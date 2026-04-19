Đà Nẵng: Hơn 2.100 vận động viên tranh tài tại giải việt dã truyền thống 30 năm

TPO - Ngày 19/4, tại Quảng trường 24/3 (phường Bàn Thạch, TP. Đà Nẵng), Giải Việt dã Báo và Phát thanh, truyền hình Đà Nẵng năm 2026 diễn ra với sự tham gia của hơn 2.100 vận động viên.

Với truyền thống hơn 30 năm, giải chạy góp phần thúc đẩy phong trào thể dục thể thao phát triển sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, công nhân, viên chức, người lao động, trong lực lượng vũ trang và học sinh, sinh viên trên địa bàn.

Hơn 2.100 vận động viên tham dự giải đấu.

Đây cũng là dịp các xã, phường, đặc khu và các ngành rà soát, đánh giá trình độ chuyên môn của vận động viên, chuẩn bị lực lượng tham gia Hội khỏe Phù đổng toàn quốc, Hội thao toàn ngành và bổ sung lực lượng vận động viên thể thao thành tích cao của địa phương.

Giải có 18 nội dung tranh tài, thu hút 207 đoàn với 2.100 vận động viên đến từ các xã, phường, đặc khu, các trường THPT, THCS, ĐH, CĐ..., khối lực lượng vũ trang, dân quân tự vệ, công chức, viên chức, người lao động...

Đây là giải chạy phong trào có truyền thống gần 30 năm ở Đà Nẵng.

Bên cạnh đó, giải đấu lần này có sự tham gia của 11 đoàn vận động viên thành tích cao đến từ các Trung tâm Huấn luyện thể thao Quốc gia, các tỉnh, thành phố: Cao Bằng, Đồng Nai, Hưng Yên, Lâm Đồng, Lạng Sơn, Ninh Bình, Quảng Ngãi, Đắk Lắk, Quảng Trị, Trung tâm Huấn luyện vận động viên trẻ Quốc gia Đà Nẵng và Trung tâm huấn luyện đào tạo vận động viên Thể dục Thể thao TP. Đà Nẵng.

Năm nay, các nội dung thi đấu khối chuyên nghiệp thu hút nhiều vận động viên tiêu biểu như: vận động viên Triệu Thị Bình (Huy chương vàng 21km trẻ Đông Nam Á năm 2025), vận động viên Lý Mùi Sâu (Huy chương bạc 21km trẻ Đông Nam Á năm 2025), vận động viên Lê Thị Tuyết (2 Huy chương bạc 5.000m,10.000m SEA Games 33), vận động viên Bùi Thị Ngân (Huy chương Vàng 1.500m SEA Games 33)...

Nhiều vận động viên "hạt giống" của các tỉnh thành tranh tài tại giải đấu.

Theo ông Đoàn Xuân Hiếu - Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Đà Nẵng, Trưởng Ban Tổ chức giải, đây là giải đấu đầu tiên sau khi sáp nhập, tiếp nối truyền thống gần 30 của giải việt dã 2 địa phương Quảng Nam (cũ) và Đà Nẵng (cũ).

"Việc duy trì giải chạy thường niên mang ý nghĩa kế thừa và phát huy những giá trị sẵn có, tạo dựng thương hiệu thể thao uy tín, góp phần quảng bá hình ảnh Đà Nẵng hiện đại, năng động, thân thiện và giàu sức sống", ông Hiếu nói.

Ông Tào Viết Hải, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Đà Nẵng, cho biết giải đấu góp phần thúc đẩy phát triển phong trào rèn luyện thân thể trong các tầng lớp nhân dân và lực lượng vũ trang; tạo cơ hội cho nhiều vận động viên năng khiếu của thể thao thành tích cao thành phố và các địa phương giao lưu, cọ xát, phát triển chuyên môn.