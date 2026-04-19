Thủ môn làm nền cho siêu phẩm cứa lòng của Messi

TPO - Bàn thắng đẹp mắt ở phút 79 của Messi giúp Inter Miami thắng kịch tính Colorado tại giải Nhà nghề Mỹ (MLS)

Siêu sao người Argentina cầm bóng từ cánh phải. Messi có thể chuyền bóng cho đồng đội khi 3 cầu thủ Miami đang di chuyển. Dù vậy, quyết định của "El Pulga" là tự tìm khoảng trống để dứt điểm. Và Messi thành công từ khoảnh khắc ngoặt bóng và cứa lòng cực nhanh trước áp lực của nhiều cầu thủ đội khách.

Pha đổ người từ thủ môn bên phía Colorado cũng chỉ làm nền cho bàn thắng của Messi. Bóng đi căng và xoáy, nhắm vào góc xa khiến thủ môn Zack Steffen bất lực. Steffen đã bị khuất tầm nhìn trong tình huống này, mọi thứ xảy ra quá nhanh khiến anh chỉ còn biết vào lưới nhặt bóng.

Trước đó, Messi mở tỷ số trận đấu bằng quả đá phạt đền thành công. Tuyển thủ Argentina nhẹ nhàng đánh lừa Steffen bằng cú sút chìm lạnh lùng.

Miami và Colorado rượt đuổi tỷ số ngoạn mục trên sân Empower Field. Sau hiệp một, Miami dẫn 2-0. Đội chủ nhà đã chơi kiên cường và kéo trận đấu về vạch xuất phát từ phút 62. Bàn thắng của Messi đã ấn định chiến thắng 3-2 cho Miami.

Đó là chiến thắng quan trọng để giúp Messi và đồng đội giải tỏa tinh thần sau 2 trận liên tiếp bị Austin và New York RB cầm hòa. Trên bảng xếp hạng MLS, Miami đang đứng thứ 2, kém Nashville 4 điểm.

Cá nhân Messi đã ghi 7 bàn từ đầu mùa giải. Leo dẫn đầu danh sách Vua phá lưới MLS cùng Peter Musa (Dallas) và Sam Surridge (Nashville). Thủ lĩnh của Miami nâng tổng số bàn thắng trong sự nghiệp lên 905, tiếp tục hành trình chinh phục cột mốc 1.000 bàn.

