Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Chuyên gia Indonesia: 'Ghi một bàn vào lưới U17 Việt Nam đã là bài toán khó'

Hương Ly
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Chuyên gia Gusnul Yakin cho rằng U17 Indonesia có thể không vượt qua vòng bảng nhưng phải thắng U17 Việt Nam để có thêm động lực hướng đến giải U17 châu Á. Trong khi đó, BLV Pangemanan bi quan về đội nhà.

Trên Bola.com, bình luận viên Ronny Pangemanan nói: "Thua U17 Malaysia gần như là dấu chấm hết cho chúng ta. Trong bóng đá, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Nhưng đối đầu U17 Việt Nam, ghi được một bàn vào lưới đối thủ đã là bài toán khó".

Trang báo Indonesia lấy ý kiến từ một chuyên gia khác là Yakin: "U17 Indonesia phải thắng U17 Việt Nam bằng mọi giá. Đừng vội nghĩ tới chuyện chúng ta có thể tiến vào bán kết hay không. Số phận của U17 Indonesia còn phụ thuộc vào kết quả ở trận đấu khác. Nếu đánh bại U17 Việt Nam, đội sẽ được thúc đẩy tinh thần trước khi bước vào U17 châu Á".

"Nếu thất bại tại giải U17 Đông Nam Á, đó không phải là dấu chấm hết cho U17 Indonesia. Chúng ta hãy nghĩ sang hướng tích cực hơn, đó là đội có thêm thời gian để chuẩn bị cho giải U17 châu Á, bao gồm việc cạnh tranh vé dự U17 World Cup tại Qatar. Các giải đấu sau đó sẽ là thử thách khó khăn hơn nhiều", chuyên gia này chia sẻ tiếp.

Đội bóng xứ vạn đảo phải thắng U17 Việt Nam để đạt điều kiện đầu tiên cho tấm vé vào vòng trong. Sau đó, U17 Indonesia đợi U17 Malaysia hòa hoặc thua U17 Timor Leste. Điều kiện thứ 2 khó xảy ra cho U17 Indonesia khi U17 Timor Leste quá yếu để cầm hòa được U17 Malaysia.

U17 Việt Nam đánh bại U17 Malaysia 4-0 ở trận ra quân. Sau đó, thầy trò HLV Roland hủy diệt U17 Timor Leste 10-0. Trận đấu cuối cùng ở bảng A giữa U17 Việt Nam và U17 Indonesia diễn ra lúc 19h00 ngày 19/4.

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe