Nhận định Chelsea vs MU, 02h00 ngày 19/4: Chủ nhà lâm nguy

TPO - Nhận định bóng đá Chelsea vs MU, vòng 33 Ngoại hạng Anh lúc 02h00 ngày 19/4- thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu giữa Chelsea vs MU. Đội chủ nhà buộc phải thắng MU để nuôi hy vọng giành vé dự Champions League mùa sau.

Chelsea đang sa lầy khủng hoảng một cách khó tin. Sau khởi đầu ấn tượng cùng tân HLV Liam Rosenior, The Blues sa sút không phanh trong vòng một tháng qua, bắt đầu bằng trận thua thảm 2-5 trên sân PSG ở vòng 1/8 Champions League. Đó là màn trình diễn phản ánh đúng những gì đang xảy ra ở Stamford Bridge. Chelsea sở hữu đội hình chất lượng, có khả năng thi đấu sòng phẳng với các đối thủ mạnh nhất nhưng lại để thua thảm vì các sai lầm cá nhân.

Kể từ trận đấu với PSG, Chelsea đã thua 5/6 trận gần nhất – trong đó bao gồm 3 thất bại liên tiếp ở Ngoại hạng Anh. Từ chỗ sáng cửa vào tốp 5 và giành vé dự Champions League mùa sau, The Blues rơi xuống hạng 6. Vấn đề lúc này của họ không chỉ là khoảng cách kém 4 điểm với Liverpool, mà còn là một loạt đối thủ bám đuổi phía sau. Trước vòng 33, Chelsea có 48 điểm và chỉ hơn đội đứng thứ 11 là Bournemouth đúng 3 điểm.

Chính vì vậy, Chelsea buộc phải thắng MU trong trận đấu đêm nay nếu muốn nuôi hy vọng lọt vào tốp 5. Đây là nhiệm vụ không đơn giản với phong độ hiện tại của The Blues. Trong 3 trận thua liên tiếp vừa qua, đội bóng áo xanh không ghi được bàn thắng nào. Phong độ thảm hại của Cole Palmer cùng các cầu thủ chạy cánh như Neto, Estevao, Garnacho… khiến hàng công của The Blues trở nên cùn mòn.

Tuy nhiên, Chelsea có lợi thế lớn về lực lượng khi bước vào trận đấu này, bởi lẽ đối thủ của họ mất gần hết trung vệ. Bên cạnh Martinez bị treo giò, MU còn mất Maguire và De Ligt vì chấn thương. Mới nhất, Yoro cũng có nguy cơ phải nghỉ thi đấu hết mùa khiến HLV Michael Carrick còn đúng một trung vệ đúng nghĩa là tài năng trẻ Ayden Heaven.

Ngoài ra, đội trưởng Enzo Fernandez sẽ trở lại sau án treo giò nội bộ. Tiền vệ người Argentina hứa hẹn sẽ giúp Chelsea kiểm soát tuyến giữa và áp đặt thế trận lên MU. Cầu thủ người Argentina là điểm sáng hiếm hoi trong một mùa giải đáng thất vọng của The Blues.

Enzo có số cú sút trúng đích nhiều nhất trong số các cầu thủ Chelsea tại Premier League mùa này (27), đồng thời tạo ra nhiều cơ hội nhất nói chung (51) và trong các pha bóng mở (46). Ngoài ra, anh ấy đã hoàn thành nhiều đường chuyền nhất ở khu vực cuối sân (459) và dẫn đầu Premier League về số đường chuyền xuyên phá hàng phòng ngự (41).

Sự hiện diện của Enzo hứa hẹn sẽ tạo ra khác biệt lớn ở trận này, và giúp Chelsea xoay chuyển tình hình. Đừng quên MU đang có dấu hiệu khủng hoảng khi chỉ thắng 1 trong 4 trận gần đây (hòa 1, thua 2). Ngay cả khi được nghỉ ngơi nhiều hơn đối thủ, Quỷ đỏ vẫn liên tục gây thất vọng.

Lịch sử đối đầu Chelsea vs MU

Trận đấu giữa Chelsea và Man Utd đã kết thúc với tỷ số hòa 27 lần – nhiều hơn bất kỳ trận đấu nào khác trong lịch sử Ngoại hạng Anh. Chelsea chỉ thua một trong 12 trận đấu gần nhất tại Premier League gặp United (thắng 6, hòa 5) trên sân Stamford Bridge và đang hướng tới chiến thắng thứ ba liên tiếp trên sân nhà trước Quỷ đỏ lần đầu tiên kể từ tháng 4 năm 2006.

Phong độ Chelsea vs MU