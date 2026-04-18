Nhận định Hà Tĩnh vs Hải Phòng, 18h00 ngày 18/4: Khách lấn chủ

TPO - Nhận định bóng đá Hà Tĩnh vs Hải Phòng, LPBank V.League 1-2025/26, lúc 18h00 ngày 17/4. Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Sau 2 chiến thắng liên tiếp tại V.League, thầy trò huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm hừng hực khí thế để đến làm khách ở sân Hà Tĩnh.

Nhận định trước trận Hà Tĩnh vs Hải Phòng

Trên bảng xếp hạng V.League, Hải Phòng đang giữ vị trí thứ 5 với 27 điểm. Còn Hà Tĩnh xếp thứ 9 với 20 điểm. Thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm đang nỗ lực cạnh tranh với Hà Nội và Ninh Bình cho vị trí tốp 3. Với Hà Tĩnh, mục tiêu của họ vẫn là trụ hạng thành công.

Trước đó ba vòng, Hà Tĩnh còn ung dung ở cuộc đua trụ hạng tại V.League. Sau 3 thất bại liên tiếp trước Becamex TPHCM, Nam Định và Hà Nội, còi báo động lại vang lên với Hà Tĩnh. Họ chỉ còn hơn vị trí nguy hiểm 7 điểm. Thầy trò HLV Nguyễn Công Mạnh vẫn nắm nhiều lợi thế để trụ hạng thành công. Nhưng nếu thua thêm 2 trận, tình thế sẽ khó khăn với họ.

Bên kia chiến tuyến, Hải Phòng đang có chuỗi 2 trận thắng liên tiếp. Thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm thắng Hà Nội 1-0 và vừa nhấn chìm Công An TPHCM 3-0. Hai trận thắng giúp Hải Phòng hoàn toàn yên tâm trong cuộc chiến trụ hạng. Giờ đây, CLB đất Cảng sẽ chiến đấu ở các vòng cuối với hy vọng vượt qua Hà Nội và Ninh Bình trong cuộc đua vào top 3.

Tiền đạo Tagueu của Hải Phòng lập cú đúp vào lưới Công An TPHCM ở trận gần nhất. Phong độ thăng hoa của Tagueu chính là điểm tựa để đoàn quân của HLV Chu Đình Nghiêm giành thêm chiến thắng trước Hà Tĩnh. Thách thức lớn nhất của họ chỉ là chơi trên sân khách.

Ngược lại, Hà Tĩnh như mọi khi vẫn ra sân với sự quyết tâm cao nhất và lối chơi thực dụng. Đội bóng của HLV Công Mạnh chơi bất ổn ở mùa giải này. Trong một ngày đẹp trời, Hà Tĩnh có thể gây bất ngờ. Và cổ động viên đội khách sẽ hy vọng trận đấu với Hải Phòng là "chuyến tàu lượn" đi lên cho phong độ của Hà Tĩnh.

Phong độ, thành tích đối đầu Hà Tĩnh vs Hải Phòng

Ở trận lượt đi mùa này, Hải Phòng thắng Hà Tĩnh 2-1. Mùa trước, Hải Phòng cũng bất bại trước Hà Tĩnh với một chiến thắng và một trận hòa. Tính trong 5 trận gần nhất gặp nhau, Hải Phòng bất bại. Những con số thống kê cũng đang ủng hộ đoàn quân của HLV Chu Đình Nghiêm.

Đội hình dự kiến:

Hà Tĩnh: Đình Triệu, Tiến Dụng, Hữu Nam, Nhật Minh, Trung Hiếu, Mạnh Dũng, Luiz Antonio, Văn Minh, Hữu Sơn, Joaquim, Tagueu.

Hải Phòng: Thanh Tùng, Duy Thường, Anh Quang, Helerson, Mạnh Hưng, Viết Triều, Trọng Hoàng, Onoja, Trung Nguyên, Quang Nam, Atshimene.

Dự đoán tỷ số: Hà Tĩnh 0-1 Hải Phòng.

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

#Hà Tĩnh #Hải Phòng #V.League #bóng đá Việt Nam #đối đầu #Nhận định Hà Tĩnh vs Hải Phòng #dự đoán Hà Tĩnh vs Hải Phòng #bàn thắng Hà Tĩnh vs Hải Phòng #tỷ số Hà Tĩnh vs Hải Phòng

