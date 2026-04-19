Cuộc chiến sinh tồn của Tottenham: Sai lầm phải trả giá đắt

TPO - Từ cảm xúc vỡ òa đến nỗi đau nghẹt thở chỉ trong chưa đầy 20 phút, những gì người hâm mộ Tottenham trải qua ở trận hòa với Brighton & Hove Albion rạng sáng nay giống như lát cắt điển hình cho cuộc chiến sinh tồn khốc liệt đang chờ họ phía trước.

HLV Roberto De Zerbi ăn mừng bàn thắng của Tottenham.

20 phút định mệnh của Tottenham

Khi Xavi Simons vẽ nên siêu phẩm ở phút 77, cả sân vận động Tottenham Hotspur như nổ tung. Cầu thủ 22 tuổi cùng đồng đội màn ăn mừng đầy cảm xúc, còn các CĐV Spurs như trút bỏ mọi áp lực dồn nén suốt quãng thời gian dài khát khao chiến thắng.

Khoảnh khắc ấy tưởng chừng sẽ mở ra bước ngoặt, đưa đội bóng của HLV Roberto De Zerbi chạm tay vào chiến thắng Premier League đầu tiên kể từ cuối tháng 12 năm ngoái.

Nhưng bóng đá luôn khắc nghiệt. Khi trận đấu bước vào phút bù giờ thứ 5, Georginio Rutter tung cú ra đòn lạnh lùng với bàn thắng ấn định tỷ số 2-2, dập tắt mọi hy vọng. Niềm vui hóa nỗi đau, và Spurs lại thêm một lần gục ngã ngay trước vạch đích.

Kết quả này khiến Tottenham tiếp tục chìm trong vùng nguy hiểm. Đội bóng Bắc London hiện đứng thứ 18 trên bảng xếp hạng với chỉ 31 điểm sau 33 trận, kém nhóm an toàn 1 điểm khi mùa giải chỉ còn 5 vòng đấu.

Nguy cơ xuống hạng, điều chưa từng xảy ra với họ kể từ năm 1977, đang hiện hữu rõ rệt, đặc biệt nếu hai đội xếp trên, Nottingham Forest và West Ham tiếp tục giành điểm.

Cú sảy chân ở phút bù giờ khiến Tottenham đánh rơi chiến thắng tưởng như đã nằm trong tay. Với tân HLV Roberto De Zerbi, cảm giác sau trận không khác gì một thất bại.

“Cảm giác như thua trận vì chúng tôi để thủng lưới ở những phút cuối, nhưng toàn đội đã chơi một trận tuyệt vời", De Zerbi chia sẻ sau trận. "Thật khó để chấp nhận. Chúng tôi phải mạnh mẽ hơn và tiếp tục chuẩn bị cho trận tới".

Góc nhìn từ các chuyên gia lại cho thấy sự chia rẽ. Cựu tiền đạo Les Ferdinand thẳng thắn trên Sky Sports: “Nếu đó là phút 90 thì còn có thể hiểu được, nhưng vẫn còn nhiều thời gian. Đáng ra họ phải giữ cự ly đội hình, thay vì lao vào ăn mừng".

Ngược lại, cựu hậu vệ Ashley Williams cho rằng cảm xúc là điều khó tránh: “Bàn thắng đó cực kỳ quan trọng ở thời điểm ấy. Tất cả có thể thấy ý nghĩa của nó với các cầu thủ".

Cánh cửa trụ hạng hẹp dần

Dù thất vọng bao trùm, HLV De Zerbi vẫn giữ niềm tin: “Tottenham có thể thắng liền 5 trận". Tuy nhiên, nhìn vào thực tế, điều này rất khó. Chuỗi không thắng của họ đã kéo dài lên con số 15, chỉ còn kém kỷ lục tệ nhất lịch sử CLB (16 trận, mùa 1934/35) đúng một trận.

Thử thách phía trước không hề dễ dàng. Spurs sẽ làm khách trên sân Wolverhampton Wanderers, đội đang đứng cuối bảng và cũng khát điểm không kém. Xa hơn là hai chuyến làm khách đầy giông bão trước Aston Villa và Chelsea.

Trong bức tranh ảm đạm ấy, Tottenham vẫn le lói hy vọng. Sự trở lại của Rodrigo Bentancur và James Maddison giúp đội hình có thêm chiều sâu. Lối chơi pressing tầm cao mà De Zerbi xây dựng cũng bắt đầu phát huy hiệu quả, khi cả hai bàn thắng đều đến từ việc đoạt bóng ở phần sân đối phương.

Cựu thủ môn Joe Hart nhận xét: “Cách Spurs pressing thực sự ấn tượng, tạo ra áp lực liên tục, điều mà chúng ta chưa thấy ở họ mùa này".

Cùng quan điểm, cựu đội trưởng Michael Dawson cho rằng: “Trận hòa giống như một thất bại vì họ đã ở rất gần chiến thắng. Nhưng tôi nhìn thấy khát khao và quyết tâm. Niềm tin đang dần trở lại, dù mới chỉ là khởi đầu".

Thực tế khắc nghiệt hơn khi Tottenham hiện là đội duy nhất tại Premier League chưa thắng trận nào trong năm 2026. Thậm chí, nếu tính trên bốn hạng đấu cao nhất nước Anh, họ chỉ giành nhiều điểm hơn Sheffield Wednesday, đội cuối bảng giải hạng 2 Championship.

Trong bối cảnh đó, De Zerbi không phân tích về chiến thuật, mà tập trung vào yếu tố tinh thần. Điều quan trọng là tìm cách vực dậy niềm tin cho các cầu thủ sau chuỗi trận thất vọng.

“Sau trận, tôi nói với họ phải mạnh mẽ, tiếp tục tin tưởng tôi. Điều quan trọng nhất là thay đổi tâm lý. Lúc này rất dễ trở nên tiêu cực, nhưng chúng tôi phải chiến đấu đến cùng. Nếu làm được điều tốt nhất, mọi thứ vẫn chưa kết thúc", chiến lược gia người Italy nhấn mạnh.

Những ngày tới hứa hẹn đầy áp lực với Spurs, khi họ còn phải dõi theo kết quả của các đối thủ cạnh tranh trực tiếp. Như nhận định của cựu tiền vệ Andy Reid: “Nếu các đội xung quanh đều thắng, 1 điểm này gần như vô nghĩa. Đó sẽ là quãng thời gian rất căng thẳng".

