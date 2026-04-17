U17 Australia vượt thành tích ghi bàn của U17 Việt Nam, trở thành đội đầu tiên vào bán kết AFF Cup

TPO - U17 Australia trở thành đội đầu tiên giành vé vào bán kết giải U17 Đông Nam Á 2026 sau chiến thắng 2-0 trước U17 Campuchia vào chiều 17/4. Chiến thắng này cũng giúp U17 Australia tạm vượt mặt U17 Việt Nam về thành tích ghi bàn.

Cục diện bảng C giải U17 Đông Nam Á 2026 đã ngã ngũ theo kịch bản không bất ngờ. U17 Australia tiếp tục cho thấy đẳng cấp vượt trội để giành quyền đi tiếp với ngôi đầu bảng.

Trong trận đấu chiều nay trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp là U17 Campuchia, đại diện xứ chuột túi chơi chặt chẽ, kiểm soát thế trận tốt. Họ gần như không cho Campuchia bất cứ cơ hội nào. U17 Australia khép lại 90 phút bằng chiến thắng 2-0. Các bàn thắng được ghi bởi Hassarati và Sikora ở các phút 8 và 80.

Kết quả này giúp U17 Australia toàn thắng cả 3 trận, giành trọn 9 điểm để trở thành đội đầu tiên góp mặt ở bán kết. Không chỉ dẫn đầu bảng tuyệt đối, U17 Australia còn tạo ra dấu ấn rất mạnh về chuyên môn. Đội bóng này ghi tới 15 bàn sau vòng bảng và chưa để thủng lưới lần nào.

U17 Australia thể hiện sức mạnh áp đảo tại bảng C

Trận đầu họ vùi dập U17 Brunei 12-0, sau đó là thắng lợi 1-0 trước U17 Singapore và 2-0 trước U17 Campuchia. U17 Australia tạm vượt qua U17 Việt Nam, đội đang sở hữu 14 bàn thắng, để trở thành đội có hàng công đáng sợ nhất tại giải đấu năm nay.

Đó là lời khẳng định rõ ràng cho tham vọng vô địch, đồng thời cho thấy U17 Australia đang là ứng viên nặng ký bậc nhất cho ngai vàng. Trong trận cuối vòng bảng gặp U17 Indonesia (19/4), U17 Việt Nam cần ghi bàn để đua tranh thành tích với U17 Australia, quan trọng hơn là giữ chắc ngôi đầu và giành quyền vào bán kết.

Bảng C đã khép lại với hai trạng thái trái ngược. U17 Australia hiên ngang vào bán kết bằng phong độ hủy diệt, còn U17 Singapore chỉ có thể chờ đợi một phép màu vì họ kết thúc 3 trận với chỉ 4 điểm.

Đây cũng là tin vui dành cho U17 Indonesia, đội đang tìm kiếm cơ hội đi tiếp với tư cách đội nhì bảng có thành tích xuất sắc nhất. Nếu thắng U17 Việt Nam, họ gần như chắc chắn sẽ tiến vào bán kết. Vấn đề là chủ nhà liệu có đánh bại được một tập thể đang vận hành rất trơn tru của HLV Roland?