Kháng cáo thất bại, ngôi sao MU bị treo giò 3 trận

A Phi

TPO - Đơn kháng cáo của MU về thẻ đỏ mà Lisandro Martinez phải nhận trong trận đấu với Leeds bị bác bỏ, đồng nghĩa trung vệ này bị treo giò 3 trận tại Ngoại hạng Anh.

martinez-mu.jpg
Martinez liên tục gây thất vọng. Ảnh: AP

Trong trận đấu giữa MU và Leeds tại vòng 32 Ngoại hạng Anh vừa qua, Lisandro Martinez đã nhận thẻ đỏ trực tiếp theo cách cực kỳ hy hữu. Trung vệ 28 tuổi người Argentina bị đuổi khỏi sân sau khi giật tóc Dominic Calvert-Lewin.

Trọng tài chính Paul Tierney đã bỏ qua tình huống mang tính “hành vi bạo lực” này, nhưng nhưng chuyên gia VAR John Brooks đã khuyên ông nên xem lại màn hình theo dõi bên ngoài sân. Sau khi xem lại video quay chậm, Paul Tierney lập tức rút thẻ đỏ với Lisandro Martinez.

Ở mùa giải này, lỗi giật tóc được xem là “hành vi bạo lực” phi bóng đá và phải nhận thẻ đỏ. Theo truyền thông Anh, tất cả các cầu thủ đã được ban tổ chức giải phổ biến rõ ràng điều luật này trước khi mùa giải bắt đầu.

Hôm thứ 3, MU đã gửi đơn kháng cáo lên Liên đoàn bóng đá Anh (FA) với lý do Martinez không sử dụng lực quá mức và chỉ đang cố gắng tranh chấp bóng. Nếu thành công, trung vệ người Argentina sẽ tránh được án treo giò trong bối cảnh Quỷ đỏ đang khủng hoảng chấn thương ở hàng thủ.

Tuy nhiên, đơn kháng cáo của MU đã bị bác bỏ. Điều này có nghĩa Martinez bị cấm thi đấu 3 trận đấu ở Ngoại hạng Anh, với Chelsea, Brentford và Liverpool. Đây đều là các trận đấu rất quan trọng với mục tiêu giành vé dự Champions League mùa sau của Quỷ đỏ.

Án phạt của Martinez đẩy MU vào tình thế cực kỳ khó khăn, bởi lẽ hai trung vệ trụ cột khác của họ là Harry Maguire và Matthijs de Ligt đang chấn thương. Mới nhất, Leny Yoro cũng vắng mặt trong chuyến làm khách của Chelsea, khiến HLV Micheal Carrick còn duy nhất một trung vệ lành lặn là Ayden Heaven.

A Phi
#MU #Lisandro Martinez #Chelsea #Ayden Heaven #Leny Yoro

