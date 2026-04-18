Arsenal xác nhận tổn thất lớn trước trận 'chung kết' với Man City

Bukayo Saka không ra sân kể từ trận chung kết Carabao Cup giữa Arsenal và Man City vào ngày 22/3. Ngôi sao chạy cánh này cũng bỏ lỡ các trận đấu của tuyển Anh ở dịp FIFA Days vừa qua, nhưng được kỳ vọng sẽ kịp trở lại khi Pháo thủ “tái đấu” Man City trong trận đấu mang tính quyết định đến chức vô địch Ngoại hạng Anh mùa này.

Tuy nhiên, HLV Mikel Arteta xác nhận Saka chưa thể ra sân cho dù đã trở lại tập luyện. Chia sẻ trong cuộc họp báo trước trận đấu ở vòng 33, HLV người Tây Ban Nha cho biết: “Saka chắc chắn sẽ vắng mặt. Cậu ấy đã tập luyện một số bài tập, nhưng chúng tôi vẫn phải theo dõi xem quá trình hồi phục của cậu ấy diễn ra như thế nào, rồi chờ xem sao”.

Ngoài Saka, khả năng ra sân của Noni Madueke cũng chưa rõ ràng. Cầu thủ được xem là phương án dự phòng cho Saka dính chấn thương trong trận đấu với Sporting Lisbon vừa qua.

HLV Mikel Arteta cho biết: “Chúng tôi có một buổi tập khác vào ngày mai. Noni Madueke trông không tệ lắm và khá lạc quan. Cậu ấy là mẫu cầu thủ luôn cố gắng vượt qua đau đớn, vì vậy tôi hy vọng cậu ấy có thể ra sân, nhưng chúng ta phải chờ xem liệu cậu ấy có thể tập luyện vào ngày mai hay không”.

3 cầu thủ quan trọng khác của Arsenal là Jurrien Timber, Martin Odegaard và Riccardo Calafiori cũng vắng mặt trong trận đấu với Sporting Lisbon. Khi được hỏi liệu bộ ba này có khả năng ra sân hay không, HLV Mikel Arteta từ chối tiết lộ chi tiết. Ông nói: “Một số cầu thủ đang khá tiến bộ, nhưng thời gian chuẩn bị rất ngắn, vì vậy ngày mai chúng tôi sẽ cố gắng thúc đẩy mọi người, và nếu họ có phong độ tốt, họ sẽ là một phần của đội, còn nếu không, họ sẽ không tham gia. Thật không may, họ không có phong độ tốt trong vài tuần qua”.

Arsenal sẽ làm khách của Man City vào lúc 22h30 ngày 19/4. Đây được xem là trận “chung kết” Ngoại hạng Anh mùa này, trong bối cảnh Pháo thủ bị đội chủ sân Etihad rút ngắn khoảng cách xuống còn 6 điểm.