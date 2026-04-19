Brighton ghi bàn phút bù giờ, Tottenham nối dài chuỗi 15 trận không thắng

TPO - Pha lập công ở những phút cuối của Georginio Rutter giúp Brighton & Hove Albion giành lại 1 điểm trên sân của Tottenham, đồng thời đẩy đội chủ nhà lún sâu vào khủng hoảng với chuỗi 15 trận không thắng tại Premier League.

Rutter ghi bàn thắng ấn định tỷ số 2-2 cho Brighton.

Tottenham mở tỷ số ở phút 39 nhờ pha đánh đầu giải tỏa áp lực của Pedro Porro. Tuy nhiên, Brighton nhanh chóng đáp trả ngay trước giờ nghỉ khi Kaoru Mitoma tung cú vô-lê đẳng cấp từ đường kiến tạo của Pascal Groß, đưa trận đấu trở lại thế cân bằng.

Bước vào hiệp hai, thế trận trở nên căng thẳng khi áp lực đè nặng lên đội chủ nhà. Trong bối cảnh đó, Simons là điểm sáng nổi bật nhất. Tiền vệ người Hà Lan không chỉ góp công trong bàn mở tỷ số, mà còn trực tiếp lập siêu phẩm nâng tỷ số lên 2-1 bằng cú dứt điểm hiểm hóc, đưa bóng dội cột dọc trước khi đi vào lưới ở phút 77.

Tưởng chừng như siêu phẩm của Simons đã mang về chiến thắng đầu tiên trong năm 2026 cho Spurs, cũng như chấm dứt chuỗi ngày khát thắng trên sân nhà kéo dài suốt 134 ngày.

Tuy nhiên, kịch tính đã lên đến đỉnh điểm ở phút bù giờ thứ 5 (trong tổng số 8 phút), khi hàng thủ đội chủ nhà một lần nữa bộc lộ sai lầm. Từ tình huống bóng lộn xộn, Rutter, người được tung vào sân từ ghế dự bị, tung cú dứt điểm quyết đoán, đánh bại thủ môn Antonín Kinský, ấn định tỷ số 2-2 cho trận đấu.

Kết quả này khiến Tottenham tiếp tục chìm sâu trong khủng hoảng. Đội bóng Bắc London hiện đứng thứ 18 trên bảng xếp hạng với chỉ 31 điểm sau 33 trận, đồng thời đối diện nguy cơ xuống hạng lần đầu tiên kể từ năm 1977.

Đây cũng là trận sân nhà đầu tiên của tân HLV Roberto De Zerbi, người có cuộc tái ngộ đầy cảm xúc với đội bóng cũ Brighton. Dù không thể giành trọn 3 điểm, Tottenham đã cho thấy những tín hiệu tích cực hơn về lối chơi và tinh thần.

Sau trận hòa này, Brighton vươn lên vị trí thứ 9 với 47 điểm và tiếp tục nuôi hy vọng cạnh tranh suất dự cúp châu Âu. Trong khi đó, Tottenham vẫn còn 5 trận phía trước để tự cứu mình khỏi viễn cảnh rớt hạng, một kịch bản đang ngày càng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.