, Man City tận dụng tối đa những cú sảy chân gần đây của Arsenal để rút ngắn khoảng cách xuống còn 6 điểm và đá ít hơn một trận. Cuộc đua vô địch vì thế đang nóng lên theo cách ít ai ngờ tới cách đây vài tuần.

Chuyến làm khách trên sân Chelsea là minh chứng rõ ràng cho bản lĩnh của thầy trò Pep Guardiola. Dù hiệp một thi đấu chưa thực sự thuyết phục, Man City vẫn biết cách bùng nổ sau giờ nghỉ. Tiền đạo trẻ Nico O'Reilly tiếp tục lên tiếng với bàn thắng thứ 6 trên mọi đấu trường kể từ đầu tháng 2, thành tích tốt nhất đội trong giai đoạn này.

Chiến thắng 3-0 ngay tại Stamford Bridge cũng là trận thắng thứ ba liên tiếp mà Man City giữ sạch lưới, ghi tới 9 bàn trong chuỗi phong độ ấn tượng. Thống kê tháng 4 càng củng cố niềm tin: tỷ lệ thắng 79,5% cùng trung bình 2,51 điểm/trận, con số cao nhất của họ trong các tháng thi đấu ít nhất 10 trận tại Premier League.

Trái ngược hoàn toàn, tháng 4 lại là “vùng trũng phong độ” của Arsenal dưới thời Arteta. Tỷ lệ thắng chỉ đạt 42,3%, trung bình 1,54 điểm/trận, thấp nhất trong các giai đoạn của họ tại giải đấu.

Thất bại 1-2 trước AFC Bournemouth cuối tuần trước là minh họa rõ nét. Các bàn thắng của Eli Junior Kroupi và Alex Scott đã khiến quả penalty của Viktor Gyokeres trở nên vô nghĩa. Đó không chỉ là cú sảy chân về điểm số, mà còn cho thấy những vết rạn trong hệ thống vận hành của Arsenal.

Việc lọt vào bán kết Champions League mùa thứ hai liên tiếp phần nào giúp họ giữ lại thể diện, nhưng trận hòa 0-0 nhạt nhòa trước Sporting Lisbon không đủ để tạo cú hích tinh thần. Chỉ 1 chiến thắng trong 5 trận gần nhất trên mọi đấu trường cho thấy sự mệt mỏi đang bào mòn đội hình trẻ của Arteta.

Dẫu vậy, Arsenal vẫn có điểm tựa nhất định: họ đang bất bại 5 trận liên tiếp trước Man City tại Premier League, sau quãng thời gian từng thua liền 12 trận trước đối thủ này.

Trong bối cảnh Man City buộc phải thắng để tiếp tục nuôi hy vọng lật ngược cuộc đua, còn Arsenal chỉ cần không thua để giữ lợi thế, thế trận tại Etihad hứa hẹn sẽ giằng co và đầy toan tính.