Nhận định U17 Việt Nam vs U17 Indonesia, 19h30 ngày 19/4: Thẳng tiến vào bán kết

TPO - Nhận định bóng đá U17 Việt Nam vs U17 Indonesia, vòng bảng giải U17 Đông Nam Á 2026 lúc 19h30 ngày 19/4 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu giữa U17 Việt Nam và U17 Indonesia. U17 Việt Nam có thể giành vé vào bán kết ngay cả khi… thua đậm.

U17 Việt Nam 99% vào bán kết. Ảnh: VFF

U17 Việt Nam đang dẫn đầu bảng A giải U17 Đông Nam Á 2026 sau 2 chiến thắng thuyết phục trước U17 Malaysia và U17 Timor Leste. Đội bóng của HLV Cristiano Roland đã ghi 14 bàn và chưa thủng lưới lần nào. Với chiến thắng đậm 4-0 trước U17 Malaysia, U17 Việt Nam xem như đã đặt một chân vào bán kết. Tuy nhiên, đội bóng áo đỏ vẫn cần ít nhất một trận hòa trước U17 Indonesia vào tối nay để tự quyết ngôi đầu bảng.

Theo quy định của giải đấu, các đội sẽ phải so sánh thành tích đối đầu để phân hạng nếu bằng điểm nhau. Cục diện bảng A cực kỳ phức tạp với khả năng có 3 đội tuyển kết thúc vòng bảng với 6 điểm trong tay. Điều này xảy ra khi U17 Indonesia thắng U17 Việt Nam, trong khi U17 Malaysia thắng U17 Timor Leste.

Khả năng U17 Malaysia giành 3 điểm trọn vẹn trước U17 Timor Leste gần như là chắc chắn sau những gì hai đội đã thể hiện. Trận đấu giữa U17 Việt Nam và U17 Indonesia vì thế mang tính chất quyết định cho tấm vé đi tiếp ở bảng đấu này. Với lợi thế về điểm số, U17 Việt Nam chỉ cần hòa là đủ. Ngược lại, U17 Indonesia cũng chỉ cần thắng đội bóng của HLV Cristiano Roland là đi tiếp.

Trong trường hợp này, U17 Malaysia sẽ rơi vào thế bất lợi vì thua U17 Việt Nam quá đậm. Ngay cả khi gây bất ngờ bằng chiến thắng 1-0 trước đội chủ nhà Indonesia, “Hổ Malay” vẫn không thể tự quyết số phận. Trong khi đó, U17 Việt Nam chỉ bị loại nếu thua U17 Indonesia với cách biệt… 8 bàn trở lên.

Với việc hai đội nhì bảng B và C đều có đúng 4 điểm, U17 Việt Nam vẫn sẽ đi tiếp cho dù thua U17 Indonesia với cách biệt 7 bàn trở xuống. Điều này sẽ giúp HLV Cristiano Roland có thêm toan tính cho vòng bán kết.