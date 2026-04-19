Thua MU trên sân nhà, HLV Chelsea than trách học trò bản lĩnh kém

Đặng Lai
TPO - Chelsea tiếp tục chìm trong khủng hoảng sau thất bại 0-1 trước Man United ngay tại Stamford Bridge vào rạng sáng 19/4. HLV Liam Rosenior đã chỉ trích màn thể hiện của đội chủ nhà.

Đầu tiên, Rosenior thất vọng vì Chelsea là bên kiểm soát thế trận từ đầu đến cuối nhưng lại kết thúc các tình huống rất tệ. "Trước khi vào trong vòng cấm thì chúng tôi đã làm rất tốt. Tôi chỉ có thể nói những gì tôi thấy, tôi nghĩ Chelsea là đội thống trị từ phút đầu tiên cho đến cuối trận đấu," Rosenior nhấn mạnh trên TNT Sports.

Thực tế, Chelsea đã lấn lướt MU. Đội chủ sân Stamford Bridge cầm bóng gần 60%, tung ra tới 21 cú sút và nhiều lần đưa bóng dội khung gỗ, nhưng vẫn không thể tìm được bàn gỡ. Trong khi đó, Manchester United lại thể hiện đúng bản lĩnh của một đội bóng đang đua vé Champions League khi tận dụng tốt khoảnh khắc Bruno Fernandes kiến tạo để Matheus Cunha ghi bàn duy nhất ở phút 43.

Bàn thắng này đến từ cú sút trúng mục tiêu duy nhất của họ trong trận. Thực tế là suốt 90 phút, các vị khách chỉ có 4 pha dứt điểm, bằng một phần rất nhỏ so với chủ nhà. Đó càng là lý do để HLV Chelsea thất vọng.

HLV Rosenior bực bội với các học trò

"Để thua trận đấu theo cách mà chúng tôi đã làm là vô cùng thất vọng, vì chúng tôi đã có nhiều cơ hội để giành chiến thắng. Cực kỳ bực bội khi họ có bàn thắng. Tôi nghĩ đó là cú sút trúng đích duy nhất của họ, chúng tôi chỉ còn mười người vào thời điểm đó (Wesley Fofana tạm rời sân sau khi điều trị y tế) nhưng rõ ràng, chúng tôi phải bảo vệ khung thành tốt hơn”, HLV Chelsea nói.

"Ở cấp độ này, bạn không thể lơ đãng bất cứ lúc nào, bất kể bạn đang kiểm soát trận đấu như thế nào. Cảm giác như bất kỳ sai lầm nhỏ nào cũng sẽ trừng phạt chúng tôi và điều đó phải thay đổi".

Chiến thắng 1-0 giúp Quỷ đỏ củng cố vị trí trong nhóm 3 đội dẫn, còn Chelsea bị giáng thêm một đòn nặng nề vào tham vọng Tốp 5. Kết quả này cũng khiến Rosenior lập kỷ lục trở thành HLV đầu tiên thua 4 trận liền mà không ghi nổi bàn nào trong mùa giải ra mắt Chelsea.

Ở chiều ngược lại, Michael Carrick đang bay cao. Ông chứng tỏ MU không cần đá quá hoa mỹ nhưng vẫn bỏ túi 3 điểm nhờ sự lỳ lợm và hiệu quả. Hàng thủ chắp vá của đội khách đứng vững trước sức ép, còn tuyến trên chỉ cần một thời cơ để định đoạt trận đấu. 3 điểm vừa qua coi như giúp họ nắm chắc vé dự Champions League mùa sau, đồng thời bảo đảm cho chiếc ghế HLV của Carrick ở MU.

