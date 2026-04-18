Nhận định Atletico Madrid vs Real Sociedad, 02h00 ngày 19/4: Một bước đến thiên đường

Khanh Kiều
TPO - Nhận định bóng đá Atletico Madrid vs Real Sociedad, Chung kết cúp Nhà Vua - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Atletico Madrid đang dồn toàn lực cho hai giải đấu cúp và họ chạm trán Real Sociedad trong trận chung kết Copa Del Rey. Đây không chỉ là cơ hội giành danh hiệu, mà còn là bài kiểm tra bản lĩnh của thầy trò Diego Simeone trong giai đoạn then chốt của mùa giải.

Atletico Madrid vs Real Sociedad.
Atletico Madrid vs Real Sociedad.

Nhận định trận đấu Atletico Madrid vs Real Sociedad

Dù để thua 1-2 trước Barcelona ở lượt về tứ kết UEFA Champions League, Atletico Madrid vẫn giành vé vào bán kết nhờ tổng tỷ số 3-2. Kết quả này giúp thầy trò Diego Simeone tiếp tục nuôi hy vọng tại đấu trường châu Âu, nơi họ sẽ chạm trán Arsenal trong vòng đấu tiếp theo.

Tuy nhiên, phía sau tấm vé đi tiếp ấy lại là một bức tranh phong độ đầy bất ổn. Atletico đang trải qua giai đoạn sa sút khi thua tới 5/6 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Trận thua trước Sevilla tại La Liga mới đây càng khiến tình hình thêm u ám, khi họ rơi xuống vị trí thứ tư và bị đội đầu bảng Barcelona bỏ xa tới hơn 20 điểm. Cuộc đua vô địch gần như đã khép lại với đội bóng thành Madrid từ khá sớm.

Dẫu vậy, mùa giải của Atletico vẫn chưa hoàn toàn mất đi ý nghĩa. Bên cạnh Champions League, họ còn một mục tiêu rõ ràng khác là danh hiệu Copa del Rey. Đây là đấu trường mà Atletico từng có nhiều kỷ niệm đáng nhớ, đặc biệt là chức vô địch mùa 2012-13 sau chiến thắng trước Real Madrid trong trận chung kết. Tuy nhiên, những lần tham dự gần đây lại không mấy suôn sẻ, khi họ từng bị loại bởi Real Sociedad, bao gồm thất bại tại vòng 16 đội năm 2022.

Xét riêng tại Copa del Rey, Real Sociedad thậm chí còn có phần nhỉnh hơn về thành tích đối đầu. Tuy nhiên, nếu nhìn trên tổng thể các lần chạm trán, Atletico vẫn là đội chiếm ưu thế. Họ đã giành phần lớn chiến thắng trong lịch sử đối đầu giữa hai đội, bao gồm cả màn rượt đuổi tỷ số 3-2 ở lần gặp gần nhất tại La Liga hồi tháng 3. Thống kê này cho thấy bản lĩnh của đội bóng thủ đô mỗi khi đối đầu Sociedad.

Một yếu tố đáng chú ý khác là thể lực. Trong khi Atletico phải căng mình thi đấu liên tục trên nhiều mặt trận, thì Real Sociedad lại có lợi thế nghỉ ngơi nhiều hơn. Dưới sự dẫn dắt của Pellegrino Matarazzo, Real Sociedad đã cho thấy sự lì lợm đáng kể, đặc biệt ở đấu trường cúp. Họ từng vượt qua Athletic Bilbao để tiến vào trận đấu quan trọng, và chắc chắn sẽ không e ngại khi chạm trán Atletico.

Dù vậy, xét về bề dày thành tích, Sociedad vẫn lép vế hơn khi chỉ vài lần đăng quang Copa del Rey trong lịch sử, lần gần nhất là mùa 2019-2020. Điều đó khiến họ càng khao khát khẳng định mình ở sân chơi này.

Trận đấu sắp tới mang nhiều ý nghĩa với cả hai đội. Atletico cần một danh hiệu để cứu vãn mùa giải, trong khi Sociedad muốn tiếp tục viết thêm câu chuyện thành công của riêng mình. Khi phong độ, lịch sử đối đầu và động lực đan xen, đây hứa hẹn sẽ là màn so tài cân não và khó lường.

Phong độ, lịch sử đối đầu Atletico Madrid vs Real Sociedad

Phong độ của Atletico Madrid trong 5 trận đấu gần nhất.
Phong độ của Atletico Madrid trong 5 trận đấu gần nhất.
Phong độ của Real Sociedad trong 5 trận đấu gần nhất.
Phong độ của Real Sociedad trong 5 trận đấu gần nhất.
5 lần đối đầu gần nhất giữa Atletico Madrid và Real Sociedad.
5 lần đối đầu gần nhất giữa Atletico Madrid và Real Sociedad.

Thông tin lực lượng Atletico Madrid vs Real Sociedad

Atletico Madrid tiếp tục thiếu vắng Pablo Barrios do chấn thương đùi. Jose Gimenez và Hancko bỏ ngỏ khả năng ra sân.

Real Sociedad thiếu Inaki Ruperez, Jon Gorrotxategi, Yangel Herrera, Igor Zubeldia và Alvaro Odriozola do chấn thương.

Đội hình dự kiến Atletico Madrid vs Real Sociedad

Atletico Madrid possible starting lineup:

Oblak; Molina, Le Normand, Lenglet, Ruggeri; Simeone, Llorente, Koke, Lookman; Alvarez, Griezmann.

Real Sociedad possible starting lineup:

Marrero; Aramburu, Martin, Elustondo, Gomez; Soler, Turrientes; Sucic, Mendez, Barrenetxea; Oyarzabal.

Dự đoán tỷ số Atletico Madrid 2-1 Real Sociedad

Khanh Kiều
#Chung kết cúp Nhà Vua #Cúp Nhà Vua #Atletico Madrid vs Real Sociedad #Atletico Madrid #Real Sociedad #Nhận định Atletico Madrid vs Real Sociedad #Soi kèo Atletico Madrid vs Real Sociedad #Tỷ lệ Atletico Madrid vs Real Sociedad #Tỷ lệ chiến thắng Atletico Madrid vs Real Sociedad #Chuyên gia Atletico Madrid vs Real Sociedad

