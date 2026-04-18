U17 Thái Lan thua ngược U17 Lào, bị loại khỏi giải Đông Nam Á

TPO - U17 Thái Lan đã phải dừng bước ngay từ vòng bảng Giải vô địch U17 Đông Nam Á 2026 sau thất bại 2-3 trước U17 Lào ở lượt trận cuối bảng B chiều 18/4. Kết quả gây sốc này không chỉ đưa đội bóng trẻ xứ chùa vàng rời giải sớm, mà còn giúp U17 Lào giành vé vào bán kết với ngôi đầu bảng.

Trước khi bước vào trận cuối, U17 Thái Lan đang đứng thứ 3 bảng B do họ thua U17 Myanmar. Thất bại này khiến U17 Thái Lan phải thắng đội bóng hàng xóm nếu muốn đi tiếp. Nhưng dù sao, U17 Thái Lan vẫn nắm trong tay quyền tự quyết.

Diễn biến trên sân ban đầu ủng hộ U17 Thái Lan. Đội bóng áo xanh nhập cuộc chủ động và sớm có bàn mở tỷ số ở phút 15 nhờ pha lập công của Viphusit Seejan. Cầu thủ này đi bóng qua 2 cầu thủ Lào rồi tung cú sút trái phá vào góc chữ A.

Bàn thắng siêu phẩm ấy giúp U17 Thái Lan chơi tự tin hơn trong phần còn lại của hiệp 1, đồng thời tạo cảm giác rằng họ đủ bản lĩnh để vượt qua sức ép ở trận cầu mang tính quyết định. Hiệp 1 khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về đội bóng áo xanh.

Tuy nhiên, hiệp 2 lại chứng kiến màn vùng lên đầy mạnh mẽ của U17 Lào. Phút 54, Anoulak Singsavang ghi bàn gỡ hòa 1-1, thắp bùng hy vọng cho đội bóng đang tạo nên hành trình đáng nhớ ở giải đấu.

U17 Thái Lan đã 2 lần dẫn bàn

Chỉ ít phút sau, U17 Thái Lan một lần nữa vượt lên khi Prince Alves Kelly Kouakou tận dụng sai lầm của hàng thủ đối phương để đưa đội nhà dẫn 2-1. Dẫu vậy, lợi thế ấy không tồn tại lâu. U17 Lào thể hiện tinh thần chiến đấu bền bỉ và sự lỳ lợm đáng nể để lật ngược tình thế trong quãng thời gian còn lại, khép lại trận đấu với chiến thắng 3-2 đầy cảm xúc. 2 bàn thắng được họ ghi liên tiếp vào các phút 77 và 82.

Thất bại 2-3 khiến U17 Thái Lan trả giá đắt. Từ vị thế của một ứng viên được chờ đợi ở bảng B, đội bóng trẻ xứ chùa vàng khép lại vòng bảng trong nỗi thất vọng lớn. Trận thua trước Myanmar đã đẩy họ vào thế khó, còn cú sảy chân trước U17 Lào chính là đòn đánh quyết định khiến hành trình của họ chấm dứt sớm hơn dự kiến.

Ở chiều ngược lại, U17 Lào xứng đáng nhận những lời khen ngợi. Đội bóng này đã tạo nên một trong những cú sốc lớn nhất giải khi vượt qua đối thủ được đánh giá cao hơn để chiếm ngôi đầu bảng B và ghi tên mình vào bán kết. Trong bối cảnh bóng đá trẻ Đông Nam Á đang chứng kiến nhiều biến động thú vị, chiến tích của U17 Lào cho thấy khoảng cách trình độ trong khu vực đang dần được thu hẹp, và mọi bất ngờ đều có thể xảy ra.