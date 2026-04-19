MU đánh bại Chelsea, sáng cơ hội lấy suất Champions League

Vĩnh Xuân
TPO - Cunha ghi bàn duy nhất giúp MU giành thắng lợi 1-0 trong chuyến làm khách đến sân của Chelsea ở vòng 33 giải Ngoại hạng Anh.

Kết quả trên giúp MU củng cố vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng với 58 điểm, hơn Aston Villa 3 điểm nhưng đã chơi nhiều hơn 1 trận. Quỷ đỏ hiện cũng kém đội nhì bảng Man City 6 điểm.

Trở lại với trận đấu, MU nhập cuộc khá thận trọng khi phải thi đấu trên sân khách. Chiều ngược lại, Chelsea thể hiện rõ khát khao giành chiến thắng khi đẩy cao đội hình tấn công, gây sức ép ngay khi nhập cuộc.

Hàng loạt tình huống sóng gió được Chelsea tạo ra trước khung thành MU. Tuy nhiên lần lượt Pedro Neto, Estevao hay Enzo Fernandez đều không tận dụng thành công. Tấn công nhiều nhưng không ghi được bàn thắng, Chelsea đã phải trả giá.

Phút 43, Bruno Fernandes đi bóng xuống biên phải, vượt qua Alejandro Garnacho lẫn Marc Cucurella trước khi căng ngang để Cunha chớp thời cơ ghi bàn, đưa MU vươn lên dẫn trước 1-0. Đây cũng là tỷ số của hiệp 1.

Bước sang hiệp 2, Chelsea tiếp tục đẩy. mạnh thế trận tấn công nhưng trong một ngày kém duyên, các tiền đạo đội chủ nhà đều bỏ lỡ. Ngược lại, MU tỏ ra may mắn khi 2 lần xà ngang trở thành cứu tinh.

Đầu tiên là pha đánh đầu đập xà ngang bật ra của Liam Delap ở phút 56. Kế đó tới phút 66, tới lượt Fofana dứt điểm đưa bóng trúng xà ngang Chelsea. Trận đấu khép lại với chiến thắng 1-0 cho MU. Kết quả giúp MU nhiều cơ hội giành suất dự Champions League mùa sau.

#MU #Ngoại hạng Anh #Cunha #Enzo Fernandez #Chelsea #Champions League

