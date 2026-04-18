Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Arsenal xác nhận tổn thất lớn trước trận 'chung kết' với Man City

A Phi

TPO - HLV Mikel Arteta xác nhận Bukayo Saka sẽ bỏ lỡ trận “chung kết” Ngoại hạng Anh mùa này giữa Arsenal và Man City.

ap26101431537583.jpg
Mikel Arteta đau đầu vì "bão chấn thương". Ảnh: AP

Bukayo Saka không ra sân kể từ trận chung kết Carabao Cup giữa Arsenal và Man City vào ngày 22/3. Ngôi sao chạy cánh này cũng bỏ lỡ các trận đấu của tuyển Anh ở dịp FIFA Days vừa qua, nhưng được kỳ vọng sẽ kịp trở lại khi Pháo thủ “tái đấu” Man City trong trận đấu mang tính quyết định đến chức vô địch Ngoại hạng Anh mùa này.

Tuy nhiên, HLV Mikel Arteta xác nhận Saka chưa thể ra sân cho dù đã trở lại tập luyện. Chia sẻ trong cuộc họp báo trước trận đấu ở vòng 33, HLV người Tây Ban Nha cho biết: “Saka chắc chắn sẽ vắng mặt. Cậu ấy đã tập luyện một số bài tập, nhưng chúng tôi vẫn phải theo dõi xem quá trình hồi phục của cậu ấy diễn ra như thế nào, rồi chờ xem sao”.

Ngoài Saka, khả năng ra sân của Noni Madueke cũng chưa rõ ràng. Cầu thủ được xem là phương án dự phòng cho Saka dính chấn thương trong trận đấu với Sporting Lisbon vừa qua.

HLV Mikel Arteta cho biết: “Chúng tôi có một buổi tập khác vào ngày mai. Noni Madueke trông không tệ lắm và khá lạc quan. Cậu ấy là mẫu cầu thủ luôn cố gắng vượt qua đau đớn, vì vậy tôi hy vọng cậu ấy có thể ra sân, nhưng chúng ta phải chờ xem liệu cậu ấy có thể tập luyện vào ngày mai hay không”.

3 cầu thủ quan trọng khác của Arsenal là Jurrien Timber, Martin Odegaard và Riccardo Calafiori cũng vắng mặt trong trận đấu với Sporting Lisbon. Khi được hỏi liệu bộ ba này có khả năng ra sân hay không, HLV Mikel Arteta từ chối tiết lộ chi tiết. Ông nói: “Một số cầu thủ đang khá tiến bộ, nhưng thời gian chuẩn bị rất ngắn, vì vậy ngày mai chúng tôi sẽ cố gắng thúc đẩy mọi người, và nếu họ có phong độ tốt, họ sẽ là một phần của đội, còn nếu không, họ sẽ không tham gia. Thật không may, họ không có phong độ tốt trong vài tuần qua”.

Arsenal sẽ làm khách của Man City vào lúc 22h30 ngày 19/4. Đây được xem là trận “chung kết” Ngoại hạng Anh mùa này, trong bối cảnh Pháo thủ bị đội chủ sân Etihad rút ngắn khoảng cách xuống còn 6 điểm.

A Phi
Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe