Nhận định Ninh Bình FC vs PVF-CAND, 18h00 ngày 18/4: Bài test bản lĩnh

TPO - Nhận định bóng đá Ninh Bình FC vs PVF-CAND, LPBank V.League 1-2025/26 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Cả 2 đang theo đuổi 2 cuộc đua đối nghịch. Chính sự đối lập ấy khiến màn tái ngộ này trở thành một bài kiểm tra đáng chú ý cho bản lĩnh của cả đôi bên.

Nhận định trước trận đấu Ninh Bình FC vs PVF-CAND

Cuộc đối đầu giữa Ninh Bình và PVF-CAND ở vòng 19 LPBank V.League 1 không chỉ là màn so tài chênh lệch về vị thế, mà còn mang theo áp lực rất khác nhau cho hai đội. Chủ nhà đứng trong nhóm đầu với 34 điểm sau 18 trận. Họ đang nỗ lực níu kéo hy vọng vô địch trong khi PVF-CAND mới có 13 điểm và vẫn phải căng mình trong cuộc đua trụ hạng.

Ninh Bình bước vào trận đấu với khí thế lên cao. Đội bóng cố đô đang cho thấy dấu hiệu hồi sinh rõ rệt khi thắng liền 3 trận trên mọi đấu trường, trong đó có những chiến thắng giàu bản lĩnh trước Hoàng Anh Gia Lai, Becamex TP.Hồ Chí Minh và trước chính PVF-CAND ở tứ kết Cúp Quốc gia.

Điều đáng nói là ở những thời điểm khó khăn nhất, Ninh Bình vẫn biết cách tìm ra bàn thắng quyết định. 2 trận gần nhất, Văn Thuận đều là người nổ súng phút cuối để giúp đội nhà giành 3 điểm. Đó là chi tiết phản ánh rất rõ độ lỳ và kinh nghiệm của một tập thể đang hướng tới mục tiêu lớn ở mùa giải năm nay.

Ở chiều ngược lại, PVF-CAND vẫn chưa thoát hẳn khỏi thế bí. Dù vậy, đội bóng này đã phần nào giải tỏa áp lực bằng trận hòa trước Công an Hà Nội ở vòng 19. Kết quả đó không quá ồn ào, nhưng mang ý nghĩa tinh thần rất lớn với một tập thể phải chiến đấu từng điểm số để níu hy vọng bám lại V.League.

Phong độ, lịch sử đối đầu Ninh Bình FC vs PVF-CAND

Điểm khiến trận đấu này trở nên khó lường nằm ở chỗ PVF-CAND từng gây ra rất nhiều khó khăn cho Ninh Bình. Ở cuộc gặp gần nhất tại tứ kết Cúp Quốc gia hồi tháng 3, đội khách đã chơi kiên cường và chỉ chấp nhận thua 2-3 bởi bàn thua ở phút bù giờ.

Trước đó, ở lượt đi LPBank V.League 1 mùa này, Ninh Bình cũng từng chật vật mới thắng được PVF-CAND với tỷ số 3-1. Những dữ kiện ấy cho thấy ưu thế vẫn nghiêng về phía đội chủ nhà, nhưng khoảng cách thực tế trên sân có thể không lớn như vị trí trên bảng xếp hạng.

Về lực lượng, cả hai đội đều có trong tay đội hình gần như tốt nhất. Ninh Bình nhiều khả năng ra sân với sơ đồ 4-2-3-1, trong đó Đặng Văn Lâm trấn giữ khung thành, phía trên là những gương mặt đáng chú ý như Quang Nho, Quốc Việt, Geovane và Gustavo.

Bên kia chiến tuyến, PVF-CAND dự kiến chơi 4-4-2 với Minh Long, Lý Đức, Thái Quý, Thanh Nhàn và Mpande. Đây là những cái tên đủ để tạo ra một trận đấu giàu tốc độ, nhất là khi đội khách buộc phải đá với tinh thần sống còn.

Nếu xét về tương quan lực lượng, Ninh Bình rõ ràng nhỉnh hơn. Họ có nhiều cầu thủ dày dạn trận mạc, có thủ lĩnh ở từng tuyến và đặc biệt sở hữu những nhân tố biết lên tiếng đúng thời điểm.

Nói cách khác, đây sẽ là trận đấu mà Ninh Bình phải chứng minh bản lĩnh của một đội bóng lớn, còn PVF-CAND phải thể hiện tinh thần của kẻ đang đứng trước mép vực. Chủ nhà có lợi thế sân bãi, phong độ và chất lượng đội hình, nhưng đội khách lại có động lực rất rõ ràng cùng bài học quý giá từ cuộc đối đầu ở Cúp Quốc gia. Liệu đội nào sẽ hoàn thành mục tiêu của mình?

Đội hình dự kiến Ninh Bình FC vs PVF-CAND Ninh Bình (4-2-3-1): Văn Lâm; Tiến Anh, Đức Chiến, Ngọc Bảo, Thanh Thịnh; Quang Nho, Thành Trung; Hoàng Đức, Bảo Toàn, Geovane; Gustavo. PVF-CAND (4-4-2): Minh Long; Anh Quân, Lý Đức, Lucas, Vũ Tín; Bá Đạt, Thái Quý, Xuân Bắc, Alastair; Thanh Nhàn, Mpande. Dự đoán tỷ số: Ninh Bình FC 2-0 PVF-CAND

