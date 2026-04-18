Nhà vô địch Golf Quốc gia 2024 Nguyễn Đức Sơn giành danh hiệu chuyên nghiệp đầu tiên

Giải Vô địch Golf Hà Nội Mở rộng 2026 đã khép lại sau hai ngày tranh tài sôi nổi trên sân Tam Dao Golf & Resort. Sự kiện do Hội Golf Thành phố Hà Nội đăng cai tổ chức, quy tụ gần 500 vận động viên tham dự, tranh tài ở ba nội dung gồm: chuyên nghiệp, nghiệp dư nam và nghiệp dư nữ.

Điểm nhấn đáng chú ý nhất đến từ bảng chuyên nghiệp (thuộc hệ thống VGA Tour Development) với tổng quỹ thưởng 150 triệu đồng. Golfer trẻ Nguyễn Đức Sơn đã có màn trình diễn thuyết phục để đăng quang với 69 gậy (-3).

Thành tích này được tô điểm bằng một cú eagle ấn tượng ở hố 1 par-5, giúp anh vượt qua hàng loạt đối thủ giàu kinh nghiệm như Joel Troy, Nguyễn Hữu Quyết, Đỗ Hồng Giang và Phạm Minh Đức.

Đáng chú ý, đây mới là giải đấu thứ hai của Đức Sơn kể từ khi chuyển lên thi đấu chuyên nghiệp. Danh hiệu đầu tay ở cấp độ pro không chỉ mang ý nghĩa chuyên môn, mà còn là cột mốc cảm xúc đặc biệt, khi chính Tam Đảo là nơi anh từng rèn giũa những bước đi đầu tiên trong sự nghiệp.

Nguyễn Đức Sơn chia sẻ niềm vui chiến thắng cùng bố – ông Nguyễn Ngọc Quang.

Trước khi đặt chân vào môi trường thi đấu chuyên nghiệp, Nguyễn Đức Sơn đã kịp xây dựng cho mình một nền tảng thành tích đáng nể.

Hai lần vô địch toàn chặng hệ thống VGA Junior Tour là minh chứng cho sự ổn định và tài năng ở cấp độ trẻ. Không dừng lại ở đó, tấm Huy chương Vàng cá nhân tại Lion City Cup 2023 giúp anh ghi dấu ấn trên đấu trường Đông Nam Á.

Đặc biệt, năm 2024 chứng kiến bước nhảy vọt trong sự nghiệp của Đức Sơn khi anh đăng quang Faldo Series Asia Grand Final, một trong những sân chơi danh giá nhất dành cho golfer trẻ châu lục, trước khi khép lại mùa giải bằng chức vô địch Giải Golf Vô địch Quốc gia 2024.

Trong khi đó, bảng nghiệp dư nam tiếp tục là “điểm nóng” quen thuộc của giải đấu. Với sự góp mặt của nhiều gương mặt nổi bật khu vực phía Bắc, cuộc đua diễn ra căng thẳng đến những hố cuối. Kết thúc 18 hố, Đỗ Anh Đức giành chức vô địch với 71 gậy (-1), còn danh hiệu Best Net thuộc về Nguyễn Minh Nghĩa.

Ở bảng nghiệp dư nữ, chức vô địch thuộc về Nguyễn Thị Yến, trong khi danh hiệu Best Net được trao cho Đỗ Thị Hoài.

Sau 16 năm tổ chức, Giải Vô địch Golf Hà Nội Mở rộng không chỉ duy trì được sức hút mà còn ngày càng khẳng định vị thế là một trong những sân chơi quan trọng, góp phần phát hiện và nuôi dưỡng những tài năng golf trẻ của Việt Nam.

