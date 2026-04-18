Lấy vé World Cup 2026 cho Saudi Arabia, HLV từng làm việc ở V.League vẫn bị sa thải

TPO - Hervé Renard, HLV của đội tuyển Saudi Arabia, vừa bị sa thải dù World Cup 2026 chỉ còn 2 tháng nữa sẽ khởi tranh. Nhà cầm quân từng làm việc ở V.League cho Nam Định FC rời đi vì thành tích thi đấu không tốt trong thời gian qua.

Theo truyền thông Arab, quyết định được đưa ra trong bối cảnh đội tuyển Saudi Arabia không duy trì được phong độ ổn định sau khi hoàn thành mục tiêu vượt qua vòng loại World Cup 2026. 2 trận giao hữu đợt FIFA Days vừa qua, họ thua cả 2 (1-2 trước Serbia và 0-4 trước Ai Cập).

Cộng với trận thua Jordan ở Arab Cup, Saudi Arabia đã trắng tay 3 trận liền. Trong suốt 2 năm dưới triều đại Hervé Renard, chưa bao giờ đội tuyển Tây Á này lại thua liền 3 trận như vậy. Và kết cục là ông bị sa thải.

Việc chia tay một HLV giàu kinh nghiệm như Renard - người từng giúp đội bóng tạo nên những dấu ấn đáng kể ở đấu trường châu lục - khiến nhiều chuyên gia bất ngờ. Renard vốn được xem là một trong những chiến lược gia thành công nhất tại châu Á và châu Phi. Ông từng giúp Saudi Arabia tạo cú sốc lớn khi đánh bại Argentina tại World Cup 2022, đồng thời xây dựng lối chơi kỷ luật và giàu thể lực cho đội bóng Tây Á.

Đội tuyển Saudi Arabia đang trải qua chuỗi 3 trận toàn thua

Sau khi rời đội, ông đã làm việc 1 năm ở đội tuyển nữ Pháp trước khi quay về dẫn dắt tuyển Saudi Arabia hồi 2024. Nhưng cựu HLV Nam Định FC cũng chỉ trụ lại ở đội bóng áo xanh được 2 năm.

Quyết định thay HLV ở thời điểm nhạy cảm như hiện tại tiềm ẩn không ít rủi ro với tuyển Saudi Arabia. World Cup 2026 đang đến gần, và việc thay đổi ban huấn luyện có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sự ổn định chiến thuật cũng như tâm lý cầu thủ. Trong quá khứ, không ít đội tuyển đã phải trả giá khi “đổi tướng” sát giải đấu lớn.

Dẫu vậy, một số ý kiến cho rằng động thái vừa qua phản ánh tham vọng lớn của bóng đá Saudi Arabia. Với sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ các quỹ đầu tư và chiến lược phát triển dài hạn, đội tuyển này không chỉ đặt mục tiêu tham dự mà còn muốn tiến sâu tại World Cup 2026. Và việc bổ nhiệm một HLV mới có thể mang lại luồng sinh khí khác cho đội.