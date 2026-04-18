Đội bóng của Frank Lampard giành vé thăng hạng Premier League đầu tiên

TPO - Coventry City chính thức giành quyền thăng hạng Premier League sau trận hòa 1-1 đầy cảm xúc trước Blackburn Rovers. Đây là lần đầu tiên đội bóng này trở lại hạng đấu cao nhất nước Anh kể từ năm 2001.

Trong trận đấu Championship diễn ra rạng sáng nay, Coventry chỉ cần 1 điểm để hoàn tất mục tiêu. Tuy nhiên, họ gặp rất nhiều khó khăn khi để Blackburn, đội cũng rất cần điểm để đua trụ hạng, vượt lên ở phút 54 nhờ pha lập công của Ryoya Morishita sau tình huống bóng đổi hướng.

Nếu thua, Coventry sẽ lỡ cơ hội lên hạng sớm, đồng thời trao cơ hội trụ hạng cho đối thủ. Dĩ nhiên với đội bóng đang dẫn đầu, họ không chấp nhận tay trắng. Đó là lý do các vị khách dồn đội hình, gây sức ép mạnh mẽ với liên tục những pha dứt điểm về phía khung thành Blackburn.

Khi sức ép lên cao, Coventry đã tìm được bàn gỡ quý giá ở phút 85. Trung vệ Bobby Thomas bật cao đánh đầu từ quả đá phạt của Victor Torp, đưa trận đấu về tỷ số 1-1. Bàn thắng này giúp các vị khách hoàn thành mục tiêu vì họ cũng chỉ cần 1 điểm. Những phút còn lại, Coventry giữ nhịp độ ở mức vừa phải, hài lòng với kết quả chung cuộc 1-1.

Tiếng còi mãn cuộc vang lên cũng là lúc hàng nghìn cổ động viên Coventry vỡ òa trên khán đài sân Ewood Park. Đội bóng này đã chấm dứt 25 năm vắng bóng tại giải đấu số một nước Anh với tấm vé thăng hạng quý giá. Mùa giải còn 3 vòng nhưng họ đã hơn đối thủ tới 11 điểm, chính thức giành vị trí thăng hạng đầu tiên. Đây là kết quả ngọt ngào với đội bóng của Frank Lampard sau hành trình nhiều biến động, từng rơi xuống tận League Two vào năm 2017.

HLV Frank Lampard không giấu được xúc động sau chiến tích lớn trong sự nghiệp cầm quân. Cựu danh thủ Chelsea tiếp quản Coventry vào cuối năm 2024, khi đội bóng còn chật vật ở nửa dưới bảng xếp hạng. Ông đã giúp họ lột xác mạnh mẽ và giành vé lên hạng. Với Coventry, đây không chỉ là tấm vé thăng hạng mà còn là dấu mốc hồi sinh của một CLB giàu truyền thống từng trải qua khủng hoảng tài chính, tranh chấp sân bãi và nhiều năm chìm trong thất vọng.