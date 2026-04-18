Công an Hà Nội giữ chân trung vệ đội tuyển Việt Nam tới 2028

TPO - Ngày 18/4, CLB Công an Hà Nội thông báo đã chính thức gia hạn hợp đồng với trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh tới năm 2028.

Công an Hà Nội cho biết đây là một phần trong chiến lược xây dựng lực lượng ổn định và phát triển bền vững. Bùi Hoàng Việt Anh là trung vệ hàng đầu bóng đá Việt Nam hiện nay.

Anh từng khoác áo CLB Hà Nội của ông bầu Đỗ Quang Hiển trước khi đầu quân cho Công an Hà Nội. Sở hữu thể hình lý tưởng, Bùi Hoàng Việt Anh có lối chơi quyết liệt, không ngại va chạm. Ở đợt tập trung vừa qua của đội tuyển Việt Nam cho trận đấu với Malaysia tại Vòng loại Asian Cup 2027, Bùi Hoàng Việt Anh có tên trong danh sách triệu tập của HLV Kim Sang-sik.

Hợp đồng của Công an Hà Nội với Bùi Hoàng Việt Anh có thời hạn đến năm 2028. Trước đó, đội bóng này cũng thành công trong việc giữ chân 2 hậu vệ Đoàn Văn Hậu và Đình Trọng, ngoại binh Alan Grafite và Lê Phạm Thành Long.

Trên bảng xếp hạng V.League, Công an Hà Nội hiện dẫn đầu với 45 điểm, hơn 7 điểm so với đội nhì bảng Thể Công Viettel.