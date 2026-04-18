Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

U17 Thái Lan thua ngược U17 Lào, bị loại khỏi giải Đông Nam Á

Đặng Lai

TPO - U17 Thái Lan đã phải dừng bước ngay từ vòng bảng Giải vô địch U17 Đông Nam Á 2026 sau thất bại 2-3 trước U17 Lào ở lượt trận cuối bảng B chiều 18/4. Kết quả gây sốc này không chỉ đưa đội bóng trẻ xứ chùa vàng rời giải sớm, mà còn giúp U17 Lào giành vé vào bán kết với ngôi đầu bảng.

672674157-1500215601459272-6711870756396294767-n.jpg

Trước khi bước vào trận cuối, U17 Thái Lan đang đứng thứ 3 bảng B do họ thua U17 Myanmar. Thất bại này khiến U17 Thái Lan phải thắng đội bóng hàng xóm nếu muốn đi tiếp. Nhưng dù sao, U17 Thái Lan vẫn nắm trong tay quyền tự quyết.

Diễn biến trên sân ban đầu ủng hộ U17 Thái Lan. Đội bóng áo xanh nhập cuộc chủ động và sớm có bàn mở tỷ số ở phút 15 nhờ pha lập công của Viphusit Seejan. Cầu thủ này đi bóng qua 2 cầu thủ Lào rồi tung cú sút trái phá vào góc chữ A.

Bàn thắng siêu phẩm ấy giúp U17 Thái Lan chơi tự tin hơn trong phần còn lại của hiệp 1, đồng thời tạo cảm giác rằng họ đủ bản lĩnh để vượt qua sức ép ở trận cầu mang tính quyết định. Hiệp 1 khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về đội bóng áo xanh.

Tuy nhiên, hiệp 2 lại chứng kiến màn vùng lên đầy mạnh mẽ của U17 Lào. Phút 54, Anoulak Singsavang ghi bàn gỡ hòa 1-1, thắp bùng hy vọng cho đội bóng đang tạo nên hành trình đáng nhớ ở giải đấu.

670851859-1495570635257102-3901399658061904965-n.jpg
U17 Thái Lan đã 2 lần dẫn bàn

Chỉ ít phút sau, U17 Thái Lan một lần nữa vượt lên khi Prince Alves Kelly Kouakou tận dụng sai lầm của hàng thủ đối phương để đưa đội nhà dẫn 2-1. Dẫu vậy, lợi thế ấy không tồn tại lâu. U17 Lào thể hiện tinh thần chiến đấu bền bỉ và sự lỳ lợm đáng nể để lật ngược tình thế trong quãng thời gian còn lại, khép lại trận đấu với chiến thắng 3-2 đầy cảm xúc. 2 bàn thắng được họ ghi liên tiếp vào các phút 77 và 82.

Thất bại 2-3 khiến U17 Thái Lan trả giá đắt. Từ vị thế của một ứng viên được chờ đợi ở bảng B, đội bóng trẻ xứ chùa vàng khép lại vòng bảng trong nỗi thất vọng lớn. Trận thua trước Myanmar đã đẩy họ vào thế khó, còn cú sảy chân trước U17 Lào chính là đòn đánh quyết định khiến hành trình của họ chấm dứt sớm hơn dự kiến.

Ở chiều ngược lại, U17 Lào xứng đáng nhận những lời khen ngợi. Đội bóng này đã tạo nên một trong những cú sốc lớn nhất giải khi vượt qua đối thủ được đánh giá cao hơn để chiếm ngôi đầu bảng B và ghi tên mình vào bán kết. Trong bối cảnh bóng đá trẻ Đông Nam Á đang chứng kiến nhiều biến động thú vị, chiến tích của U17 Lào cho thấy khoảng cách trình độ trong khu vực đang dần được thu hẹp, và mọi bất ngờ đều có thể xảy ra.

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe