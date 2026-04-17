Hoàng Hên bừng sáng, Hà Nội FC ngược dòng hạ Becamex TPHCM

TPO - Dù bị dẫn bàn ngay từ phút đầu tiên nhưng các cầu thủ Hà Nội FC vẫn giành chiến thắng cách biệt 4-2 trước Becamex TPHCM. Ngôi sao của trận đấu là Hoàng Hên với cú đúp bàn thắng cùng 1 kiến tạo.

foul HẾT GIỜ!!! CLB Hà Nội 4-2 Becamex TPHCM

Đội bóng thủ đô trải qua 90 phút đầy vất vả nhưng vẫn có chiến thắng ấn tượng trên sân nhà.

time Hiệp 2 có 6 phút bù giờ
red Thành Chung bị truất quyền thi đấu, Becamex TPHCM không có phạt đền

Phút 90: Trọng tài xóa quyết định thổi phạt đền nhưng truất quyền thi đấu Thành Chung. Trung vệ của Hà Nội đã ngăn cản cơ hội trực tiếp dẫn đến bàn thắng cho đối phương.

report Phạt đền cho Becamex TPHCM

Phút 86: Trọng tài bắt lỗi Thành Chung và thổi phạt đền. VAR tiếp tục vào cuộc kiểm tra tình huống để xem điểm phạm lỗi ở trong hay ngoài khu vực 16,5m.

var Một lần nữa Hà Nội bị hủy bàn thắng

Phút 84: Tuấn Hải sút tung lưới Becamex TPHCM nhưng cầu thủ Hà Nội đã rơi vào thế việt vị. VAR lại vào cuộc để kiểm tra tình huống. Quyết định cuối của trọng tài là không công nhận bàn thắng.

report Passira, Hoàng Hên liên tục dứt điểm

Phút 81: Hai lần vung chân liên tiếp của ngoại binh và cầu thủ nhập tịch Hà Nội bị hàng thủ Becamex TPHCM chặn lại.

report KHÔNG VÀO!!! Hai Long sút ra ngoài

Phút 77: Hai Long tự cầm bóng xử lý và dứt điểm thay vì phối hợp với đồng đội ở vị trí thoáng hơn. Cú sút cuối cùng của anh đưa bóng chạm chân cầu thủ Becamex TPHCM và đi ra ngoài.

report Thêm cơ hội cho CLB Hà Nội

Phút 70: Hai Long chỉ cần tạo điểm cắt là ghi bàn trước khung thành trống. Dù vậy, cú tiếp bóng của anh không như ý.

report Hai Long sút phạt nguy hiểm

Phút 74: Cú sút phạt đưa bóng hướng vào góc chết nhưng thủ môn Becamex TPHCM chơi tập trung.

goal VÀO!!! Hoàng Hên lập cú đúp, Hà Nội vẫn 4-2

Phút 68: Cú sút lạnh lùng của Hoàng Hên đưa Hà Nội tái lập lợi thế dẫn trước 2 bàn. Bóng đi căng và găm thẳng vào góc xa, không cho thủ môn đội khách cơ hội cản phá.

report Suýt có bàn cho Becamex TPHCM

Phút 68: Thanh Long đánh đầu cận thành nhưng đưa bóng ra ngoài. Quá đáng tiếc cho đội khách.

report Bàn thắng của Passira bị từ chối

Phút 66: Ngoại binh Hà Nội lốp bóng ghi bàn nhưng không được công nhận vì lỗi việt vị. Một lần nữa, VAR tiếp tục vào cuộc để kiểm tra tình huống.

Quyết định cuối cùng của trọng tài là không công nhận bàn cho Hà Nội.

goal VÀO!!! Becamex TPHCM gỡ 2-3

Phút 60: Hà Nội tấn công nhiều và không ghi được bàn, họ phải trả giá. Cú sút cận thành của Việt Cường níu lại hy vọng gỡ hòa cho Becamex TPHCM.

report Văn Quyết bỏ lỡ cơ hội rõ ràng

Phút 59: Cơ hội ghi bàn mở toang cho Văn Quyết sau khi anh nhận đường chuyền dọn cỗ từ Fisher. Ở vị trí cận thành, thủ quân của Hà Nội bỏ lỡ.

report QUÁ KHÓ TIN!!! Hoàng Hên, Fisher bỏ lỡ cơ hội

Phút 54: Hà Nội tổ chức tấn công cực nhanh. Ở vị trí rất gần khung thành, Hoàng Hên không thắng được thủ môn Becamex TPHCM. Sau đó, Fisher đánh đầu đưa bóng dội cột đi ra ngoài.

report Không có bàn cho Becamex TPHCM

Phút 53: Sau quả đá phạt góc của đội khách, bóng chạm đầu Thành Chung và trôi cắt ngang khung thành. May cho Hà Nội khi không có cầu thủ đối phương băng vào dứt điểm.

report Hai Long dứt điểm

Phút 49: Cú sút từ khoảng cách gần 25m của Hai Long đưa bóng đi chệch cột.

start Hiệp 2 bắt đầu
foul HẾT HIỆP MỘT: CLB Hà Nội 3-1 Becamex TPHCM.
report KHÔNG VÀO!!! Hoàng Hên lại bỏ lỡ

Phút 45+5: Hoàng Hên lại thất bại trong pha dứt điểm góc hẹp. Trước đó, Hà Nội phản công cực nhanh với bộ đôi Văn Quyết và Fisher. Nếu đường chuyền của Fisher tốt hơn và Văn Quyết kịp dứt điểm, bàn thắng sẽ rộng mở.

time Hiệp một có 5 phút bù giờ
report Hoàng Hên dứt điểm bất thành

Phút 45: Hoàng Hên sút chéo góc khá mạnh nhưng thủ môn Becamex TPHCM chơi tập trung.

report Minh Bình dứt điểm

Phút 40: Cầu thủ vào sân thay người của Becamex TPHCM sút từ khoảng cách hơn 20m, đưa bóng ra ngoài.

report Suýt có bàn thứ 4 cho CLB Hà Nội

Phút 38: Cầu thủ đội khách mất bóng từ giữa sân và trao cơ hội cho Hà Nội. Fisher dứt điểm cuối cùng nhưng không thành.

substitution Becamex TPHCM thay 2 người

Phút 37: Mạc Hồng Quân và Tuấn Cảnh rời sân. Minh Bình và Thanh Long được đưa vào để tăng cường khả năng tấn công cho đội khách.

goal VÀO!!! CLB Hà Nội nâng tỷ số 3-1

Phút 35: Từ sự can thiệp của VAR, trọng tài xác định không có lỗi việt vị của Hùng Dũng. Bàn thắng được công nhận cho Fisher.

report Bàn thắng của CLB Hà Nội bị hủy

Phút 32: Sau quả tạt của Hùng Dũng, Tuấn Cảnh lúng túng đỡ bóng hướng về khung thành Becamex TPHCM. Dù vậy, trọng tài thổi còi hủy bàn vì nhận định có cầu thủ Hà Nội việt vị từ trước.

report KHÔNG VÀO!!! Bóng dội cột Becamex TPHCM

Phút 31: Hai Long dứt điểm đưa bóng dội cột khung thành đội khách.

goal VÀO!!! Hai Long tỏa sáng, Hà Nội dẫn 2-1

Phút 24: Hà Nội ghi bàn sau pha phối hợp chuẩn mực giữa Hoàng Hên và Hai Long. Hên chuyền bóng và Long chạy băng cắt dứt điểm, bàn thắng thứ 2 đã đến với chủ nhà.

report Fisher bỏ lỡ cơ hội

Phút 18: Ngoại binh Hà Nội không kịp dứt điểm, nếu không có thể sẽ ghi thêm bàn cho chủ nhà.

report CLB Hà Nội chiếm lĩnh thế trận

Phút 17: Sau bàn gỡ, hưng phấn trở lại với đôi chân của các cầu thủ Hà Nội. Đội chủ nhà đang cầm bóng áp đảo để tổ chức tấn công.

goal VÀO!!! Hà Nội gỡ hòa 1-1

Phút 12: Đỗ Hoàng Hên lạnh lùng dứt điểm trên chấm 11m, đưa đội chủ nhà gỡ 1-1.

report VAR lần đầu vào cuộc ở trận này: Phạt đền cho Hà Nội

Phút 8: Trọng tài trực tiếp xem màn hình VAR để xác định tình huống cầu thủ Becamex TPHCM phạm lỗi trong khu vực cấm địa. Quyết định cuối cùng của trọng tài là thổi phạt đền.

goal VÀO!!! Becamex TPHCM mở tỷ số

Phút 1: Việt Cường solo ghi bàn ngay phút đầu tiên cho đội khách. Trận đấu khởi đầu bằng kịch bản không thể bất ngờ hơn.

start Trận đấu bắt đầu
report Dàn sao CLB Hà Nội đến sân
report Đội hình xuất phát CLB Hà Nội
report Đội hình xuất phát Becamex TPHCM
CLB Hà Nội rơi vào thế phải bứt phá nhưng lại chưa đủ lực để tạo ra khác biệt. Vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng phản ánh đúng bộ mặt của họ lúc này: không tệ, nhưng cũng chưa đủ sắc để cạnh tranh sòng phẳng với nhóm dẫn đầu. Khoảng cách 4 điểm với Ninh Bình khiến trận đấu trên sân nhà trước Becamex TP.HCM trở thành cơ hội hiếm hoi để rút ngắn cách biệt, nếu không muốn bị bỏ lại xa hơn.

Vấn đề của Hà Nội nằm ở sự thiếu ổn định kéo dài. Họ có thể thắng Hà Tĩnh để giải tỏa áp lực, nhưng ngay trước đó lại gục ngã trước Hải Phòng. Những chiến thắng xen kẽ trước SLNA hay CAHN chưa đủ để che đi thực tế rằng đội bóng của HLV Harry Kewell vẫn chưa tìm được nhịp vận hành ổn định. Trong 10 trận gần nhất, việc thua tới 4 trận đã khiến họ hụt hơi rõ rệt. Khi cuộc đua vô địch dần khép lại, mục tiêu của Hà Nội lúc này có lẽ chỉ còn là giữ một vị trí trong top 3.

Ở phía đối diện, Becamex TP.HCM lại mang đến một hình ảnh còn mong manh hơn. Trận thua Ninh Bình ở những giây bù giờ cuối cùng không chỉ là cú sốc về điểm số, mà còn là đòn giáng mạnh vào tinh thần. Họ đã ở rất gần một kết quả có lợi, nhưng lại đánh mất tất cả chỉ trong một khoảnh khắc mất tập trung.

Nhìn rộng hơn, phong độ của đội bóng đất Thủ là rất phập phù. Họ có thể cầm hòa PVF-CAND, thắng Hà Tĩnh, nhưng cũng dễ dàng thất bại trước Thể Công hay chính PVF-CAND ở trận lượt về. Những kết quả trái ngược liên tiếp khiến Becamex TP.HCM chưa thể thoát khỏi nhóm nguy hiểm. Khoảng cách 6 điểm với vị trí áp chót không phải là vùng an toàn, nhất là khi mùa giải bước vào giai đoạn quyết định.

Cuộc chạm trán sắp tới vì thế là nơi hai thái cực gặp nhau: một đội còn nuôi hy vọng bám đuổi nhóm trên, một đội đang loay hoay tìm đường thoát hiểm. Hà Nội có lợi thế sân nhà và lực lượng, nhưng không có nghĩa họ được phép chủ quan. Bởi với một tập thể thi đấu thất thường như Becamex TP.HCM, ranh giới giữa một trận đấu tệ và một màn trình diễn bùng nổ đôi khi chỉ cách nhau vài khoảnh khắc.

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

