Nhận định Tottenham vs Brighton, 23h30 ngày 18/4: Kết liễu 'Gà trống'

TPO - Nhận định bóng đá Tottenham vs Brighton, vòng 33 giải Ngoại hạng Anh, lúc 23h30 ngày 18/4. Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Trước Brighton đang đạt phong độ thăng hoa, Tottenham nhiều khả năng sẽ tiếp tục nhận trái đắng, qua đó lún sâu hơn vào vòng xoáy xuống hạng.

Nhận định trước trận đấu

Kỷ nguyên mới của Tottenham dưới thời HLV Roberto De Zerbi đã khởi đầu theo cách đáng buồn. Tại Stadium of Light, Spurs nhận thất bại 0-1 trước Sunderland, và thêm một tổn thất nghiêm trọng về lực lượng khi đội trưởng Cristian Romero dính chấn thương đầu gối phải nghỉ hết mùa.

Đó cũng là thất bại thứ 16 của họ tại Premier League mùa này, sau tình huống bóng đổi hướng từ cú dứt điểm của Nordi Mukiele khiến hàng thủ của Tottenham hoàn toàn bị đánh bại.

Những tín hiệu cải thiện về mặt lối chơi là có, nhưng vẫn quá ít để chuyển hóa thành điểm số. Tottenham hiện vẫn nằm trong nhóm nguy hiểm, kém khu vực an toàn 2 điểm khi mùa giải chỉ còn 6 vòng đấu, một khoảng cách mong manh nhưng đầy áp lực.

Chuỗi phong độ tệ hại của Tottenham càng trở nên đáng lo khi họ đã không thắng suốt 14 trận tại Premier League kể từ đầu năm 2026. Đây là chuỗi không thắng dài thứ tư trong lịch sử giải đấu tính từ đầu một năm dương lịch và đáng chú ý, cả ba đội có chuỗi dài hơn trong quá khứ đều đã phải xuống hạng.

Chiến thắng 3-2 trên sân Atletico Madrid tại Champions League từng mang đến chút hy vọng, nhưng đó chỉ là khoảnh khắc lẻ loi. Trên sân nhà, Tottenham Hotspur Stadium đang trở thành “điểm yếu chí tử” khi Spurs mới giành được vỏn vẹn 10 điểm, thành tích tệ nhất giải.

Trái ngược hoàn toàn, Brighton đang thăng hoa mạnh mẽ. Chỉ trong 3 trận gần nhất, họ đã giành trọn 9 điểm, gần bằng tổng số điểm Spurs có được trên sân nhà cả mùa. Các nạn nhân lần lượt là Sunderland, Liverpool và Burnley, trong đó chiến thắng 2-0 gần nhất tại Turf Moor chứng kiến màn tỏa sáng bất ngờ của Mats Wieffer với cú đúp.

Không chỉ duy trì phong độ ổn định, Brighton còn cho thấy sự lì lợm đáng nể. Trong 6 trận gần nhất, họ giành tới 15 điểm, thành tích tốt nhất giải trong cùng giai đoạn, chỉ để thua duy nhất trước đội đầu bảng Arsenal.

Hiện đứng thứ 9 và chỉ kém vị trí thứ 6 của Chelsea đúng 2 điểm, Brighton đang hướng tới cột mốc lịch sử: 4 chiến thắng sân khách liên tiếp tại Premier League. Đáng chú ý, cả 3 chiến thắng sân khách gần nhất của họ đều không để thủng lưới.

Ký ức đối đầu cũng đang ủng hộ “Chim mòng biển”. Ở lần gần nhất hành quân tới London, họ từng vùi dập Tottenham 4-1 ở vòng cuối mùa 2024/25, trước khi tiếp tục kéo dài chuỗi bất bại trước Spurs lên 3 trận bằng trận hòa 2-2 hồi tháng 9.

Trong bối cảnh một bên đang chìm trong khủng hoảng, còn bên kia thăng hoa mạnh mẽ, cuộc chạm trán sắp tới không chỉ là trận đấu vì điểm số, mà còn là phép thử rõ ràng cho bản lĩnh và số phận của Tottenham trong cuộc chiến trụ hạng.

Thông tin lực lượng

Bên phía Tottenham, HLV Roberto De Zerbi xác nhận trung vệ Cristian Romero sẽ nghỉ hết mùa sau khi bị rách một phần dây chằng đầu gối. Romero gia nhập danh sách chấn thương vốn đã dài, gồm Dejan Kulusevski, Wilson Odobert và James Maddison (đều gặp vấn đề ở đầu gối), cùng với Mohammed Kudus (chấn thương đùi), Ben Davies (cổ chân) và Guglielmo Vicario (thoát vị).

Điểm sáng hiếm hoi là Rodrigo Bentancur đã bình phục chấn thương gân kheo. Trong bối cảnh thiếu hụt nhân sự, Kevin Danso được kỳ vọng sẽ thay thế Romero ở trung tâm hàng thủ, còn Mathys Tel và Xavi Simons có thể được trao cơ hội đá chính.

Ở phía Brighton, HLV Fabian Hurzeler cũng không có được đội hình mạnh nhất. Đội trưởng Lewis Dunk tiếp tục vắng mặt do án treo giò.

Ngoài ra, Adam Webster và Stefanos Tzimas vẫn đang điều trị chấn thương đầu gối, trong khi James Milner chưa kịp bình phục sau chấn thương nhẹ gặp phải trên sân tập.

Đội hình dự kiến Tottenham: Kinsky; Porro, Danso, Van de Ven, Udogie; Gray, Gallagher; Tel, Simons, Richarlison; Solanke Brighton: Verbruggen; Wieffer, Van Hecke, Boscagli, Kadioglu; Ayari, Gross; Gomez, Hinshelwood, Minteh; Welbeck Dự đoán tỷ số: Tottenham 1-2 Brighton