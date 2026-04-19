Nhận định Everton vs Liverpool, 20h00 ngày 19/4: Derby rực lửa

TPO - Nhận định bóng đá Everton vs Liverpool, Premier League - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Trận derby Merseyside đầu tiên tại sân Hill Dickinson không chỉ mang ý nghĩa lịch sử với Everton, mà còn là phép thử lớn cho cả hai đội trong giai đoạn then chốt của mùa giải.

Nhận định Everton vs Liverpool.

Nhận định Everton vs Liverpool

Dưới sự dẫn dắt của David Moyes, Everton đang cho thấy dấu hiệu hồi sinh rõ rệt. Không còn hình ảnh chật vật trụ hạng như những mùa trước, đội bóng áo xanh đang từng bước chen chân vào nhóm cạnh tranh suất dự cúp châu lục, điều mà người hâm mộ đã chờ đợi trong nhiều năm.

Trận hòa trước Brentford ở vòng đấu gần nhất là minh chứng rõ nét cho tinh thần chiến đấu của Everton. Dù bị dẫn trước và đứng trước nguy cơ trắng tay, họ vẫn kiên trì tìm kiếm cơ hội cho đến những phút cuối cùng. Bàn thắng ở phút 91 của Dewsbury-Hall không chỉ mang về 1 điểm quý giá, mà còn thể hiện bản lĩnh và sự lì lợm. Trong bối cảnh cuộc đua giành vé dự cúp châu Âu ngày càng khốc liệt, những điểm số “muộn còn hơn không” như vậy đôi khi lại mang ý nghĩa quyết định.

Tính trong 5 vòng gần nhất tại Premier League, Everton giành 10/15 điểm tối đa. Khoảng cách với vị trí thứ sáu của Chelsea hiện chỉ còn đúng 1 điểm. Quan trọng hơn, phong độ sân nhà của Everton đang là điểm tựa lớn. Sau hai chiến thắng liên tiếp trước Chelsea và Burnley, họ đứng trước cơ hội lần đầu tiên trong lịch sử giành 3 chiến thắng sân nhà liên tiếp tại Premier League.

Dẫu vậy, thử thách dành cho Everton lần này không hề dễ dàng khi đối thủ là Liverpool. Đội khách không chỉ đến với mục tiêu giành điểm, mà còn hướng tới một cột mốc đáng nhớ: trở thành CLB đầu tiên trong lịch sử Premier League giành chiến thắng tại 60 sân vận động khác nhau. Với việc đã từng ca khúc khải hoàn ở 59 địa điểm trước đó, Liverpool rõ ràng có thêm động lực để viết tiếp lịch sử.

Tuy nhiên, thời điểm hiện tại lại không ủng hộ đoàn quân của Arne Slot. Dù vừa tìm lại niềm vui chiến thắng tại giải quốc nội khi đánh bại Fulham, nhưng sự hưng phấn ấy nhanh chóng bị PSG dập tắt ở đấu trường châu Âu. Thất bại đó tiếp tục nối dài chuỗi phong độ đáng báo động của Liverpool khi họ đã thua 4 trong 5 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Dẫu vậy, trong bức tranh có phần ảm đạm ấy, đội bóng áo đỏ vẫn còn một điểm tựa là vị trí trong nhóm cạnh tranh vé dự Champions League. Khoảng cách 4 điểm so với Chelsea ở vị trí thứ năm giúp họ vẫn nắm quyền tự quyết, nhưng nếu không sớm cải thiện phong độ, lợi thế này hoàn toàn có thể bị xóa nhòa.

Một trong những vấn đề lớn nhất của Liverpool lúc này chính là phong độ sân khách. Bốn trận thua liên tiếp khi thi đấu xa nhà cho thấy sự bất ổn rõ rệt, cả về chiến thuật lẫn tâm lý. Ngay cả chiến thắng 2-1 trước Everton ở lượt đi hồi tháng 9 cũng không còn mang nhiều giá trị tham khảo trong bối cảnh hiện tại.

Vì vậy, chuyến làm khách tới Hill Dickinson lần này không chỉ là một trận đấu đơn thuần với Liverpool. Nó có thể trở thành bước ngoặt - hoặc giúp họ lấy lại niềm tin, hoặc đẩy đội bóng lún sâu hơn vào khủng hoảng. Trong khi đó, với Everton, đây lại là cơ hội vàng để khẳng định tham vọng, ghi dấu ấn tại sân nhà mới và tiến thêm một bước quan trọng trên hành trình trở lại đấu trường châu Âu.

Everton thiếu Jack Grealish do chấn thương chân.

Liverpool không có sự phục vụ của Ekitike, Alisson, Giovanni Leoni, Conor Bradley, Endo và Joe Gomez vì những chấn thương khác nhau.

Everton: Pickford; O'Brien, Tarkowski, Branthwaite, Mykolenko; Garner, Gueye; McNeil, Dewsbury-Hall, Ndiaye; Beto.

Liverpool: Mamardashvili; Szoboszlai, Van Dijk, Konate, Kerkez; Gravenberch, Jones; Salah, Wirtz, Ngumoha; Isak.

Dự đoán tỷ số Everton 1-1 Liverpool

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.vn

