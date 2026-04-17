Dàn ngôi sao hết tương lai ở Real Madrid

TPO - Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha sẽ cải tổ đội hình mạnh mẽ trong kỳ chuyển nhượng hè 2026. Hậu vệ David Alaba nằm trong nhóm cầu thủ phải rời sân Bernabeu.

Theo nguồn tin của The Athletic, Kền kền trắng chia tay ít nhất 5 cầu thủ ở kỳ chuyển nhượng hè. David Alaba và Dani Carvajal nhiều khả năng rời sân Bernabeu theo dạng chuyển nhượng tự do. Antonio Rudiger cũng hết hợp đồng nhưng được Real cân nhắc giữ lại.

Đội chủ sân Bernabeu nỗ lực bán đứt Raul Asencio, trung vệ 23 tuổi đang được định giá 23 triệu euro. Asencio và huấn luyện viên Alvaro Arbeloa mâu thuẫn, do đó trung vệ này không gần như hết cơ hội đá chính ở Real. Ngay cả khi Kền kền trắng đưa về HLV mới, họ không có ý định giữ chân Asencio dài hạn.

Kế tiếp là Dani Ceballos, tiền vệ đã gắn bó với Real 9 năm. Qua nhiều triều đại HLV tại sân Bernabeu, Ceballos chỉ là phương án dự phòng cho hàng tiền vệ. Ở tuổi 29, Real sẽ dứt khoát bán đứt Ceballos để chiêu mộ tiền vệ trẻ, chất lượng hơn. Bản thân tiền vệ từng chơi 13 trận cho Tây Ban Nha cũng cần gia nhập bến đỗ phù hợp để có thêm thời gian thi đấu.

Người cuối cùng nằm trong danh sách thanh lý của Real là Fran Garcia. Sau 3 mùa khoác áo Real, Garcia chưa bứt phá mạnh mẽ như kỳ vọng. Kền kền trắng có thể thu về từ 15-20 triệu euro khi thanh lý hậu vệ sinh năm 1999 cho CLB khác.

Sau trận tứ kết lượt về, nhiều cổ động viên Real kêu gọi Chủ tịch Florentino Perez bán đứt Camavinga. Tuy vậy, Athletic tiết lộ Camavinga muốn trụ lại Real bằng mọi giá. Và đội bóng Hoàng gia vẫn có kế hoạch sử dụng tiền vệ người Pháp.

Camavinga sẽ quyết trụ lại Bernabeu.

Ở chiều ngược lại, Real sẽ chiêu mộ nhiều tân binh nhằm tăng cường chất lượng đội hình. Trung vệ và tiền vệ trung tâm là 2 vị trí ưu tiên chuyển nhượng của Real. Họ đang nhắm Ibrahim Konate từ Liverpool theo dạng chuyển nhượng tự do. Real sẽ cân nhắc giữa Enzo Fernandez và Rodri để chiêu mộ cho vị trí tiền vệ phòng ngự.

Hai mùa giải đã qua, Real sa sút vì không tìm ra người thay thế xứng đáng vai trò của Toni Kroos. Tchouameni, Camavinga và Valverde được thử nghiệm cho vị trí mỏ neo nhưng không một ai tiệm cận khả năng thu hồi bóng và điều phối bóng của Kroos. Rodri là lựa chọn lý tưởng của Real nếu tiền vệ này không tái phát chấn thương. Sau Rodri là Enzo được đánh giá cũng phù hợp cho Real cả về mặt chuyên môn và làm hình ảnh.

Vài tháng qua, xuất hiện rất nhiều tin đồn về việc Real sẽ bán Vinicius. Tuy nhiên, một loạt nguồn tin uy tín tại Tây Ban Nha khẳng định Vinicius sẽ ở lại. Kền kền trắng cũng chưa thể bán ngay Rodrygo ở kỳ chuyển nhượng hè 2026 vì tiền đạo này đang chữa trị chấn thương.

Sau trận thua Bayern, Real chỉ còn La Liga để cạnh tranh danh hiệu. Song, với cách biệt 9 điểm trước Barca, thầy trò HLV Arbeloa giờ chỉ còn 2,7% cơ hội vô địch.

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe